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Чисто, но смертельно: средство, которое разрушает сантехнику изнутри

Чем опасна уборка ванной жидкостью для стирки — налёт, запах и повреждение слива
1:45
Недвижимость

Казалось бы, какая разница, чем мы моем душевую кабину или ванну — главное, чтобы чисто. Но бытовая химия, которая не предназначена для этих целей, способна нанести больше вреда, чем пользы.

Смеситель
Фото: https://www.freepik.com
Смеситель

Многие хозяйки уверены: если средство хорошо пенится и справляется с грязью, значит, подходит и для ванной. Особенно часто в ход идут остатки жидкости для стирки или средства для мытья посуды.

Однако эксперты предупреждают: это опасная ошибка.

"Жидкость для стирки и моющие средства могут оставлять липкие следы, а при накоплении — вызывать плесень и закупорку слива", — объясняют специалисты Express.

Кроме того, остатки средств образуют на стенках душевых кабин и ванн тонкую плёнку, на которую потом легко оседают известковые отложения и грязь. В итоге вместо блеска — налёт и мутные разводы.

Какие последствия возможны:

  • Повреждение поверхности душевой кабины
  • Закупорка слива
  • Рост плесени и грибка
  • Неудаляемые пятна на сантехнике

Сами по себе эти средства не токсичны, но использовать их вне назначения — значит рисковать состоянием всей ванной комнаты. К тому же, многие из них содержат ароматизаторы и химические добавки, которые не смываются полностью с гладких поверхностей.

Что использовать безопасно:

  • Специальные гели и спреи для ванной
  • Уксус и пищевая сода (для эко-уборки)
  • Мягкие неабразивные губки

Не стоит экспериментировать с бытовой химией: последствия могут быть затратными. Лучше один раз подобрать подходящее средство — и продлить срок службы сантехники.

Уточнения

Сантехника (сокр. от санитарная техника) — термин для обозначения ряда технических средств, относящихся к водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению, вентиляции и т. д. жилых, общественных, промышленных зданий, в населённых пунктах и промышленных предприятиях.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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