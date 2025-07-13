Льготная ипотека под угрозой? Теперь есть шанс всё вернуть

Раньше всё было просто — оформил льготную ипотеку, построил дом, зарегистрировал его за 12 месяцев. Не уложился? Готовься платить по рыночной ставке. Теперь правила изменились — и это отличная новость.
Тысячи заёмщиков, решивших строить жильё своими силами, столкнулись с проблемой: уложиться в год — задача не из лёгких. Причины банальны — погодные условия, задержки с подрядчиками, бумажная волокита. В результате люди теряли право на льготную ставку и вынуждены были платить больше.
Теперь срок на строительство и регистрацию дома по льготной ипотеке продлён до двух лет. Это касается кредитов, оформленных до 1 июля 2024 года по ставке 8% годовых. Решение озвучила пресс-служба Дом. РФ.
"24 месяца — это реальный срок, за который можно не только построить дом, но и спокойно зарегистрировать право собственности", — объяснила управляющий директор Дом. РФ Светлана Некрасова.
Новое правило позволяет:
Если вы не успели оформить право собственности за год, но ещё укладываетесь в новые 24 месяца — льготная ставка возвращается. Главное — вовремя уведомить банк.
Ипоте́ка (от др.-греч. ὑποθήκη - подпорка, подставка) — вариант залога недвижимости, при котором объект недвижимости остаётся во владении и пользовании должника (в отличие от заклада), а кредитор, в случае невыполнения должником своего обязательства, приобретает право получить удовлетворение за счёт реализации данного имущества.
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