В Москве паркуются за 33 миллиона — на эти деньги можно купить четыре квартиры

Цена парковки в Москве сравнялась с четырьмя квартирами — исследование bnMAP.pro

2:31 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Кажется невозможным, но в Москве сейчас можно купить машино-место по цене четырёх квартир. И это — не роскошная фантазия, а реальность элитного рынка недвижимости столицы.

Фото: commons.wikimedia.org by Н005, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Подземная парковка

Цена, от которой захватывает дух

Самое дорогое машино-место на середину 2025 года — 33,2 млн рублей. Оно находится в элитном строящемся комплексе в районе Пречистенки. За такие деньги в столице можно выбрать не одно, а сразу несколько вариантов жилья — и далеко не самых скромных.

Альтернатива в квадратных метрах

Вот что можно получить вместо одного машино-места:

В массовом сегменте:

3 квартиры-студии по 10,7 млн рублей.

2 однокомнатные квартиры за 15,3 млн.

2-комнатная за 20,8 млн и ещё останется на ремонт.

3-комнатная за 26,3 млн — и деньги на мебель.

В бизнес-классе:

2 студии по 16,9 млн.

1,5 "однушки" по 24,5 млн.

Почти 2-комнатная за 35,2 млн (немного не хватает до полной суммы).

В премиум-сегменте:

Только студия — 34,6 млн. И то чуть дороже парковки.

Апартаменты вместо парковки

Масс-маркет:

почти 4 студии по 8,4 млн.

3 однокомнатных по 12,3 млн;

2 двухкомнатных по 15,6 млн.

Один 2-комнатный и один 3-комнатный — за 18,2 млн каждый.

Бизнес-класс:

2,5 студии по 13,6 млн.

1,5 "однушки" за 19,2 млн.

Двухкомнатный за 28,9 млн и деньги на обстановку.

Премиум-сегмент:

Альтернатива за эти деньги отсутствует. Слишком дорого.

И всё же — зачем

Очевидно, что покупка машино-места за 33 млн — это не про логику, а про статус. В условиях элитного жилья цена на парковку становится своеобразным маркером принадлежности к определённому кругу. Но стоит ли он того, когда на кону полноценное жильё?

Уточнения

Недви́жимость - вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым. К недвижимости по происхождению относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землёй, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершённого строительства.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.