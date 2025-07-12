Уехали отдыхать — а дома остался идеальный сценарий для ЧП

Список обязательных действий перед отъездом в отпуск для безопасности дома

1:27 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Перед поездкой мы обычно думаем, что главное — ничего не забыть. Но иногда гораздо важнее — оставить кое-что дома. И не просто оставить, а сделать это правильно.

Фото: commons.wikimedia.org by Tash 02, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Газ

Отключите воду и газ

Перед отъездом обязательно перекройте главный вентиль подачи воды и газа. Это убережёт ваш дом от протечек, затоплений и лишнего риска.

Холодильник — под особым контролем

Если вы уезжаете всего на пару дней — достаточно просто выкинуть скоропортящиеся продукты. А вот при длительном отъезде:

полностью освободите морозилку,

разморозьте её и оставьте дверцу приоткрытой,

вытрите насухо — это защитит от запахов и плесени.

Электроприборы — не в спящем режиме

Не стоит оставлять включёнными в розетку телевизоры, микроволновки, колонки и ноутбуки. Всё это продолжает потреблять энергию и несёт потенциальную опасность. Оставьте подключёнными только те устройства, которые критичны — например, сигнализацию или холодильник.

Защита от внешнего вмешательства

Закройте окна, задвиньте шторы или опустите жалюзи. Если у вас есть сигнализация — активируйте её. Можно также договориться с соседями или родственниками, чтобы они время от времени проверяли дом.

Делегируйте простые задачи

Попросите кого-то:

выносить почту,

поливать цветы,

заходить через день-два, чтобы дом "не пустовал".

Уточнения

Холоди́льник — устройство, поддерживающее низкую температуру в теплоизолированной камере.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.