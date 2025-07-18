Отделка, которая выглядит дорого, а стоит дешевле плитки

Каменный шпон назван заменой плитке и штукатурке в ванной

2:08 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Керамическая плитка и штукатурка — уже давно не единственный способ отделки стен в ванной или кухне. На смену традиционным материалам приходит каменный шпон — лёгкий, гибкий и водостойкий.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Ванная

И пусть пока это звучит экзотично, всё больше дизайнеров выбирают именно его. Почему? Сейчас расскажем.

Как вообще появился каменный шпон

История этого материала началась случайно. Во время ремонта столешницы немец Гернот Эрлих отделил от сланца тончайший слой — почти как кожицу. Он оказался удивительно прочным, напоминал натуральный камень, но был гораздо легче и гибче.

Так и родилась идея использовать этот материал в отделке. Вскоре появилась компания, начавшая выпускать листы каменного шпона — и уже сегодня есть разные его виды, включая даже полупрозрачные, которые отлично смотрятся с подсветкой.

Почему это лучше плитки и штукатурки

Вес — минимальный: не требуется усиленное крепление, даже на подвесные конструкции.

Гибкость — можно использовать на изогнутых поверхностях, колоннах, нишах.

Устойчивость к влаге — не боится ни ванной, ни кухни.

Выглядит как натуральный камень, но стоит дешевле и проще в монтаже.

Можно использовать с подсветкой — особенно эффектно смотрится полупрозрачный шпон.

Где применяют

В ванных комнатах и душевых, вместо привычной плитки.

На кухонных фартуках — красиво, необычно и практично.

В гостиных — особенно в нишах с подсветкой.

Для оформления каминов, колонн, стоек, мебели.

Дизайнеры в восторге

Этот материал уже облюбовали интерьерные студии. Его можно легко подрезать, клеить, гнуть, подсвечивать изнутри — и при этом он сохраняет естественный "каменный" рисунок.

А ещё он открывает массу возможностей для тех, кто хочет интерьер в стиле "дорого-богато", но без каменных пылевых облаков и сложных установок.

Уточнения

Каменный шпон в сфере производства и продажи стройматериалов упоминаемый как Натуральный каменный шпон из сланцевых пород камня — строительный материал, представляющий собой тонкую пластину натурального камня толщиной от 0,1 до 0,2 мм, слои которого скрепляются полиэфирной смолой и стекловолокном на оборотной стороне.



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