Как превратить однушку в уютную квартиру со спальней — 3 крутых решения

Шторы, стекло и ширма: варианты спальни в одной комнате

2:00 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Полноценная спальня в однокомнатной квартире — мечта, которая кажется невозможной. Особенно когда каждый метр на счету, а желания жить красиво и удобно никто не отменял. Но дизайнеры утверждают: уютное спальное место можно создать даже в самой компактной "однушке" — и без глобальных перестроек.

Фото: freepik.com by kroshka__nastya, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка на кровати

Разбираемся, какие решения подойдут даже для маленькой квартиры, не превратив её в склад мебели.

Идея 1: шторы — просто, недорого и очень уютно

Самый бюджетный и быстрый способ зонирования — это текстиль. Выбирается угол комнаты, где помещается кровать (и, по желанию, прикроватная тумба).

Всё, что нужно — красиво повесить плотные шторы на потолочный карниз. Они создадут мягкую перегородку и уютную атмосферу в спальной зоне. Плюс — легко менять ткань в зависимости от сезона и настроения.

Идея 2: стеклянная перегородка — модно и функционально

Для тех, кто хочет чего-то более "капитального", но всё равно без пыли и грома, отлично подойдёт перегородка из стекла. Это решение часто используют в студиях и лофтах: оно смотрится современно, пропускает свет и не загромождает пространство.

Некоторые идут ещё дальше — создают целую стеклянную "капсулу", в которой размещают кровать, полки и светильники. А для уединения — устанавливают шторы или матовое стекло. Очень эффектно.

Идея 3: ширма — мобильный стиль

Если хочется уединения, но нет желания сверлить и заказывать перегородки, на помощь приходит ширма. Её можно сложить, убрать, перенести — идеальный вариант для съёмного жилья или переменчивых дизайнерских настроений.

Да, шумоизоляции такая перегородка не даст, но визуально разделит пространство и добавит стиля. Особенно если выбрать модель с красивым рисунком или необычным материалом.

Уточнения

Спальня — комната в жилище, место в помещении (доме, квартире и так далее) для сна и отдыха.



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