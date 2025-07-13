Пыль исчезнет сама: вот что нужно сделать один раз дома

Санитарные врачи назвали бытовые источники пыли в квартирах и способы её снижения

2:42 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Каждый день мы вдыхаем до 60 мг пыли — незаметной, но коварной. Она проникает в дом сквозь окна, одежду, вентиляцию и… живёт среди нас. В составе пыли — частицы кожи, волосы, пыльца, сажа, грибковые споры и даже микроскопические клещи. Всё это не видно глазу, но может вызывать аллергию и болезни дыхательной системы, особенно если дом сильно запущен.

Фото: Wikimedia Commons by Entheta, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Пипидастр

Как бороться с пылью, не тратя на уборку полжизни? Вот что поможет.

Освободите пространство от "пылемагнитов"

Первый шаг — ревизия. Задайте себе вопрос: действительно ли вам нужны все вещи вокруг? Мягкие игрушки, ковры, тяжёлые шторы, стопки журналов и даже декоративные статуэтки — идеальная среда для накопления пыли.

Если выбросить сувениры жалко — уберите их за стекло. Так они будут радовать глаз и пылиться медленнее.

Не пускайте пыль с улицы

Летом, в сухую погоду, открытые окна — прямой путь для уличной пыли. Используйте проветривание по минимуму и подумайте об увлажнителе. Он не только нормализует климат, но и связывает пыль. Ещё лучше — мойка воздуха: она фильтрует частицы и увлажняет комнату. Главное — не забывать менять фильтры и чистить приборы.

Делайте уборку правильно

Пылесос важнее веника, но и тут есть нюансы:

Избавьтесь от моделей с тканевыми мешками — они выбрасывают пыль обратно.

Выбирайте пылесосы с пластиковым контейнером или роботы-пылесосы.

Не забывайте регулярно очищать фильтры.

Для труднодоступных мест подойдёт пипидастр — метёлка из синтетики, притягивающая пыль. Есть и электрические модели, работающие от батареек. А если пыль въелась — поможет только влажная тряпка из микрофибры.

Добавьте спецсредства

Мебель можно обрабатывать полиролями с антистатиком — они отталкивают пыль и придают блеск. Некоторые хозяйки используют кондиционер для белья, разведённый в воде. Но всё же специализированные средства эффективнее и безопаснее.

Закрепите результат простыми правилами

Протирайте поверхности сверху вниз — пыль падает вниз.

Раз в неделю проводите влажную уборку.

Мойте листья растений — они тоже собирают пыль.

Не забывайте чистить щётки, тряпки и технику.

Пыль не победить навсегда, но свести её к минимуму — вполне реально. Главное — системный подход и немного хитростей.

Уточнения

Пыль - мелкие твёрдые частицы органического или минерального происхождения. К пыли относят частицы диаметром более долей микрона и до максимального 0,1 мм. Более крупные частицы переводят материал в разряд песка, который имеет размеры до 5 мм.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.