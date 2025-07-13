Кто прав, а кто виноват? Главные причины споров при ремонте в разных регионах России

Три четверти россиян испытывают стресс от ремонта – личные отношения под угрозой

2:06 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Три четверти россиян считают ремонт испытанием для отношений. Это показал опрос МТС AdTech, в котором участвовали 2 тысячи россиян.

Фото: freepik.com by cookie_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ремонт

Чаще всего конфликты из-за ремонта возникают в Северо-Кавказском округе, где главной причиной споров становятся деньги (27%). В Северо-Западном (24%) и Центральном (24%) округах также часто спорят из-за финансовых вопросов. В Сибирском округе разногласия вызывает выбор цветовой гаммы (25%), в Приволжском и Центральном — планировка (18% и 17% соответственно), а в Дальневосточном, Северо-Западном и Сибирском округах — стиль оформления (по 22% и 25% соответственно). Вопрос о покупке материалов и мебели онлайн или офлайн чаще всего становится причиной споров в Дальневосточном округе (25%).

В целом 39% опрошенных признались, что конфликты из-за бюджета возникают у них довольно часто. 35% респондентов не могут договориться с партнером о цветовых решениях, а 30% — о стиле оформления.

Большинство россиян (66%) считают ремонт и обновление интерьера стрессовым событием. Однако 91% участников опроса отметили, что реальность превзошла их ожидания, сообщает Газета.Ru.

Большинство опрошенных не готовы экономить на основных элементах ремонта. 64% не будут сокращать расходы на материалы, 54% — на мебель, 45% — на аксессуары. При этом 82% готовы сэкономить на дизайне проекта, а 70% — на услугах мастеров.

Наиболее популярной стратегией является самостоятельный ремонт. Так поступают 41% опрошенных. Еще 39% обращаются к мастерам по рекомендации друзей и знакомых. 56% ищут исполнителей через различные платформы, а 18% — в магазинах.

Уточнения

Ремо́нт (техники) — комплекс мероприятий по восстановлению работоспособного или исправного состояния какого-либо объекта и/или восстановлению его ресурса.



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