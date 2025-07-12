Один предмет — три суперсилы: как рулон заменил половину хозотдела

Обычный рулон туалетной бумаги можно превратить не только в салфетки, но и в освежитель воздуха или даже в поглотитель запахов для холодильника. И всё это — без лишних затрат и сложностей. Только немного фантазии и капелька полиэтилена.
Когда в доме заканчиваются бумажные салфетки, не обязательно мчаться в магазин. Достаточно взять чистый рулон туалетной бумаги и полиэтиленовую плёнку. Всё, что нужно:
Готово — теперь бумагу можно доставать изнутри, как из упаковки салфеток.
Этот способ особенно выручает в сезон простуд, когда салфетки исчезают со скоростью света, а на покупку новых не всегда есть время или желание.
Этот бытовой лайфхак не ограничивается салфетками. Рулон может стать:
Один рулон — и три полезных решения для дома. Не выбрасывайте его, пока не попробуете всё.
Салфе́тка (итал. salvietta) — кусок ткани или нетканого материала прямоугольной (реже другой) формы, применяющейся в быту и хозяйстве для удаления различных веществ с поверхностей.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Почему коты приносят домой мёртвых мышей или игрушки? Это вовсе не знак любви. За этим кроется древний инстинкт, и его логика вас точно удивит.