Не миритесь с шумом: 4 эффективных способа наказать соседей-квартирантов

Что делать с шумными соседями и квартирантами: лучшие способы решения проблемы

5:16 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Жизнь в многоквартирном доме — это не только удобства, но и определённые трудности, такие как шумные соседи. Особенно неприятно, когда нарушают покой те, кто арендует квартиру, а не собственники. Если вы сталкиваетесь с постоянными нарушениями тишины, важно знать, как можно бороться с шумными квартирантами и какие шаги предпринимать для их выселения.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Мужчина сосед у двери

Вариант №1: Попытаться решить вопрос мирно

Первым шагом в решении проблемы всегда должна быть попытка договориться с соседями. Возможно, они даже не подозревают, что их поведение мешает вам. Попробуйте поговорить с ними спокойно. Для этого можно пригласить других соседей и вместе обсудить проблему. Шумные квартиранты, скорее всего, не захотят ссориться со всем подъездом.

Если разговор не помог, обратитесь к хозяину квартиры. Возможно, ему тоже будет не понравиться, что его квартиранты нарушают общественный порядок. Вы можете получить номер владельца через управляющую компанию или соседей. Предупредите, что в случае дальнейших нарушений будете вынуждены обратиться в полицию, и собственник тоже понесёт ответственность.

Вариант №2: Обратиться в полицию

Если мирные переговоры не дали результатов, следующим шагом будет обращение в полицию. Прежде чем вызывать полицию, важно помнить, что в разных регионах могут действовать различные нормы по времени, когда шуметь нельзя. Как правило, это период с 23:00 до 7:00, но в некоторых городах этот временной промежуток может быть расширен (например, в Санкт-Петербурге до 12:00 в выходные).

Что делать, если шум не прекращается

Вызывайте полицию сразу, когда шум возникает, чтобы документально зафиксировать нарушение. Полицейские составят протокол об административном правонарушении.

сразу, когда шум возникает, чтобы документально зафиксировать нарушение. Полицейские составят протокол об административном правонарушении. Напишите письменную жалобу в полицию, указав все факты: номер квартиры, когда начался шум, и кто является нарушителем (если известно).

Как подать жалобу

Заявление можно подать

Во время вызова полиции.

Через сайт МВД.

Лично или заказным письмом в районное отделение полиции.

Примечание: лучше подать заявление в двух экземплярах — один оставить себе с отметкой о регистрации.

Вариант №3: Писать жалобы в другие органы

Если полиция не решает проблему, следующим шагом будет обращение в другие органы. Вы можете направить жалобу в прокуратуру, если считаете, что полиция не предпринимает нужных мер. Прокуратура проведёт проверку по вашему обращению и даст оценку действиям полиции.

Также можно обратиться в Роспотребнадзор, так как в СанПиН прописаны нормы шума, которые нарушаются соседями. Уровень шума, проникающего в вашу квартиру, не должен превышать 40 дБ днём и 30 дБ ночью. Если это не соблюдается, нарушители могут быть оштрафованы.

Ещё одним возможным вариантом является подача жалобы в местную администрацию. Она может перенаправить вашу жалобу в миграционную службу, если речь идет о квартирантах-иностранцах, либо в комиссию по социальному жилью, если они живут в социальном доме.

Вариант №4: Подать в суд

Если все предыдущие попытки не дали результатов, и шумные соседи продолжают нарушать спокойствие, вам придётся обратиться в суд.

Как подготовить иск

Соберите доказательства : запишите, когда был шум, сколько раз соседи нарушали тишину, какие действия вы предпринимали.

: запишите, когда был шум, сколько раз соседи нарушали тишину, какие действия вы предпринимали. Показания свидетелей : попросите соседей написать письменные пояснения или прийти в суд, чтобы подтвердить ваши слова.

: попросите соседей написать письменные пояснения или прийти в суд, чтобы подтвердить ваши слова. Жалобы и заявления : к иску приложите копии заявлений в полицию и другие органы.

: к иску приложите копии заявлений в полицию и другие органы. Видео- или аудиозаписи : записи шума могут стать важным доказательством, но их нужно делать правильно, с указанием даты и времени.

: записи шума могут стать важным доказательством, но их нужно делать правильно, с указанием даты и времени. Экспертиза уровня шума : закажите замеры уровня шума в Роспотребнадзоре или в специализированной организации (стоимость около 15 тысяч рублей).

: закажите замеры уровня шума в Роспотребнадзоре или в специализированной организации (стоимость около 15 тысяч рублей). Медицинские заключения: если шум влияет на ваше здоровье, обратитесь к терапевту и получите заключение.

Если суд примет вашу сторону, квартиранта могут выселить, а если нарушение было систематическим, владельца квартиры могут обязать расторгнуть договор аренды.

Итак, как бороться с шумными соседями

Обсудите проблему с соседями мирным путём. Объединитесь с другими жильцами и объясните, как их поведение мешает вам.

Если это не помогает, позвоните в полицию и напишите заявление.

При бездействии полиции, пожалуйтесь в прокуратуру или в Роспотребнадзор.

Подайте в суд, если другие меры не дали результатов.

Не забывайте, что ваши действия должны быть документированы. Если шума становится невыносимо много, важно защищать свои права, ведь спокойствие и комфорт в доме — это ваше законное право.

Уточнения

Аре́нда - форма имущественного договора, при которой собственность передаётся во временное владение и пользование арендатору за арендную плату другому собственнику.



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