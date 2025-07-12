Один предмет — три суперсилы: как рулон заменил половину хозотдела

Домашний метод переработки рулона туалетной бумаги в салфетки

1:30 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Обычный рулон туалетной бумаги можно превратить не только в салфетки, но и в освежитель воздуха или даже в поглотитель запахов для холодильника. И всё это — без лишних затрат и сложностей. Только немного фантазии и капелька полиэтилена.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Туалетная бумага

Трюк с салфетками: быстро, просто и удобно

Когда в доме заканчиваются бумажные салфетки, не обязательно мчаться в магазин. Достаточно взять чистый рулон туалетной бумаги и полиэтиленовую плёнку. Всё, что нужно:

Разверните плёнку на ровной поверхности.

Поставьте рулон вертикально — так, чтобы картонная втулка была видна.

Оберните рулон плёнкой, не закрывая торцы.

Помните бумагу, чтобы она стала мягче, и выньте втулку.

Готово — теперь бумагу можно доставать изнутри, как из упаковки салфеток.

Этот способ особенно выручает в сезон простуд, когда салфетки исчезают со скоростью света, а на покупку новых не всегда есть время или желание.

Что ещё можно сделать

Этот бытовой лайфхак не ограничивается салфетками. Рулон может стать:

Поглотителем запахов в холодильнике. Просто положите его на полку — он впитает лишнюю влагу и неприятные ароматы.

Освежителем воздуха. Добавьте пару капель эфирного масла — и ваша ванная заиграет новыми нотами.

Один рулон — и три полезных решения для дома. Не выбрасывайте его, пока не попробуете всё.

Уточнения

Салфе́тка (итал. salvietta) — кусок ткани или нетканого материала прямоугольной (реже другой) формы, применяющейся в быту и хозяйстве для удаления различных веществ с поверхностей.



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