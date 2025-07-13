В Москве паркуются за 33 миллиона — на эти деньги можно купить четыре квартиры

Кажется невозможным, но в Москве сейчас можно купить машино-место по цене четырёх квартир. И это — не роскошная фантазия, а реальность элитного рынка недвижимости столицы.
Самое дорогое машино-место на середину 2025 года — 33,2 млн рублей. Оно находится в элитном строящемся комплексе в районе Пречистенки. За такие деньги в столице можно выбрать не одно, а сразу несколько вариантов жилья — и далеко не самых скромных.
Вот что можно получить вместо одного машино-места:
В массовом сегменте:
В бизнес-классе:
В премиум-сегменте:
Масс-маркет:
Бизнес-класс:
Премиум-сегмент:
Очевидно, что покупка машино-места за 33 млн — это не про логику, а про статус. В условиях элитного жилья цена на парковку становится своеобразным маркером принадлежности к определённому кругу. Но стоит ли он того, когда на кону полноценное жильё?
Недви́жимость - вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым. К недвижимости по происхождению относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землёй, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершённого строительства.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Один действует в одиночку, другой — только в команде. Что сильнее в дикой природе: мощь медведя или стратегия волка?