Более 6 тысяч компаний допущены к IT-ипотеке — ваша среди них

Хотите купить жильё под 6% годовых? Такая возможность появилась у значительно большего числа специалистов из IT-сферы. Однако есть важный нюанс: всё зависит от вашего работодателя.
В 2025 году перечень компаний, сотрудники которых могут претендовать на льготную IT-ипотеку, вырос более чем вдвое. Теперь в нём — свыше 6 000 организаций. Об этом сообщили в Минцифры.
В список вошли компании, которые:
Если ваша компания уже отправляла бессрочное согласие, делать это повторно не нужно. Но в случае ошибки или просрочки, банк не сможет подтвердить, что вы работаете в подходящей организации — и ипотеку под 6% не одобрит.
Вы можете самостоятельно убедиться, участвует ли ваш работодатель в программе. Для этого зайдите на портал "Госуслуги" и введите ИНН или название компании в поиске специального сервиса.
Если результатов нет — сообщите об этом в отдел кадров. Возможно:
Проверить корректность оформления можно по инструкции — она опубликована здесь.
Следующее обновление перечня запланировано после 25 сентября 2025 года. Вашему работодателю нужно успеть подать согласие не позднее 20 сентября.
Если он не сделал этого в предыдущий срок — это шанс всё исправить.
Ипоте́ка (от др.-греч. ὑποθήκη - подпорка, подставка) — вариант залога недвижимости, при котором объект недвижимости остаётся во владении и пользовании должника (в отличие от заклада), а кредитор, в случае невыполнения должником своего обязательства, приобретает право получить удовлетворение за счёт реализации данного имущества.
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