Покупают, а не строят: чем готовые дома подкупают россиян

Когда речь заходит о загородной жизни, многие представляют себе уютный домик с садом. Но что выбрать: купить уже построенный дом или взяться за строительство с нуля?
Опрос, проведённый компанией РОКВУЛ по заказу сервиса "Домклик", показал:
Так почему большинство склоняется к покупке?
Те, кто выбирает готовое жильё, ценят в этом решение:
Есть и те, кто не готов идти лёгким путём. Они убеждены:
Независимо от того, какой путь выбран, почти все участники опроса сошлись в одном: жить в частном доме — это:
Идея загородного дома всё ещё ассоциируется с мечтой о личной свободе, комфорте и единении с природой. Но путь к ней каждый выбирает по-своему.
Недви́жимость - вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым. К недвижимости по происхождению относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землёй, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершённого строительства.
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