Ледяной щит для вашей еды: простые решения для жарких дней

Когда морозилка сдаётся: эти помощники сохранят продукты и ваше спокойствие в жару

2:42 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Летняя жара — серьёзное испытание для холодильника, но есть простые решения. Особенно это касается холодильника, когда в доме жара, гости, а количество бутылок с водой, соком и газировкой растёт в геометрической прогрессии. В такие моменты кажется, что каждый раз, открывая дверцу, вы выпускаете последний дуновение прохлады. Рассказываем, как сохранить продукты свежими и напитки холодными с помощью двух незаменимых помощников.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain холодильник

Если холодильник стал хуже охлаждать, а в морозилке растёт лёд, это не повод паниковать. Есть два простых решения, которые помогут поддерживать нужную температуру и сохранить еду свежей даже в самый знойный день.

Льдогенератор: холод по кнопке

Если вам часто не хватает кубиков льда, обратите внимание на портативный льдогенератор. Это небольшое и компактное устройство, потребляющее всего около 150 Вт, но способное производить до нескольких килограммов льда в сутки.

Принцип прост: заливаете воду, нажимаете кнопку — и через 10 минут получаете первую порцию льда. Размер кубиков — от 3 до 3,5 см, чего вполне достаточно для напитков, охлаждения продуктов или создания временного "ледяного буфера" в холодильнике.

По сравнению с покупными пакетами льда у такого устройства есть несколько плюсов:

Лёд всегда под рукой — и в нужном количестве

Вы сами контролируете источник воды и её качество

Отсутствует риск разморозки во время транспортировки

Устройство окупается при регулярном использовании: чтобы компенсировать цену льдогенератора (около 150 евро), нужно "наколоть" примерно 330 кг льда

Бонус: лёд можно использовать и как вспомогательное охлаждение в холодильнике, особенно если вы только что купили мясо, рыбу или мороженое, а техника с трудом справляется с резким скачком температуры.

Переносной мини-холодильник: ваш личный запас холода

Второй способ — электрический переносной охладитель. Это небольшой холодильник, который можно подключить к сети, взять с собой на дачу, в сад, на балкон или террасу.

Благодаря встроенному компрессору он способен снижать температуру до уровня, сопоставимого с обычным холодильником, а иногда и ниже.

Идеален для хранения напитков, готовых кубиков льда, закусок к грилю или просто для разгрузки основного холодильника. Удобные ручки, колёсики, компактные габариты — всё продумано для мобильности.

Минусы? Зависимость от розетки и возможный шум от компрессора. Но если охладитель стоит на улице, это не создаёт дискомфорта.

Уточнения

Холоди́льник — устройство, поддерживающее низкую температуру в теплоизолированной камере. Применяется обычно для хранения пищи, лекарств или предметов, требующих хранения в прохладном месте или при отрицательных температурах.



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