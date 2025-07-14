Покупают, а не строят: чем готовые дома подкупают россиян

43% россиян предпочитают покупку готового дома вместо строительства — опрос РОКВУЛ

2:03 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Когда речь заходит о загородной жизни, многие представляют себе уютный домик с садом. Но что выбрать: купить уже построенный дом или взяться за строительство с нуля?

Фото: commons.wikimedia.org by Светлана Глазкина, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ частный дом

Цифры, которые говорят сами за себя

Опрос, проведённый компанией РОКВУЛ по заказу сервиса "Домклик", показал:

43% россиян предпочли бы купить готовое жильё.

25% — построить дом самостоятельно.

32% затруднились с выбором.

Так почему большинство склоняется к покупке?

Преимущества готового дома

Те, кто выбирает готовое жильё, ценят в этом решение:

Возможность сразу заехать и жить (37%).

Экономию времени и сил (тоже 37%).

Простоту оформления документов (24%).

Отсутствие хлопот с подрядчиками и стройкой (20%).

Фиксированный бюджет (19%).

Широкий выбор на рынке (18%).

Почему всё же строят сами

Есть и те, кто не готов идти лёгким путём. Они убеждены:

Дом, построенный самостоятельно — это жильё под себя (38%).

Контроль каждого этапа работ (33%).

Возможность использовать качественные материалы (31%).

Постепенное строительство по бюджету (27%).

Даже более низкая цена (14%).

Дом мечты — каким его видят все

Независимо от того, какой путь выбран, почти все участники опроса сошлись в одном: жить в частном доме — это:

Свой участок (44%).

Больше пространства по сравнению с квартирой (39%).

Тишина и покой (36%).

Близость к природе (34%).

Огород и грядки (31%).

Конечно, уединённость и безопасность (29%).

Идея загородного дома всё ещё ассоциируется с мечтой о личной свободе, комфорте и единении с природой. Но путь к ней каждый выбирает по-своему.

Уточнения

Недви́жимость - вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым. К недвижимости по происхождению относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землёй, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершённого строительства.



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