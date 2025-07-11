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Грызуны не пройдут: простой рецепт с пищевой содой, который вы не знали

Натуральные способы борьбы с грызунами: сода и мята против крыс
3:08
Недвижимость

Многие сталкиваются с проблемой грызунов в доме, но мало кто знает, что можно использовать простые и доступные средства для их изгнания. Одним из таких является пищевая сода, а также эфирное масло мяты перечной. Эти натуральные продукты не только доступны по цене, но и безопасны для детей и домашних животных, в отличие от химических ядов.

Крыса
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Крыса

Пищевая сода — натуральный и эффективный репеллент

Пищевая сода — это не только полезное средство для дома и выпечки, но и отличное натуральное средство против грызунов. Как она работает?

  • Когда грызуны съедают соду, в их желудке выделяется углекислый газ.
  • Для человека этот газ безопасен, а вот для крыс и мышей его накопление становится смертельным, поскольку их пищеварительная система не способна его вывести.
  • Газ вызывает вздутие живота и дискомфорт, и грызуны стараются покинуть дом, чтобы избежать мучений.

Чтобы использовать соду, можно добавить её в сочетании с приманкой, такой как мука, сахар или арахисовое масло. Грызуны будут привлечены запахом, но при этом проглотят соду, не осознавая её опасности.

Масло мяты перечной — природный репеллент от грызунов

Мята перечная является одним из лучших природных средств для отпугивания крыс и мышей. Они просто ненавидят её запах, и при сильном аромате масла мяты эти животные быстро покидают ваш дом.

Как использовать мяту

  • Смочите ватные диски эфирным маслом мяты и разместите их в местах, где часто появляются грызуны: плинтусы, проемы в стенах, темные углы.
  • Повторяйте процедуру каждые два дня для поддержания эффективности. Мыши и крысы быстро отвернутся от таких мест.
  • Обработайте все возможные проходы, заделайте трещины и щели, чтобы предотвратить повторное проникновение.

Этот метод работает очень быстро, и запах мяты делает помещение непригодным для грызунов.

Другие натуральные средства

Помимо пищевой соды и мяты, есть и другие природные средства, которые помогут справиться с крысами и мышами:

  • Лаванда: известна своим длительным эффектом в отпугивании грызунов. Мыши и крысы не переносят её запах, и это может быть полезно как в доме, так и в саду.
  • Чеснок: его аромат служит эффективным предупреждающим сигналом для грызунов. Его можно использовать целиком, нарезать ломтиками или натереть соломкой, размещая в местах, где часто появляются мыши.

Использование натуральных репеллентов, таких как пищевая сода и эфирное масло мяты, помогает эффективно избавиться от крыс и мышей в доме. Эти средства безопасны для человека и домашних животных, а также являются доступными по цене. Размещение их в стратегических точках и регулярное обновление средств поможет вам избавить дом от нежеланных гостей.

Уточнения

Кры́сы (лат. Rattus) — род грызунов семейства мышиных, включающий не менее 64 видов.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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