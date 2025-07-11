Чисто, но смертельно: средство, которое разрушает сантехнику изнутри

Чем опасна уборка ванной жидкостью для стирки — налёт, запах и повреждение слива

1:45 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Казалось бы, какая разница, чем мы моем душевую кабину или ванну — главное, чтобы чисто. Но бытовая химия, которая не предназначена для этих целей, способна нанести больше вреда, чем пользы.

Фото: https://www.freepik.com Смеситель

Многие хозяйки уверены: если средство хорошо пенится и справляется с грязью, значит, подходит и для ванной. Особенно часто в ход идут остатки жидкости для стирки или средства для мытья посуды.

Однако эксперты предупреждают: это опасная ошибка.

"Жидкость для стирки и моющие средства могут оставлять липкие следы, а при накоплении — вызывать плесень и закупорку слива", — объясняют специалисты Express.

Кроме того, остатки средств образуют на стенках душевых кабин и ванн тонкую плёнку, на которую потом легко оседают известковые отложения и грязь. В итоге вместо блеска — налёт и мутные разводы.

Какие последствия возможны:

Повреждение поверхности душевой кабины

Закупорка слива

Рост плесени и грибка

Неудаляемые пятна на сантехнике

Сами по себе эти средства не токсичны, но использовать их вне назначения — значит рисковать состоянием всей ванной комнаты. К тому же, многие из них содержат ароматизаторы и химические добавки, которые не смываются полностью с гладких поверхностей.

Что использовать безопасно:

Специальные гели и спреи для ванной

Уксус и пищевая сода (для эко-уборки)

Мягкие неабразивные губки

Не стоит экспериментировать с бытовой химией: последствия могут быть затратными. Лучше один раз подобрать подходящее средство — и продлить срок службы сантехники.

Уточнения

Сантехника (сокр. от санитарная техника) — термин для обозначения ряда технических средств, относящихся к водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению, вентиляции и т. д. жилых, общественных, промышленных зданий, в населённых пунктах и промышленных предприятиях.



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