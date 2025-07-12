Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Нутрициолог Попова: желатин не заменяет полноценный приём коллагена
Названы сроки возможного возвращения Hyundai и Kia на российский рынок
Удаление цветков и подкормка картофеля в июле повышают качество урожая
Зоологи признали медведя физически сильнейшим хищником среди лесных видов
Сильный дождь и штормовой ветер — погодные капризы на Мальдивах тревожат туристов
Доусон: уровень интеллекта влияет на точность жизненных решений и оценок риска
При какой температуре запекать куриные бёдрышки для хрустящей корочки
Простой набор упражнений заставит ваши ягодицы загореться — главное делать правильно
Психолог Мария Казарян назвала признаки депрессии и долю заболевших в РФ

Более 6 тысяч компаний допущены к IT-ипотеке — ваша среди них

Программа IT-ипотеки расширена до 6000 компаний в 2025 году — данные Минцифры
1:57
Недвижимость

Хотите купить жильё под 6% годовых? Такая возможность появилась у значительно большего числа специалистов из IT-сферы. Однако есть важный нюанс: всё зависит от вашего работодателя.

здание
Фото: unsplash.com by Дмитрий Попов, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
здание

В 2025 году перечень компаний, сотрудники которых могут претендовать на льготную IT-ипотеку, вырос более чем вдвое. Теперь в нём — свыше 6 000 организаций. Об этом сообщили в Минцифры.

Кто получил доступ к программе

В список вошли компании, которые:

  • Пользовались налоговыми льготами по итогам 2024 года.
  • Успели подать согласие на раскрытие налоговой тайны в ФНС по коду 10062 до 20 мая.
  • Оформили документы корректно.

Если ваша компания уже отправляла бессрочное согласие, делать это повторно не нужно. Но в случае ошибки или просрочки, банк не сможет подтвердить, что вы работаете в подходящей организации — и ипотеку под 6% не одобрит.

Как проверить, есть ли ваша компания в списке

Вы можете самостоятельно убедиться, участвует ли ваш работодатель в программе. Для этого зайдите на портал "Госуслуги" и введите ИНН или название компании в поиске специального сервиса.

Если результатов нет — сообщите об этом в отдел кадров. Возможно:

  • Согласие подано с ошибкой.
  • Отправлено с опозданием.
  • Вовсе не направлено.

Проверить корректность оформления можно по инструкции — она опубликована здесь.

Когда обновят список снова

Следующее обновление перечня запланировано после 25 сентября 2025 года. Вашему работодателю нужно успеть подать согласие не позднее 20 сентября.

Если он не сделал этого в предыдущий срок — это шанс всё исправить.

Уточнения

Ипоте́ка (от др.-греч. ὑποθήκη - подпорка, подставка) — вариант залога недвижимости, при котором объект недвижимости остаётся во владении и пользовании должника (в отличие от заклада), а кредитор, в случае невыполнения должником своего обязательства, приобретает право получить удовлетворение за счёт реализации данного имущества.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Как избавиться от клопов и тараканов без химии: уксус и сода в борьбе с насекомыми
Недвижимость
Как избавиться от клопов и тараканов без химии: уксус и сода в борьбе с насекомыми Аудио 
Поведение домашних кошек при охоте связано с инстинктами
Домашние животные
Поведение домашних кошек при охоте связано с инстинктами Аудио 
Рецепт самой вкусной овсянки, которую съедят за секунду
Еда и рецепты
Рецепт самой вкусной овсянки, которую съедят за секунду Аудио 
Популярное
Мышь на подушке — это не любовь: почему коты приносят домой добычу

Почему коты приносят домой мёртвых мышей или игрушки? Это вовсе не знак любви. За этим кроется древний инстинкт, и его логика вас точно удивит.

Поведение домашних кошек при охоте связано с инстинктами
Как понять, что кошка умирает: ключевые физиологические симптомы
Пять последних просьб кошки: как понять, что конец близок
Пока мы спали, на Марсе выросло нечто: от этого события даже у учёных мороз по коже
Он весил, как слон: кабан-монстр, которого не утащила даже машина
Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев Рекламный фейерверк Трампа: как конфликты становятся частью шоу Юрий Бочаров Преимущества для России от признания Талибана: нюансы и возможности Любовь Степушова
Что означает постукивание по шлему: язык байкеров на дороге
Этот нейтральный ответ может спасти вас от штрафа: водителям стоит его запомнить
Всё пошло не так после удара: Луна уходит от Земли, и никакая сила не способна её удержать
Всё пошло не так после удара: Луна уходит от Земли, и никакая сила не способна её удержать
Последние материалы
Нутрициолог Попова: желатин не заменяет полноценный приём коллагена
Названы сроки возможного возвращения Hyundai и Kia на российский рынок
Удаление цветков и подкормка картофеля в июле повышают качество урожая
Зоологи признали медведя физически сильнейшим хищником среди лесных видов
Сильный дождь и штормовой ветер — погодные капризы на Мальдивах тревожат туристов
Доусон: уровень интеллекта влияет на точность жизненных решений и оценок риска
При какой температуре запекать куриные бёдрышки для хрустящей корочки
Простой набор упражнений заставит ваши ягодицы загореться — главное делать правильно
Психолог Мария Казарян назвала признаки депрессии и долю заболевших в РФ
Программа IT-ипотеки расширена до 6000 компаний в 2025 году — данные Минцифры
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.