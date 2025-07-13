Почему ваши подушки и полотенца могут вредить здоровью — даже если они чистые

Мы привыкли выбрасывать просроченные продукты и лекарства. Но задумывались ли вы, что почти у каждого бытового предмета тоже есть свой "срок службы"?
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Девушка спит
Спальня: уют не вечен
Подушки. Их нужно стирать каждые 3-4 месяца, если позволяет материал. Если нет — относите в химчистку. Меняйте подушки раз в 2-3 года. Причина не только в комфорте, но и в гигиене: со временем в них заводятся пылевые клещи.
Одеяла. Могут прослужить до 10 лет, если их регулярно стирать (раз в 3-4 месяца), сушить и проветривать. В противном случае — максимум 7 лет.
Постельное бельё. Стирается чаще всего — желательно раз в 2 недели. Менять следует по мере износа ткани.
Наматрасники и чехлы. Эти изделия служат барьером между нами и бактериями, поэтому их нужно стирать раз в 1-2 месяца и менять минимум раз в год.
Ванная: гигиена начинается с мелочей
Мочалки. Даже любимая — максимум на полгода. Потом — в мусор, даже если внешне выглядит хорошо.
Полотенца. Менять раз в 3 года, несмотря на регулярную стирку и сушку. Влажная среда ускоряет износ.
Зубная щётка. Раз в 3 месяца — если здоровы, и сразу после болезни или санации.
Шторка для ванной. Стирать минимум раз в месяц, но заменять ежегодно — даже самая тщательная чистка не избавит от грибка на 100%.
Кухня: чистота — не только в тарелках
Губки. Менять каждые 2 недели — иначе они превращаются в рассадник бактерий.
Прихватки. Тканевые быстро портятся от температуры. Лучше — силиконовые. Их не только проще мыть, но и служат дольше.
Нож для овощей. Даже дорогой нуждается в замене раз в год. Сколы и ржавчина — не лучший "ингредиент" для салата.
Разделочные доски. Трещины, царапины, вмятины — место для микробов. Обновляйте доски ежегодно.
Посуда. Тусклая глазурь или потрескавшееся покрытие — повод расстаться. В среднем посуду стоит менять каждые 7 лет.
Не всё вечно — даже дома
Следить за сроками эксплуатации вещей — не каприз, а забота о себе. Ведь здоровье — это не только про то, что мы едим, но и про то, чем себя окружаем.
Уточнения
Тексти́ль (от лат. textus "ткань, материя") — изделия, выработанные из гибких, мягких волокон и нитей (ткани, вата, сети и так далее), изготавливаемые обычно из пряжи на ткацком станке. К текстилю относят также материю, не являющуюся тканью: трикотаж, войлок, современные нетканые и прочие материалы.