Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Остров Инш у побережья Шотландии выставили на продажу: от пещеры к экологическому раю
Кембрийские горы: как добраться до долины Элан в Уэльсе и где остановиться
Три фактора помогли тараканам пережить катастрофу, уничтожившую динозавров
5 мифов о вождении, которые могут стать причиной ДТП
Рецепт омлета, который получится идеальным каждый раз
Врач Терновой рассказал, какие упражнения помогут исправить гиперлордоз
Редкие брови и борода – не приговор: современное решение проблемы от опытного хирурга
Алексей Воробьёв рассказывает о любви на концерте: трогательные слова для женщин
Педикюр с гелем и лаком: все преимущества и недостатки в одном обзоре

Кондиционер греет счета за свет? Вот 7 причин, почему так происходит

Неправильная установка кондиционера ведет к перерасходу тока
2:45
Недвижимость

Летом кондиционер — чуть ли не лучший друг. Он спасает от жары, создаёт комфорт и помогает спать по ночам. Но есть нюанс: неправильно настроенное устройство начинает буквально высасывать электроэнергию. И с каждым месяцем это всё заметнее по счёту за свет.

Кондиционер
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Кондиционер

Разберёмся, какие ошибки мешают экономить, портят технику и увеличивают расходы.

1. Неправильный выбор по площади

Если взять кондиционер "на вырост" — с запасом мощности — он будет часто включаться и выключаться, что снизит эффективность и увеличит расход. Слишком слабый агрегат, наоборот, будет молотить без перерыва.

Важно: учитывать не только квадратные метры, но и высоту потолков, количество окон и тепловыделяющие приборы.

2. Установка в самом жарком углу

Монтировать кондиционер в зоне, где солнце шпарит весь день, — плохая идея. В этом случае он будет ощущать воздух как горячее, чем он есть, и работать с перегрузкой.

Совет: ставьте сплит-систему в тени и вдали от кухонной плиты.

3. Термостат рядом с теплом — ошибка

Термодатчик нельзя размещать возле ламп, телевизора, обогревателя или окна с прямым солнцем. Это исказит показания, и кондиционер будет охлаждать "впустую".

Оптимально: термостат должен находиться в среднем по температуре месте, не под прямыми лучами и без сквозняков.

4. Шторы и растения — не друзья кондиционеру

Прятать блок за шторами, мебелью или крупными растениями — распространённая ошибка. Воздух начинает циркулировать хуже, и системе нужно больше времени и энергии, чтобы охладить комнату.

5. Пренебрежение обслуживанием

Грязные фильтры, засорённый дренаж или нехватка фреона приводят к перегрузке компрессора. А это уже путь к ремонту и повышенным затратам.

Профилактика: раз в сезон чистка фильтров и проверка состояния оборудования — обязательны.

6. Ледяной холод — не значит эффективно

Ставить кондиционер на +17°C — не лучшая идея. Во-первых, это удар по здоровью, во-вторых — по счёту за электричество. Комфортная температура летом — около +24…+26°C.

7. Работа нон-стоп — путь к перерасходу

Кондиционер, работающий круглосуточно, не только изнашивается быстрее, но и сильно увеличивает расходы.

Альтернатива: таймер, режим экономии, проветривание ночью — всё это помогает охлаждать помещение умно, а не "в лоб".

Уточнения

Кондиционе́р (англ. conditioner) — устройство для поддержания оптимальных климатических условий в помещениях строительных сооружений, транспортных средств и другой техники.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Популярное
Прощай, Конни Фрэнсис: мир попрощался с легендой музыки

Ушла из жизни легендарная певица Конни Фрэнсис. Друзья и фанаты выражают свои соболезнования, а её музыка останется в сердцах навсегда.

Скончалась Конни Фрэнсис, исполнительница вирусного хита Pretty Little Baby
Безопасные нормы кофе: что говорят исследования о пользе кофеина
Исследования подтвердили: кофеин помогает клеткам бороться со стрессом и повреждениями
Незваные гости: как гадюки находят домашний комфорт под вашими деревьями
Автохак для лета: не сжечь руки, охладить колу и не сойти с ума
Германия и США втягиваются в войну с РФ поставками ВСУ дальнобойного оружия Любовь Степушова Донбасс: Главное на войне — это остаться человеком Дарья Асламова Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев
Секрет молодости от 110-летней супер-бабушки: вот что ей помогло остаться в форме
Когда отпуск становится испытанием: ротавирус захватывает российские курорты
Смуглая кожа, акне, диабет: в каких случаях лазерная шлифовка может навредить
Смуглая кожа, акне, диабет: в каких случаях лазерная шлифовка может навредить
Последние материалы
Педикюр с гелем и лаком: все преимущества и недостатки в одном обзоре
Биткоин снизился, однако возможность коррекции высока
Врачи рекомендуют срочно обследовать родинку при зуде, кровотечении или росте
Артефакты, ложа и тайны IV века до н.э.: в Сан-Джулиано открыли уникальное захоронение
Статистика и наблюдения: как высокий процент женщин меняет культурные тренды Литвы?
Зеленое удобрение из сорняков заменяет навоз в июле
В Великобритании создали тест для оценки психопатии у домашних котов
Как нарастить большие бицепсы: три классических упражнения для бодибилдинга
Овощи тушат в вытопленном сале для более насыщенного вкуса супа
Лучшие экономичные бензиновые хэтчбеки с минимальным расходом топлива
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.