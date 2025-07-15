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Как освободить кухню без выноса мебели: работает мгновенно

Маленькая кухня без хаоса: освободите столешницы и добавьте свет
2:11
Недвижимость

Ощущение тесноты на кухне чаще связано не с реальной нехваткой метров, а с визуальной перегрузкой пространства и плохим освещением.

Кухонная вытяжка
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Кухонная вытяжка

Для создания иллюзии простора не требуется ремонт, замена мебели или демонтаж стен. Достаточно двух простых действий, которые можно выполнить за один вечер.

1. Освободить столешницы от всего лишнего

Первый шаг — максимально расчистить рабочие поверхности. Всё, что используется не ежедневно, стоит убрать в шкафы и на полки:

  • кухонную технику (мультиварки, тостеры, блендеры);

  • бутылки с маслом и уксусом;

  • баночки со специями;

  • декоративные элементы и корзины с фруктами (оставить можно 1-2 для цвета);

  • губки, ёршики и моющие средства — убрать из поля зрения.

На виду можно оставить только один стильный и нужный предмет: красивый чайник, кофеварку или керамическую банку с кухонными лопатками.

Чем больше открытой, чистой столешницы, особенно в зоне фартука между верхними и нижними шкафами, тем легче и просторнее кажется кухня. Открытая поверхность отражает свет, создаёт воздушность и визуальное "дыхание" в интерьере.

2. Добавить свет в рабочие зоны

Тени, углы без света и тяжёлые "провалы" под шкафами делают кухню визуально меньше.
Самый быстрый способ исправить это — установить светодиодную ленту.

Что потребуется:

  • недорогая LED-лента на батарейках;

  • клейкая основа (обычно уже встроена);

  • несколько минут свободного времени.

Ленту можно приклеить снизу навесных шкафов, направив свет на столешницу. Это:

  • осветит рабочую поверхность;

  • создаст визуальный эффект "парящих" шкафов;

  • отделит верх от низа, добавив ощущение объёма.

Если на кухне есть открытые полки, подсветка внутри тоже поможет сделать их визуально легче.
Дополнительный эффект даст подсветка вдоль плинтуса — мягкое свечение у пола создаёт иллюзию, будто тумбы немного приподняты, как будто "висят" в воздухе.

Уточнения

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior — внутренний мир, из лат. intrа — внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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