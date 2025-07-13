Почему ваши подушки и полотенца могут вредить здоровью — даже если они чистые

Гигиенисты назвали срок службы кухонной губки, разделочных досок и текстиля

2:37 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Мы привыкли выбрасывать просроченные продукты и лекарства. Но задумывались ли вы, что почти у каждого бытового предмета тоже есть свой "срок службы"?

Фото: freepik.com by cookie_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка спит

Спальня: уют не вечен

Подушки. Их нужно стирать каждые 3-4 месяца, если позволяет материал. Если нет — относите в химчистку. Меняйте подушки раз в 2-3 года. Причина не только в комфорте, но и в гигиене: со временем в них заводятся пылевые клещи.

Одеяла. Могут прослужить до 10 лет, если их регулярно стирать (раз в 3-4 месяца), сушить и проветривать. В противном случае — максимум 7 лет.

Постельное бельё. Стирается чаще всего — желательно раз в 2 недели. Менять следует по мере износа ткани.

Наматрасники и чехлы. Эти изделия служат барьером между нами и бактериями, поэтому их нужно стирать раз в 1-2 месяца и менять минимум раз в год.

Ванная: гигиена начинается с мелочей

Мочалки. Даже любимая — максимум на полгода. Потом — в мусор, даже если внешне выглядит хорошо.

Полотенца. Менять раз в 3 года, несмотря на регулярную стирку и сушку. Влажная среда ускоряет износ.

Зубная щётка. Раз в 3 месяца — если здоровы, и сразу после болезни или санации.

Шторка для ванной. Стирать минимум раз в месяц, но заменять ежегодно — даже самая тщательная чистка не избавит от грибка на 100%.

Кухня: чистота — не только в тарелках

Губки. Менять каждые 2 недели — иначе они превращаются в рассадник бактерий.

Прихватки. Тканевые быстро портятся от температуры. Лучше — силиконовые. Их не только проще мыть, но и служат дольше.

Нож для овощей. Даже дорогой нуждается в замене раз в год. Сколы и ржавчина — не лучший "ингредиент" для салата.

Разделочные доски. Трещины, царапины, вмятины — место для микробов. Обновляйте доски ежегодно.

Посуда. Тусклая глазурь или потрескавшееся покрытие — повод расстаться. В среднем посуду стоит менять каждые 7 лет.

Не всё вечно — даже дома

Следить за сроками эксплуатации вещей — не каприз, а забота о себе. Ведь здоровье — это не только про то, что мы едим, но и про то, чем себя окружаем.

Уточнения

Тексти́ль (от лат. textus "ткань, материя") — изделия, выработанные из гибких, мягких волокон и нитей (ткани, вата, сети и так далее), изготавливаемые обычно из пряжи на ткацком станке. К текстилю относят также материю, не являющуюся тканью: трикотаж, войлок, современные нетканые и прочие материалы.



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