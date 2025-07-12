Этот домашний хаос пожирает электричество — пока не вмешается фольга

Фольга помогает упростить размораживание морозилки и сократить расходы на электричество

2:12 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Каждый год приходит момент, когда мы уезжаем в отпуск или просто решаем устроить генеральную уборку в доме. Именно тогда стоит задуматься о вещах, которые работают без перерыва — например, о морозильной камере. Этот прибор нельзя просто выключить и оставить — его нужно правильно подготовить. И, как ни странно, в этом может помочь обычная алюминиевая фольга.

Фото: freepik by fabrikasimf, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Фольга

Фольга — не только для бутербродов

Этот материал давно перестал быть просто упаковкой для еды. Его свойства действительно полезны и в быту, особенно летом, когда холодильник и морозилка работают на износ: мы чаще открываем дверцу, ищем прохладу, храним больше продуктов. В такие моменты техника потребляет больше энергии, а счет за электричество только растёт.

Один из способов сэкономить — убрать наледь из морозильной камеры. Это нужно делать аккуратно, без риска для устройства и себя.

"Существует несколько способов удаления льда из морозильной камеры, но не все из них обеспечивают её правильную работу. Мы предлагаем вам тот, который обеспечит отличные результаты и не повлияет на срок службы устройства."

Что делать пошагово

Полностью освободите морозилку от продуктов. Отключите её от сети. Оставьте дверцу открытой. Подстелите на пол полотенце — будет много воды. Можно поставить кастрюлю с горячей водой на решётку, чтобы ускорить процесс. Когда лёд начнёт таять, используйте пластиковую лопатку для удаления наледи. Остатки льда легко убираются фольгой: при соприкосновении с теплом она помогает льду отделиться быстрее. В конце промойте все поверхности водой с пищевой содой. Не используйте агрессивные средства. Высушите всё насухо и включите морозильную камеру обратно.

Важно: не применяйте острые предметы и не используйте фен — это опасно и может повредить технику.

Этот простой способ помогает не только избавиться от наледи, но и снизить энергопотребление. Ведь чистая морозильная камера работает эффективнее.

Уточнения

Холоди́льник — устройство, поддерживающее низкую температуру в теплоизолированной камере.



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