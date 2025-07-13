Как выглядит взрослый дом: 10 вещей, которым в нём не место

Обновление интерьера: как расстаться с предметами, которые вас не радуют

3:24 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

С возрастом меняется не только вкус к кофе или предпочтения в одежде, но и то, как выглядит ваш дом. И если вам уже за 50 — возможно, пришло время расстаться с тем, что давно не приносит радости.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Интерьер квартиры

"После 50 мы заслужили право на продуманную жизнь. Мы знаем, что работает, а что нет. Нет смысла покупать модные вещи ради тренда — пора доверять своей интуиции", — говорит главный дизайнер Дженнифер Фордхэм из Pembrook Interiors.

Именно поэтому дизайнеры советуют взглянуть критически на обстановку и избавиться от вещей, которые мешают создавать настоящее, осмысленное пространство.

Что точно пора убрать?

1. Модный декор "для галочки"

Подушки с надписями, безликие постеры и шторы "на всякий случай" — всё это больше не про вас. Вместо этого — инвестиции в текстиль и искусство, отражающее вашу личную историю.

"Важно не тратить больше, а тратить осмысленно — на вещи, которые радуют душу и будут с вами десятилетиями", — подчёркивает Фордхэм.

2. Кухонный хаос

Случайные кружки, эклектичная посуда, ненужные гаджеты — всё это стоит передать другим. Оставьте только то, что действительно используете.

3. Футон и мебель без комфорта

"Комфорт — это необходимость, а не прихоть", — уверена дизайнер Исфира Дженсен из Jensen & Co.

Interiors. В 50 лет вы заслуживаете удобный, поддерживающий диван, а не дешёвую замену.

4. Верхний свет и дешёвые светильники

Вам нужно качественное освещение: мягкие бра, регулируемые лампы, несколько уровней света. Это не просто уют, это вклад в ваше самочувствие.

5. Мини-жалюзи и ламинат

Такие элементы создают ощущение "временного жилья". Натуральные материалы — вот что придаёт дому характер и тепло.

6. "Наборы" мебели и фурнитуры

Комоды, столы и диваны "в одном стиле" больше не выглядят стильно. А вот интересные сочетания материалов, металлов и текстур — да.

7. Маленькие ковры

Если ковёр не доходит хотя бы до ножек мебели — он слишком мал. Взрослый интерьер требует масштабных решений.

8. Бежевые стены

Полностью нейтральный интерьер делает пространство скучным. Добавьте насыщенных оттенков, акцентов и предметов с историей.

9. Стены с устаревшими галереями

Фотографии, которым по 20 лет, в рамках из прошлого — оставьте только те, что по-прежнему вызывают тёплые эмоции.

Остальные — замените на личные воспоминания, чёрно-белую графику или работы, которые действительно вас вдохновляют.

"Вы смеялись, любили, путешествовали. Покажите это в интерьере", — призывает дизайнер Лорен Уинзор из House of Winsor Interiors.

10. Лишние фоторамки

"Фотографии должны быть частью продуманного пространства, а не случайным набором", — говорит дизайнер Лиз Уильямс.

Замените старомодные рамки на лаконичные из льна, кожи или ротанга.

Уточнения

Минимали́зм (англ. minimalism), также ми́нимал-арт (англ. minimal art), иску́сство ABC (англ. ABC art) — авангардное художественное течение, возникшее в Нью-Йорке в 1960-х годах. В теории искусства обычно рассматривается как реакция на художественные формы абстрактного экспрессионизма, а также не связанные с ним дискурс, институции и идеологии.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.