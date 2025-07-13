Библиотека, которая мешает: как избавиться от книг красиво и с выгодой

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2:41
Недвижимость

Каждый из нас хоть раз задумывался: что делать с полками, уставленными книгами, которые уже давно не радуют? Когда-то они были настоящим сокровищем — семейные энциклопедии, собрания классиков, редкие тома… Но сегодня всё чаще их заменяют цифровые версии. Книги пылятся на стеллажах, занимая драгоценное пространство. Пора навести порядок.

Книги
Фото: commons.wikimedia.org by Inayaysad, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Книги

Начните с ревизии

Разберите библиотеку — не спешите выносить всё сразу:

  • Оставьте книги, которые действительно любите.
  • Сохраните антикварные экземпляры.
  • Отложите хорошие издания, которыми можно поделиться.
  • Удалите испорченные книги — им место в переработке.

Когда всё рассортировано, можно переходить к следующему шагу — искать для книг новый дом.

Поделитесь с близкими

Иногда достаточно просто предложить книги друзьям и знакомым. Оставьте коробку в машине или у входа в квартиру — пусть каждый выберет себе что-то по душе.

Помогите школам и садам

Учебные заведения и библиотеки охотно принимают хорошие книги — энциклопедии, классику, детскую литературу. Также можно обратиться в благотворительные фонды, где книги продают на аукционах или раздают нуждающимся.

Найдите ценителя

Редкие книги старше 50 лет могут заинтересовать коллекционеров. Проверьте тематические сайты: ваши тома могут принести не только радость новому владельцу, но и небольшой доход.

Обратитесь в букинистический магазин

Некоторые магазины принимают книги, особенно если это издания с автографами, иллюстрациями известных художников или когда-то запрещённые тексты. Зачастую у таких магазинов есть сайты, где можно предварительно оценить книгу.

Попробуйте буккроссинг

Книгообмен — это когда вы оставляете книгу в специально отведённом месте, а взамен берёте другую. Такие точки есть в кафе, музеях, магазинах и просто на улицах. Есть даже онлайн-карты, где можно отследить путь "освобождённой" книги.

Продайте

Разместите объявление в соцсетях. Поставьте символическую цену и не забудьте про фото. Установите срок: если книга не уходит три месяца — отдайте её даром или в переработку.

Превратите в арт

Из книг получаются удивительные вещи — мебель, панно, упаковка для подарков, закладки. А буккарвинг (резьба по страницам) и декупаж — отличные идеи для творчества. Даже с детьми можно сделать поделки или оригинальные открытки.

Уточнения

Буккро́ссинг (англ. BookCrossing), раздача книг, книгообмен или книговоро́т - хобби и общественное движение, действующее по принципу социальных сетей и близкое к флешмобу.

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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