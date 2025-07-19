Кондиционер греет счета за свет? Вот 7 причин, почему так происходит

Неправильная установка кондиционера ведет к перерасходу тока

2:45 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Летом кондиционер — чуть ли не лучший друг. Он спасает от жары, создаёт комфорт и помогает спать по ночам. Но есть нюанс: неправильно настроенное устройство начинает буквально высасывать электроэнергию. И с каждым месяцем это всё заметнее по счёту за свет.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Кондиционер

Разберёмся, какие ошибки мешают экономить, портят технику и увеличивают расходы.

1. Неправильный выбор по площади

Если взять кондиционер "на вырост" — с запасом мощности — он будет часто включаться и выключаться, что снизит эффективность и увеличит расход. Слишком слабый агрегат, наоборот, будет молотить без перерыва.

Важно: учитывать не только квадратные метры, но и высоту потолков, количество окон и тепловыделяющие приборы.

2. Установка в самом жарком углу

Монтировать кондиционер в зоне, где солнце шпарит весь день, — плохая идея. В этом случае он будет ощущать воздух как горячее, чем он есть, и работать с перегрузкой.

Совет: ставьте сплит-систему в тени и вдали от кухонной плиты.

3. Термостат рядом с теплом — ошибка

Термодатчик нельзя размещать возле ламп, телевизора, обогревателя или окна с прямым солнцем. Это исказит показания, и кондиционер будет охлаждать "впустую".

Оптимально: термостат должен находиться в среднем по температуре месте, не под прямыми лучами и без сквозняков.

4. Шторы и растения — не друзья кондиционеру

Прятать блок за шторами, мебелью или крупными растениями — распространённая ошибка. Воздух начинает циркулировать хуже, и системе нужно больше времени и энергии, чтобы охладить комнату.

5. Пренебрежение обслуживанием

Грязные фильтры, засорённый дренаж или нехватка фреона приводят к перегрузке компрессора. А это уже путь к ремонту и повышенным затратам.

Профилактика: раз в сезон чистка фильтров и проверка состояния оборудования — обязательны.

6. Ледяной холод — не значит эффективно

Ставить кондиционер на +17°C — не лучшая идея. Во-первых, это удар по здоровью, во-вторых — по счёту за электричество. Комфортная температура летом — около +24…+26°C.

7. Работа нон-стоп — путь к перерасходу

Кондиционер, работающий круглосуточно, не только изнашивается быстрее, но и сильно увеличивает расходы.

Альтернатива: таймер, режим экономии, проветривание ночью — всё это помогает охлаждать помещение умно, а не "в лоб".

Уточнения

Кондиционе́р (англ. conditioner) — устройство для поддержания оптимальных климатических условий в помещениях строительных сооружений, транспортных средств и другой техники.





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