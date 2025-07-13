Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Секреты авиаперелетов: что такое пятая свобода воздуха и как ею воспользоваться
Учёные нашли популяцию тапиров, считавшихся исчезнувшими с 1914 года
Ортодонт Манэ Оганесян рассказала, как исправить прикус без брекетов
Эксперты назвали главные ошибки при выборе и ношении атлетического пояса
Майкл Дуглас о кастинге Пролетая над гнездом кукушки: почему отказал отцу в главной роли
Используйте аэрозольный герметик при проколе двух шин
Специалисты рекомендуют дрожжи, золу и луковый настой для питания огурцов
Биологи допустили возможность огнедышащих животных при наличии защитных механизмов
Тимьяновый мёд: в чем уникальность греческого продукта?

Почему ваши подушки и полотенца могут вредить здоровью — даже если они чистые

Гигиенисты назвали срок службы кухонной губки, разделочных досок и текстиля
2:37
Недвижимость

Мы привыкли выбрасывать просроченные продукты и лекарства. Но задумывались ли вы, что почти у каждого бытового предмета тоже есть свой "срок службы"?

Девушка спит
Фото: freepik.com by cookie_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка спит

Спальня: уют не вечен

  • Подушки. Их нужно стирать каждые 3-4 месяца, если позволяет материал. Если нет — относите в химчистку. Меняйте подушки раз в 2-3 года. Причина не только в комфорте, но и в гигиене: со временем в них заводятся пылевые клещи.
  • Одеяла. Могут прослужить до 10 лет, если их регулярно стирать (раз в 3-4 месяца), сушить и проветривать. В противном случае — максимум 7 лет.
  • Постельное бельё. Стирается чаще всего — желательно раз в 2 недели. Менять следует по мере износа ткани.
  • Наматрасники и чехлы. Эти изделия служат барьером между нами и бактериями, поэтому их нужно стирать раз в 1-2 месяца и менять минимум раз в год.

Ванная: гигиена начинается с мелочей

  • Мочалки. Даже любимая — максимум на полгода. Потом — в мусор, даже если внешне выглядит хорошо.
  • Полотенца. Менять раз в 3 года, несмотря на регулярную стирку и сушку. Влажная среда ускоряет износ.
  • Зубная щётка. Раз в 3 месяца — если здоровы, и сразу после болезни или санации.
  • Шторка для ванной. Стирать минимум раз в месяц, но заменять ежегодно — даже самая тщательная чистка не избавит от грибка на 100%.

Кухня: чистота — не только в тарелках

  • Губки. Менять каждые 2 недели — иначе они превращаются в рассадник бактерий.
  • Прихватки. Тканевые быстро портятся от температуры. Лучше — силиконовые. Их не только проще мыть, но и служат дольше.
  • Нож для овощей. Даже дорогой нуждается в замене раз в год. Сколы и ржавчина — не лучший "ингредиент" для салата.
  • Разделочные доски. Трещины, царапины, вмятины — место для микробов. Обновляйте доски ежегодно.
  • Посуда. Тусклая глазурь или потрескавшееся покрытие — повод расстаться. В среднем посуду стоит менять каждые 7 лет.

Не всё вечно — даже дома

Следить за сроками эксплуатации вещей — не каприз, а забота о себе. Ведь здоровье — это не только про то, что мы едим, но и про то, чем себя окружаем.

Уточнения

Тексти́ль (от лат. textus "ткань, материя") — изделия, выработанные из гибких, мягких волокон и нитей (ткани, вата, сети и так далее), изготавливаемые обычно из пряжи на ткацком станке. К текстилю относят также материю, не являющуюся тканью: трикотаж, войлок, современные нетканые и прочие материалы.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Рецепт запечённых кабачков с сыром, беконом и помидорами в духовке
Еда и рецепты
Рецепт запечённых кабачков с сыром, беконом и помидорами в духовке Аудио 
Поведение домашних кошек при охоте связано с инстинктами
Домашние животные
Поведение домашних кошек при охоте связано с инстинктами Аудио 
Популярное
Стая окружает, но не нападает: загадочная тактика волков, против которой бессилен даже медведь

Один действует в одиночку, другой — только в команде. Что сильнее в дикой природе: мощь медведя или стратегия волка?

Зоологи признали медведя физически сильнейшим хищником среди лесных видов
Владельцы подтвердили выносливость культовых моделей Toyota, Honda и Subaru
Машины со стальными нервами: почему за этими моделями охотятся даже спустя 20 лет
Не спешим пробовать: почему мясо акул не становится популярным в мировом меню
Необычная закуска из кабачков, которую вы захотите готовить каждую неделю
Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев Рекламный фейерверк Трампа: как конфликты становятся частью шоу Юрий Бочаров Преимущества для России от признания Талибана: нюансы и возможности Любовь Степушова
Не выбрасывайте кожуру авокадо: 3 способа превратить её в сокровище для дома
Вареники, как у бабушки: готовим идеальное тесто и начинку
Исчезновение на наших глазах: 12 животных, которые скоро могут исчезнуть с лица Земли
Исчезновение на наших глазах: 12 животных, которые скоро могут исчезнуть с лица Земли
Последние материалы
Не просто насморк: чем отличаются симптомы сезонной аллергии от ОРВИ
Прохор Шаляпин защищает Ксению Бородину от хейта: важно только её счастье
Огородники рекомендуют выращивать бобовые и зелень при недостатке солнца
Каролин Мартин заявила, что акулы кусают человека не из-за агрессии
Том Холланд: съёмки Одиссеи Кристофера Нолана — лучший опыт в карьере
Виноделие и традиции: этот город рядом с Лионом скрывает загадку, которую не найдёте в путеводителях
Повреждение пистолета на АЗС приравнивается к ДТП
Учёные раскрыли механизм смертельной эволюции растений
Амарантовая мука: выпечка, которая полезна для здоровья
Привычки, улучшающие чистоту в доме, перечислили специалисты по организации быта
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.