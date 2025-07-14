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Дом у леса или квартира в центре? Москвичи сделали неожиданный выбор

Москвичи чаще выбирают Рублево-Успенское и Новорижское шоссе при покупке дома — Саркисов
1:44
Недвижимость

Выбор загородной недвижимости больше не связан исключительно с отдыхом и летними выездами. Всё больше москвичей переезжает за пределы МКАД на постоянное место жительства — с комфортом, тишиной и природой.

загородный дом
Фото: lpratthomes.com by Брент Эллисон, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
загородный дом

Спрос растёт — и вот почему

Как отметил гендиректор ГК "Атера" Ашот Саркисов, коттеджи и участки возле леса становятся особенно привлекательными. Люди всё чаще ставят во главу угла экологию — чистый воздух и зелёное окружение становятся главными приоритетами. Одинцовский округ выигрывает: здесь нет промышленных предприятий, а до столицы — рукой подать.

Инфраструктура даёт бонус

После продления платной трассы до "Москва-Сити" через проспект Багратиона, интерес к Рублевскому шоссе заметно вырос. По словам Саркисова, хорошая транспортная доступность остаётся ключевым фактором при выборе направления.

🌳 Топ направлений — где "охотятся" за домами
Наибольшим спросом пользуются:

  • Рублево-Успенское шоссе.
  • Новорижское.
  • Минское.
  • Киевское.
  • Калужское.

Эти направления сочетают в себе удобную логистику и привлекательную природную среду.

Дом как полноценная альтернатива городу

"Загородная недвижимость больше не просто дача, — отмечает Саркисов. — Это полноценное жильё на круглый год. Если коттеджный посёлок сочетает удобства города и уединение природы — это идеальный вариант".

В условиях большого города всё больше семей ценят возможность жить в собственном доме с участком, не отказываясь от инфраструктурных благ.

Уточнения

Недви́жимость - вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым. К недвижимости по происхождению относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землёй, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершённого строительства.

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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