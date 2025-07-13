Переход на электронные платежки: как в России будут отменять бумажные квитанции за ЖКУ

В России отменят бумажные квитанции за ЖКУ: что нужно знать

2:54 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В России активно обсуждается идея полного перехода на электронные платежные документы в сфере жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ). Инициатива, предложенная депутатом Госдумы Антоном Ткачевым, направлена на упрощение процесса оплаты коммунальных услуг и снижение административных издержек, связанных с рассылкой бумажных квитанций.

Фото: mos.ru is licensed under public domain Оплата ЖКХ

Основные идеи инициативы

Суть предложения заключается в том, чтобы граждане могли самостоятельно выбрать, как получать квитанции по ЖКУ: в бумажном или электронном виде. Законодательная инициатива предусматривает возможность отказаться от бумажных носителей в пользу электронного документооборота. Это особенно актуально для тех россиян, которые уже активно пользуются электронными сервисами.

Преимущества электронных платежек

Удобство и доступность на различных платформах, таких как ГИС ЖКХ, портал Госуслуг, мобильные приложения банков и управляющих компаний;

Возможность снизить расходы на бумагу и почтовые услуги для управляющих компаний и потребителей;

Уменьшение административных издержек и упрощение взаимодействия между гражданами и поставщиками услуг.

Преимущества для потребителей

Многие россияне уже давно используют электронные документы для взаимодействия с поставщиками ЖКУ. При наличии подтвержденных учетных записей на портале Госуслуг или в мобильных приложениях, пользователи могут получать квитанции по ЖКУ в удобном и безопасном формате. В то же время, несмотря на это, во многих регионах продолжает практиковаться обязательная рассылка бумажных квитанций, что приводит к лишним затратам.

Влияние на экологию и расходы

Отказ от бумажных квитанций — это не только экономия на административных расходах, но и шаг в сторону улучшения экологической ситуации. Сокращение потребления бумаги поможет снизить углеродный след и уменьшить количество отходов.

Что выиграет экология

Снижение объема использованной бумаги;

Меньшее количество мусора, связанного с бумажными квитанциями;

Энергосбережение благодаря уменьшению затрат на переработку и транспортировку бумаги.

Этапы перехода на электронные платежки

Переход на электронные квитанции будет осуществляться постепенно, с учетом готовности регионов и населения к новым технологиям. Важно обеспечить доступность информации для всех граждан, а также поддержку для тех, кто не может сразу перейти на электронный формат.

Этот процесс призван повысить прозрачность в сфере ЖКХ, облегчить взаимодействие между поставщиками и потребителями услуг, а также создать более удобную и эффективную систему управления жилищно-коммунальным хозяйством в России.

Уточнения

Жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) - услуги по поддержанию и восстановлению надлежащего технического и санитарно-гигиенического состояния зданий, сооружений, оборудования, коммуникаций и объектов коммунального назначения.



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