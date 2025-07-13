Льготная ипотека под угрозой? Теперь есть шанс всё вернуть

Срок регистрации дома по льготной ипотеке продлён до двух лет — Дом.РФ

1:42 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Раньше всё было просто — оформил льготную ипотеку, построил дом, зарегистрировал его за 12 месяцев. Не уложился? Готовься платить по рыночной ставке. Теперь правила изменились — и это отличная новость.

Фото: unsplash.com by Александр Шамбон, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка смотрит в окно

Почему это важно

Тысячи заёмщиков, решивших строить жильё своими силами, столкнулись с проблемой: уложиться в год — задача не из лёгких. Причины банальны — погодные условия, задержки с подрядчиками, бумажная волокита. В результате люди теряли право на льготную ставку и вынуждены были платить больше.

Что изменилось

Теперь срок на строительство и регистрацию дома по льготной ипотеке продлён до двух лет. Это касается кредитов, оформленных до 1 июля 2024 года по ставке 8% годовых. Решение озвучила пресс-служба Дом. РФ.

"24 месяца — это реальный срок, за который можно не только построить дом, но и спокойно зарегистрировать право собственности", — объяснила управляющий директор Дом. РФ Светлана Некрасова.

Что это даёт

Новое правило позволяет:

Не терять льготную ставку, даже если строительство затянулось.

Зарегистрировать дом позже — и вернуть низкий процент.

Просто уведомить банк о регистрации — и снова платить по 8%.

По оценке Центробанка, послабление затронет около 30 тысяч россиян.

Как это работает

Если вы не успели оформить право собственности за год, но ещё укладываетесь в новые 24 месяца — льготная ставка возвращается. Главное — вовремя уведомить банк.

Уточнения

Ипоте́ка (от др.-греч. ὑποθήκη - подпорка, подставка) — вариант залога недвижимости, при котором объект недвижимости остаётся во владении и пользовании должника (в отличие от заклада), а кредитор, в случае невыполнения должником своего обязательства, приобретает право получить удовлетворение за счёт реализации данного имущества.



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