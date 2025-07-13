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Не миритесь с шумом: 4 эффективных способа наказать соседей-квартирантов

Что делать с шумными соседями и квартирантами: лучшие способы решения проблемы
5:16
Недвижимость

Жизнь в многоквартирном доме — это не только удобства, но и определённые трудности, такие как шумные соседи. Особенно неприятно, когда нарушают покой те, кто арендует квартиру, а не собственники. Если вы сталкиваетесь с постоянными нарушениями тишины, важно знать, как можно бороться с шумными квартирантами и какие шаги предпринимать для их выселения.

Мужчина сосед у двери
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Мужчина сосед у двери

Вариант №1: Попытаться решить вопрос мирно

Первым шагом в решении проблемы всегда должна быть попытка договориться с соседями. Возможно, они даже не подозревают, что их поведение мешает вам. Попробуйте поговорить с ними спокойно. Для этого можно пригласить других соседей и вместе обсудить проблему. Шумные квартиранты, скорее всего, не захотят ссориться со всем подъездом.

Если разговор не помог, обратитесь к хозяину квартиры. Возможно, ему тоже будет не понравиться, что его квартиранты нарушают общественный порядок. Вы можете получить номер владельца через управляющую компанию или соседей. Предупредите, что в случае дальнейших нарушений будете вынуждены обратиться в полицию, и собственник тоже понесёт ответственность.

Вариант №2: Обратиться в полицию

Если мирные переговоры не дали результатов, следующим шагом будет обращение в полицию. Прежде чем вызывать полицию, важно помнить, что в разных регионах могут действовать различные нормы по времени, когда шуметь нельзя. Как правило, это период с 23:00 до 7:00, но в некоторых городах этот временной промежуток может быть расширен (например, в Санкт-Петербурге до 12:00 в выходные).

Что делать, если шум не прекращается

  • Вызывайте полицию сразу, когда шум возникает, чтобы документально зафиксировать нарушение. Полицейские составят протокол об административном правонарушении.
  • Напишите письменную жалобу в полицию, указав все факты: номер квартиры, когда начался шум, и кто является нарушителем (если известно).

Как подать жалобу

Заявление можно подать

  • Во время вызова полиции.
  • Через сайт МВД.
  • Лично или заказным письмом в районное отделение полиции.

Примечание: лучше подать заявление в двух экземплярах — один оставить себе с отметкой о регистрации.

Вариант №3: Писать жалобы в другие органы

Если полиция не решает проблему, следующим шагом будет обращение в другие органы. Вы можете направить жалобу в прокуратуру, если считаете, что полиция не предпринимает нужных мер. Прокуратура проведёт проверку по вашему обращению и даст оценку действиям полиции.

Также можно обратиться в Роспотребнадзор, так как в СанПиН прописаны нормы шума, которые нарушаются соседями. Уровень шума, проникающего в вашу квартиру, не должен превышать 40 дБ днём и 30 дБ ночью. Если это не соблюдается, нарушители могут быть оштрафованы.

Ещё одним возможным вариантом является подача жалобы в местную администрацию. Она может перенаправить вашу жалобу в миграционную службу, если речь идет о квартирантах-иностранцах, либо в комиссию по социальному жилью, если они живут в социальном доме.

Вариант №4: Подать в суд

Если все предыдущие попытки не дали результатов, и шумные соседи продолжают нарушать спокойствие, вам придётся обратиться в суд.

Как подготовить иск

  • Соберите доказательства: запишите, когда был шум, сколько раз соседи нарушали тишину, какие действия вы предпринимали.
  • Показания свидетелей: попросите соседей написать письменные пояснения или прийти в суд, чтобы подтвердить ваши слова.
  • Жалобы и заявления: к иску приложите копии заявлений в полицию и другие органы.
  • Видео- или аудиозаписи: записи шума могут стать важным доказательством, но их нужно делать правильно, с указанием даты и времени.
  • Экспертиза уровня шума: закажите замеры уровня шума в Роспотребнадзоре или в специализированной организации (стоимость около 15 тысяч рублей).
  • Медицинские заключения: если шум влияет на ваше здоровье, обратитесь к терапевту и получите заключение.

Если суд примет вашу сторону, квартиранта могут выселить, а если нарушение было систематическим, владельца квартиры могут обязать расторгнуть договор аренды.

Итак, как бороться с шумными соседями

  • Обсудите проблему с соседями мирным путём. Объединитесь с другими жильцами и объясните, как их поведение мешает вам.
  • Если это не помогает, позвоните в полицию и напишите заявление.
  • При бездействии полиции, пожалуйтесь в прокуратуру или в Роспотребнадзор.
  • Подайте в суд, если другие меры не дали результатов.

Не забывайте, что ваши действия должны быть документированы. Если шума становится невыносимо много, важно защищать свои права, ведь спокойствие и комфорт в доме — это ваше законное право.

Уточнения

Аре́нда - форма имущественного договора, при которой собственность передаётся во временное владение и пользование арендатору за арендную плату другому собственнику.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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