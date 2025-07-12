Уехали отдыхать — а дома остался идеальный сценарий для ЧП

Перед поездкой мы обычно думаем, что главное — ничего не забыть. Но иногда гораздо важнее — оставить кое-что дома. И не просто оставить, а сделать это правильно.
Перед отъездом обязательно перекройте главный вентиль подачи воды и газа. Это убережёт ваш дом от протечек, затоплений и лишнего риска.
Если вы уезжаете всего на пару дней — достаточно просто выкинуть скоропортящиеся продукты. А вот при длительном отъезде:
Не стоит оставлять включёнными в розетку телевизоры, микроволновки, колонки и ноутбуки. Всё это продолжает потреблять энергию и несёт потенциальную опасность. Оставьте подключёнными только те устройства, которые критичны — например, сигнализацию или холодильник.
Закройте окна, задвиньте шторы или опустите жалюзи. Если у вас есть сигнализация — активируйте её. Можно также договориться с соседями или родственниками, чтобы они время от времени проверяли дом.
Попросите кого-то:
Холоди́льник — устройство, поддерживающее низкую температуру в теплоизолированной камере.
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