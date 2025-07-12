Не спешите снимать рулонные шторы: этот трюк со стиркой удивит вас результатом

Как стирать рулонные шторы в стиральной машине: пошаговая инструкция

4:30 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Рулонные шторы — это не только стильный элемент декора, но и эффективное средство защиты от солнечного света и перегрева в помещении. Но как же сохранить их в первозданном виде, если они начали загрязняться? Вместо того чтобы тратить деньги на химчистку или вручную стирать каждую деталь, попробуйте удивительный трюк, о котором мало кто знает: стирка в стиральной машине без необходимости снимать шторы с карниза! Мы расскажем, как это сделать правильно.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Рулонные шторы на окне

Подготовка рулонных штор к стирке: важные этапы

Перед тем как отправить шторы в стиральную машину, важно убедиться, что материал подходит для машинной стирки. Обычно полиэстер, хлопок и другие легкие ткани можно стирать в машине. Но технические ткани, материалы с покрытиями или смолами требуют более аккуратной ручной стирки.

Вот как правильно подготовить шторы к стирке

Разберите механизм : аккуратно снимите шторы с карниза. Для удобства сделайте фото каждого шага, чтобы затем легко собрать шторы обратно.

: аккуратно снимите шторы с карниза. Для удобства сделайте каждого шага, чтобы затем легко собрать шторы обратно. Проверьте загрязнения: если на тканях есть локальные пятна, обработайте их смесью теплой воды, мыла и немного белого уксуса. Смочите мягкую губку и аккуратно обработайте загрязненные участки.

Как правильно стирать рулонные шторы в стиральной машине

Теперь, когда шторы готовы, переходите к стирке:

Складывайте шторы аккуратно : не нужно слишком туго складывать ткань, чтобы избежать трудных для разглаживания складок. Если штора слишком длинная, просто сверните её.

: не нужно слишком туго складывать ткань, чтобы избежать трудных для разглаживания складок. Если штора слишком длинная, просто сверните её. Поместите в мешок для стирки : используйте мешок для деликатных тканей или поместите шторы в наволочку с молнией. Это защитит ткань от повреждений и излишнего трения.

: используйте мешок для деликатных тканей или поместите шторы в наволочку с молнией. Это защитит ткань от повреждений и излишнего трения. Выбор моющего средства : используйте жидкое моющее средство, желательно без отбеливателей. Не используйте кондиционер для белья, так как он может ухудшить структуру ткани.

: используйте жидкое моющее средство, желательно без отбеливателей. Не используйте кондиционер для белья, так как он может ухудшить структуру ткани. Программа для деликатных тканей: выберите режим стирки для деликатных или синтетических тканей с температурой воды не более 30°C. Обязательно отключите функцию отжима или используйте щадящий режим отжима, чтобы избежать деформации ткани.

Как правильно сушить рулонные шторы после стирки

После стирки важно правильно высушить шторы, чтобы они не потеряли свою форму:

Не выкручивайте ткань : после стирки не следует выкручивать или сильно сжимать ткань.

: после стирки не следует выкручивать или сильно сжимать ткань. Сушка на плоской поверхности : разложите шторы на ровной поверхности, например, на столе или кровати, застеленной чистым постельным бельем. Это поможет сохранить их форму.

: разложите шторы на ровной поверхности, например, на столе или кровати, застеленной чистым постельным бельем. Это поможет сохранить их форму. Дайте ткани стечь лишней воде, и после этого разверните шторы для сушки.

Советы по уходу за рулонными шторами

Чтобы ваши рулонные шторы всегда оставались чистыми и не загрязнялись, следуйте этим простым советам:

Регулярно пылесосьте шторы с помощью мягкой щетки. Это поможет избежать накопления пыли и уменьшит загрязнения.

шторы с помощью мягкой щетки. Это поможет избежать накопления пыли и уменьшит загрязнения. Проветривайте помещение хотя бы несколько минут в день. Это улучшит циркуляцию воздуха и предотвратит накопление влаги и неприятных запахов на тканях.

хотя бы несколько минут в день. Это улучшит циркуляцию воздуха и предотвратит накопление влаги и неприятных запахов на тканях. Защищайте шторы от дыма и жира. Важно не подвергать ткани воздействию дыма или кухонных испарений, так как они впитываются в ткань и труднее удаляются даже при стирке.

Почему стоит выбрать этот метод стирки

Этот метод стирки рулонных штор не только экономит ваше время, но и сохраняет ткань в отличном состоянии. Вы не тратите усилия на снятие и сборку, и минимизируете риск повреждения ткани при неправильной стирке. Стирка в машине с мешком для стирки — это удобный и эффективный способ вернуть шторы в идеальный вид.

Так что не бойтесь стирать рулонные шторы в стиральной машине — с этим трюком они всегда будут чистыми, свежими и как новенькие!

Идеальная чистота без лишних усилий

Теперь, зная правильный способ стирки рулонных штор в стиральной машине, вы можете легко поддерживать их в идеальном состоянии, не тратя много времени и сил. Этот простой и эффективный метод сэкономит ваше время, а шторы останутся свежими и красивыми. Поддержание чистоты в доме стало еще проще — без лишних хлопот и дополнительных затрат!

Уточнения

Убо́рка (также чи́стка) — комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях.



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