Не миритесь с шумом: 4 эффективных способа наказать соседей-квартирантов

Жизнь в многоквартирном доме — это не только удобства, но и определённые трудности, такие как шумные соседи. Особенно неприятно, когда нарушают покой те, кто арендует квартиру, а не собственники. Если вы сталкиваетесь с постоянными нарушениями тишины, важно знать, как можно бороться с шумными квартирантами и какие шаги предпринимать для их выселения.
Первым шагом в решении проблемы всегда должна быть попытка договориться с соседями. Возможно, они даже не подозревают, что их поведение мешает вам. Попробуйте поговорить с ними спокойно. Для этого можно пригласить других соседей и вместе обсудить проблему. Шумные квартиранты, скорее всего, не захотят ссориться со всем подъездом.
Если разговор не помог, обратитесь к хозяину квартиры. Возможно, ему тоже будет не понравиться, что его квартиранты нарушают общественный порядок. Вы можете получить номер владельца через управляющую компанию или соседей. Предупредите, что в случае дальнейших нарушений будете вынуждены обратиться в полицию, и собственник тоже понесёт ответственность.
Если мирные переговоры не дали результатов, следующим шагом будет обращение в полицию. Прежде чем вызывать полицию, важно помнить, что в разных регионах могут действовать различные нормы по времени, когда шуметь нельзя. Как правило, это период с 23:00 до 7:00, но в некоторых городах этот временной промежуток может быть расширен (например, в Санкт-Петербурге до 12:00 в выходные).
Заявление можно подать
Примечание: лучше подать заявление в двух экземплярах — один оставить себе с отметкой о регистрации.
Если полиция не решает проблему, следующим шагом будет обращение в другие органы. Вы можете направить жалобу в прокуратуру, если считаете, что полиция не предпринимает нужных мер. Прокуратура проведёт проверку по вашему обращению и даст оценку действиям полиции.
Также можно обратиться в Роспотребнадзор, так как в СанПиН прописаны нормы шума, которые нарушаются соседями. Уровень шума, проникающего в вашу квартиру, не должен превышать 40 дБ днём и 30 дБ ночью. Если это не соблюдается, нарушители могут быть оштрафованы.
Ещё одним возможным вариантом является подача жалобы в местную администрацию. Она может перенаправить вашу жалобу в миграционную службу, если речь идет о квартирантах-иностранцах, либо в комиссию по социальному жилью, если они живут в социальном доме.
Если все предыдущие попытки не дали результатов, и шумные соседи продолжают нарушать спокойствие, вам придётся обратиться в суд.
Если суд примет вашу сторону, квартиранта могут выселить, а если нарушение было систематическим, владельца квартиры могут обязать расторгнуть договор аренды.
Не забывайте, что ваши действия должны быть документированы. Если шума становится невыносимо много, важно защищать свои права, ведь спокойствие и комфорт в доме — это ваше законное право.
Аре́нда - форма имущественного договора, при которой собственность передаётся во временное владение и пользование арендатору за арендную плату другому собственнику.
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