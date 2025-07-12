Сушилка больше не нужна: одна прищепка творит чудеса с бельём

Метод вертикальной сушки одежды сокращает время высыхания в два раза

2:09 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Метод, который стремительно набирает популярность в Tiktok, может изменить ваше отношение к сушке одежды. Бразильская блогер Сабрина Назари Годой показала простой трюк, позволяющий сократить время высыхания почти вдвое. И всё, что вам нужно, — это сушилка для белья и немного пространства.

Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сушка белья

С чего начать

Правильное место — уже половина успеха. Устанавливайте сушилку в проветриваемом помещении: в спальне, гостиной, или у открытого окна — даже в зимнее время. Свежий воздух помогает влаге испаряться быстрее, не пересушивая ткани.

А вот чего делать не стоит — так это ставить сушилку на обогреватель. Это может не только повредить одежду, но и привести к неприятному запаху. Ещё одна ошибка — размещать сушилку в ванной, где воздух влажный и плохо циркулирует.

Пространство важно

Никогда не перегружайте сушилку. Между вещами должен быть зазор хотя бы в два пальца, иначе циркуляция воздуха нарушается, и сушка превращается в долгую пытку. Тяжёлые вещи — полотенца, джинсы — размещайте по краям, где перекладины крепче. Лёгкое бельё и футболки — наверх.

Перед тем как повесить одежду, встряхните её. Это разрыхлит волокна и облегчит испарение воды. Маленькое движение, а разница — ощутимая.

Техника от Сабрины

Вместо того чтобы раскладывать одежду на перекладинах, Сабрина предлагает повесить её вертикально. Да-да, просто зацепите футболку или брюки прищепками за нижний край, чтобы ткань свободно свисала. Таким образом можно разместить вдвое больше одежды на той же сушилке.

Этот способ не только экономит место, но и уменьшает количество складок. Одежда высыхает в естественной форме, и в большинстве случаев утюг даже не понадобится.

Ещё пара советов

Выставляйте максимальный отжим в стиральной машине (если вещь не деликатная).

Используйте вешалки: они экономят место и помогают сохранять форму одежды.

Уточнения

Сушилка — устройство (механизм) для сушки чего-либо.



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