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Уехали отдыхать — а дома остался идеальный сценарий для ЧП

Список обязательных действий перед отъездом в отпуск для безопасности дома
1:27
Недвижимость

Перед поездкой мы обычно думаем, что главное — ничего не забыть. Но иногда гораздо важнее — оставить кое-что дома. И не просто оставить, а сделать это правильно.

Газ
Фото: commons.wikimedia.org by Tash 02, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Газ

Отключите воду и газ

Перед отъездом обязательно перекройте главный вентиль подачи воды и газа. Это убережёт ваш дом от протечек, затоплений и лишнего риска.

Холодильник — под особым контролем

Если вы уезжаете всего на пару дней — достаточно просто выкинуть скоропортящиеся продукты. А вот при длительном отъезде:

  • полностью освободите морозилку,
  • разморозьте её и оставьте дверцу приоткрытой,
  • вытрите насухо — это защитит от запахов и плесени.

Электроприборы — не в спящем режиме

Не стоит оставлять включёнными в розетку телевизоры, микроволновки, колонки и ноутбуки. Всё это продолжает потреблять энергию и несёт потенциальную опасность. Оставьте подключёнными только те устройства, которые критичны — например, сигнализацию или холодильник.

Защита от внешнего вмешательства

Закройте окна, задвиньте шторы или опустите жалюзи. Если у вас есть сигнализация — активируйте её. Можно также договориться с соседями или родственниками, чтобы они время от времени проверяли дом.

Делегируйте простые задачи

Попросите кого-то:

  • выносить почту,
  • поливать цветы,
  • заходить через день-два, чтобы дом "не пустовал".

Уточнения

Холоди́льник — устройство, поддерживающее низкую температуру в теплоизолированной камере. 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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