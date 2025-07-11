Кран, как в рекламе, — но без усилий: дёшево, быстро, чисто

Когда стандартные чистящие средства не справляются с известковым налётом, ржавыми потёками или стойкой сыростью в ванной — на помощь приходит простой, но рабочий домашний способ. Вам не понадобятся дорогие гели и порошки. Только белый уксус и немного воды.
Смешайте уксус с водой в равных частях и налейте раствор в пульверизатор. Распылите его на участки с налётом — на краны, ободок унитаза, плитку или душевую лейку. Дайте средству поработать 10-15 минут: кислотность уксуса растворяет известь без усилий. После этого просто пройдитесь щёткой и смойте тёплой водой.
Самое удобное — не нужно тереть часами: налёт буквально "отходит сам".
Если с первого раза отложения не исчезли полностью — повторите процедуру. Для унитаза можно использовать тот же раствор, просто налейте его под ободок и оставьте на несколько минут.
Профилактика не менее важна, чем очистка. Вот что стоит делать регулярно:
Если хочется попробовать что-то ещё - подойдут и другие бюджетные варианты:
Такие способы действительно работают — особенно вкупе с регулярной уборкой. Главное — не запускать.
Ржа́вчина (устар. «ржа») — общий термин для определения оксидов железа.
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