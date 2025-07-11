Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Депутат Глазкова удивилась идее Милонова маркировать беременных женщин
Эффективные средства для защиты кожи от солнца и морской воды — кремы, душ и увлажнение
Строительные нарушения на границе: Генпрокуратура подает иск на 920 миллионов
Пластик и жара: почему вода из бутылок может стать токсичной?
Пошаговая схема восстановления петуний после увядания и перегрева
Биткоин или золото: почему внимание центральных банков смещается
Гигантская мурена признана крупнейшим видом мурен в Индо-Тихоокеанском регионе
Китай ограничит экспорт автомобилей без пробега под видом подержанных — Минторг КНР
Цены на отдых в Турции выросли на 40% — данные немецких туроператоров

Кран, как в рекламе, — но без усилий: дёшево, быстро, чисто

Домашние средства против налёта и ржавчины в ванной: что могут уксус и сода
Недвижимость

Когда стандартные чистящие средства не справляются с известковым налётом, ржавыми потёками или стойкой сыростью в ванной — на помощь приходит простой, но рабочий домашний способ. Вам не понадобятся дорогие гели и порошки. Только белый уксус и немного воды.

известковый налет
Фото: https://commons.wikimedia.org by Bbypnda, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
известковый налет

Смешайте уксус с водой в равных частях и налейте раствор в пульверизатор. Распылите его на участки с налётом — на краны, ободок унитаза, плитку или душевую лейку. Дайте средству поработать 10-15 минут: кислотность уксуса растворяет известь без усилий. После этого просто пройдитесь щёткой и смойте тёплой водой.

Самое удобное — не нужно тереть часами: налёт буквально "отходит сам".
Если с первого раза отложения не исчезли полностью — повторите процедуру. Для унитаза можно использовать тот же раствор, просто налейте его под ободок и оставьте на несколько минут.

Как избежать повторного появления налёта

Профилактика не менее важна, чем очистка. Вот что стоит делать регулярно:

  • Протирать унитаз и раковину хотя бы раз в день
  • Использовать уксус еженедельно как чистящее средство
  • Устранить протечки — они ускоряют образование накипи
  • Следить за вентиляцией, чтобы влага не скапливалась
  • Не применять абразивные порошки — они царапают поверхность
  • Вставлять таблетки в бачок для поддержания свежести и чистоты

Если хочется попробовать что-то ещё - подойдут и другие бюджетные варианты:

  • Лимон + соль. Выжмите 2 лимона, смешайте сок с солью и залейте смесь в унитаз на 10 минут. Затем обработайте щёткой.
  • Горячая вода + сода. Вылейте в унитаз кипяток, затем добавьте полстакана соды. Оставьте на 15 минут — и снова щётка.
  • Уксус + сода. Классическая реакция. Сначала уксус, через 10 минут — сода. Щётка и смыв. Всё просто.

Такие способы действительно работают — особенно вкупе с регулярной уборкой. Главное — не запускать.

Уточнения

Ржа́вчина (устар. «ржа») — общий термин для определения оксидов железа.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Сейчас читают
Учёные объяснили, почему в Чёрном море нет опасных акул
Домашние животные
Учёные объяснили, почему в Чёрном море нет опасных акул Аудио 
Названы породы собак, которые не лают и подходят для квартиры
Домашние животные
Названы породы собак, которые не лают и подходят для квартиры Аудио 
Говяжий язык: секреты его полезности, о которых вы не знали
Еда и рецепты
Говяжий язык: секреты его полезности, о которых вы не знали Аудио 
Популярное
Акулы разворачиваются у Босфора: что такого в Чёрном море, что даже хищники шарахаются

В Средиземном море акулы встречаются повсеместно, но Чёрное море они игнорируют. Разбираемся, какие факторы отпугивают морских хищников от этого региона.

Учёные объяснили, почему в Чёрном море нет опасных акул
Говяжий язык: секреты его полезности, о которых вы не знали
Бабушки знали, что готовят: забытый деликатес возвращается на столы — вкуснее колбасы и полезнее мяса
Слишком много боли: Синнер покидает Уимблдон, как и Григор Димитров
Завершение судебной саги: суд вынес решение по делу Прилучного и Муцениеце
Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев Рекламный фейерверк Трампа: как конфликты становятся частью шоу Юрий Бочаров Преимущества для России от признания Талибана: нюансы и возможности Любовь Степушова
ЕС хочет увеличить экспорт газа из Азербайджана. Но как это сделать без России?
Он весил, как слон: кабан-монстр, которого не утащила даже машина
На вид — деликатес, по факту — отрава: 5 рыб, которые могут отправить в реанимацию
На вид — деликатес, по факту — отрава: 5 рыб, которые могут отправить в реанимацию
Последние материалы
Чем удивит новый подход России к переговорам по Украине: мнения экспертов
Депутат Глазкова удивилась идее Милонова маркировать беременных женщин
Эффективные средства для защиты кожи от солнца и морской воды — кремы, душ и увлажнение
Строительные нарушения на границе: Генпрокуратура подает иск на 920 миллионов
Пластик и жара: почему вода из бутылок может стать токсичной?
Пошаговая схема восстановления петуний после увядания и перегрева
Домашние средства против налёта и ржавчины в ванной: что могут уксус и сода
Биткоин или золото: почему внимание центральных банков смещается
Гигантская мурена признана крупнейшим видом мурен в Индо-Тихоокеанском регионе
Китай ограничит экспорт автомобилей без пробега под видом подержанных — Минторг КНР
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.