Этот домашний хаос пожирает электричество — пока не вмешается фольга

Каждый год приходит момент, когда мы уезжаем в отпуск или просто решаем устроить генеральную уборку в доме. Именно тогда стоит задуматься о вещах, которые работают без перерыва — например, о морозильной камере. Этот прибор нельзя просто выключить и оставить — его нужно правильно подготовить. И, как ни странно, в этом может помочь обычная алюминиевая фольга.
Этот материал давно перестал быть просто упаковкой для еды. Его свойства действительно полезны и в быту, особенно летом, когда холодильник и морозилка работают на износ: мы чаще открываем дверцу, ищем прохладу, храним больше продуктов. В такие моменты техника потребляет больше энергии, а счет за электричество только растёт.
Один из способов сэкономить — убрать наледь из морозильной камеры. Это нужно делать аккуратно, без риска для устройства и себя.
"Существует несколько способов удаления льда из морозильной камеры, но не все из них обеспечивают её правильную работу. Мы предлагаем вам тот, который обеспечит отличные результаты и не повлияет на срок службы устройства."
Важно: не применяйте острые предметы и не используйте фен — это опасно и может повредить технику.
Этот простой способ помогает не только избавиться от наледи, но и снизить энергопотребление. Ведь чистая морозильная камера работает эффективнее.
Холоди́льник — устройство, поддерживающее низкую температуру в теплоизолированной камере.
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