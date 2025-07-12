Более 6 тысяч компаний допущены к IT-ипотеке — ваша среди них

Программа IT-ипотеки расширена до 6000 компаний в 2025 году — данные Минцифры

1:57 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Хотите купить жильё под 6% годовых? Такая возможность появилась у значительно большего числа специалистов из IT-сферы. Однако есть важный нюанс: всё зависит от вашего работодателя.

Фото: unsplash.com by Дмитрий Попов, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ здание

В 2025 году перечень компаний, сотрудники которых могут претендовать на льготную IT-ипотеку, вырос более чем вдвое. Теперь в нём — свыше 6 000 организаций. Об этом сообщили в Минцифры.

Кто получил доступ к программе

В список вошли компании, которые:

Пользовались налоговыми льготами по итогам 2024 года.

Успели подать согласие на раскрытие налоговой тайны в ФНС по коду 10062 до 20 мая.

Оформили документы корректно.

Если ваша компания уже отправляла бессрочное согласие, делать это повторно не нужно. Но в случае ошибки или просрочки, банк не сможет подтвердить, что вы работаете в подходящей организации — и ипотеку под 6% не одобрит.

Как проверить, есть ли ваша компания в списке

Вы можете самостоятельно убедиться, участвует ли ваш работодатель в программе. Для этого зайдите на портал "Госуслуги" и введите ИНН или название компании в поиске специального сервиса.

Если результатов нет — сообщите об этом в отдел кадров. Возможно:

Согласие подано с ошибкой.

Отправлено с опозданием.

Вовсе не направлено.

Проверить корректность оформления можно по инструкции — она опубликована здесь.

Когда обновят список снова

Следующее обновление перечня запланировано после 25 сентября 2025 года. Вашему работодателю нужно успеть подать согласие не позднее 20 сентября.

Если он не сделал этого в предыдущий срок — это шанс всё исправить.

Уточнения

Ипоте́ка (от др.-греч. ὑποθήκη - подпорка, подставка) — вариант залога недвижимости, при котором объект недвижимости остаётся во владении и пользовании должника (в отличие от заклада), а кредитор, в случае невыполнения должником своего обязательства, приобретает право получить удовлетворение за счёт реализации данного имущества.



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