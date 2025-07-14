Дом у леса или квартира в центре? Москвичи сделали неожиданный выбор

Выбор загородной недвижимости больше не связан исключительно с отдыхом и летними выездами. Всё больше москвичей переезжает за пределы МКАД на постоянное место жительства — с комфортом, тишиной и природой.
Как отметил гендиректор ГК "Атера" Ашот Саркисов, коттеджи и участки возле леса становятся особенно привлекательными. Люди всё чаще ставят во главу угла экологию — чистый воздух и зелёное окружение становятся главными приоритетами. Одинцовский округ выигрывает: здесь нет промышленных предприятий, а до столицы — рукой подать.
После продления платной трассы до "Москва-Сити" через проспект Багратиона, интерес к Рублевскому шоссе заметно вырос. По словам Саркисова, хорошая транспортная доступность остаётся ключевым фактором при выборе направления.
🌳 Топ направлений — где "охотятся" за домами
Наибольшим спросом пользуются:
Эти направления сочетают в себе удобную логистику и привлекательную природную среду.
"Загородная недвижимость больше не просто дача, — отмечает Саркисов. — Это полноценное жильё на круглый год. Если коттеджный посёлок сочетает удобства города и уединение природы — это идеальный вариант".
В условиях большого города всё больше семей ценят возможность жить в собственном доме с участком, не отказываясь от инфраструктурных благ.
Недви́жимость - вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым. К недвижимости по происхождению относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землёй, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершённого строительства.
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