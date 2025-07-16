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Как превратить ванную в уютный спа без ремонта и нервного срыва

Замените фурнитуру, полки и душ — недорогие способы обновить ванную
3:20
Недвижимость

Капитальный ремонт — дорого и долго. А что, если освежить ванную комнату без строительного мусора и лишних трат? Несколько недорогих, но эффектных решений помогут преобразить интерьер — быстро и с удовольствием.

Современная душевая кабина без поддона
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Современная душевая кабина без поддона

1. Полки: и порядок, и стиль

Даже пара новых полок меняет восприятие пространства. Можно выбрать готовые варианты или использовать остатки старого дерева. Вместо стандартных моделей стоит рассмотреть лестничные конструкции или модульные блоки — они экономят место и смотрятся необычно.

2. Чистая затирка — свежий вид

Потемневшие швы между плитками визуально "съедают" свет и делают помещение неухоженным. Смесь тёплой воды, соды, перекиси водорода и немного жидкого мыла легко справится с очисткой. Результат заметен сразу.

3. Яркая занавеска в душ — декоративный акцент

Занавеска может выступать как арт-объект: яркий цвет или крупный принт освежают интерьер и задают настроение. При выборе стоит учитывать не только внешний вид, но и плотность ткани, устойчивость к влаге и стирке.

4. Декор на стенах: ванная тоже заслуживает "личного"

Небольшие фото в рамках, открытки или памятные вещицы добавляют уюта и индивидуальности. Главное — разместить их вдали от прямого попадания воды и в местах, где им ничто не грозит.

5. Модульные системы хранения

Модули удобно размещаются в углах и нишах, не перегружая интерьер. На таких полках можно хранить полотенца, бытовые мелочи и укладочные приборы. Подсветка вокруг таких стеллажей усилит визуальный эффект.

6. Фурнитура: детали, которые делают разницу

Смена ручек на шкафчиках или тумбах способна изменить общее впечатление. Яркая фурнитура или модели необычной формы задают новый ритм интерьеру — без лишних вложений.

7. Новая душевая лейка — больше комфорта

Старая насадка может портить не только внешний вид, но и удовольствие от водных процедур. Современные душевые головки улучшают напор, экономят воду и придают интерьеру аккуратность.

8. Зеркало — центр притяжения взгляда

Интересная форма, деревянная или металлическая рама, эффектная подсветка — и зеркало становится не просто функциональной вещью, а стильным акцентом. При невозможности заменить основное зеркало можно повесить декоративное дополнительно.

9. Аксессуары с характером

Коврики, мыльницы, стаканы и контейнеры — именно в этих мелочах проявляется вкус. Предпочтение стоит отдать наборам в едином стиле и цвете, гармонирующих с остальным интерьером.

10. Живые и искусственные растения

Даже один горшочек с растением добавляет уюта. Неприхотливые суккуленты, кактусы или стабилизированный мох отлично чувствуют себя в условиях ванной. Подойдут и реалистичные искусственные растения.

Уточнения

Ванная комната, ванная, мыльня — помещение, где находится ванна, в квартире или жилом доме, предназначенное для купания или принятия душа (душевая).
 

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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