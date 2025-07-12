Микроклимат дома разрушает здоровье: вот как вы об этом даже не догадывались

Оптимальные параметры микроклимата для дома названы врачом-терапевтом

3:34 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Вы удивитесь, но даже идеальный рацион, спорт и закаливание не спасут, если "погода в доме" оставляет желать лучшего. Пыль, формальдегид и духота могут исподтишка влиять на самочувствие — от головных болей до обострения хронических заболеваний.

Фото: Freepik by stefamerpik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка с веером

Разбираемся, как должен выглядеть микроклимат в квартире и что делать, если он далёк от нормы.

Что вообще такое микроклимат

Микроклимат — это температура, влажность и чистота воздуха внутри помещения. Он зависит от условий на улице, но ведёт себя по своим законам. Например, в дождливый день влажность в квартире вырастет, но не дотянет до 90%, как на улице. И это — уже повод задуматься.

Почему микроклимат так важен для здоровья

Если в комнате жарко, тело начинает защищаться: активнее работают потовые железы, учащается дыхание, сосуды расширяются. Всё это требует ресурсов, которые могли бы пойти на работу, спорт или отдых.

А вот что говорит врач:

"При высокой влажности (от 75%) в воздух попадают токсичные вещества из мебели и отделки — например, формальдегид. Он провоцирует аллергию, ухудшает состояние сердечно-сосудистой и дыхательной систем".

Пониженная влажность не лучше: слизистые пересыхают, обостряются фарингиты и ларингиты, кожа начинает шелушиться, а волосы — ломаться. Даже ногти становятся хрупкими.

Какая влажность считается нормальной

По ГОСТу, влажность в квартире должна быть:

Зимой: 30-45% (максимум 60%);

Летом: 30-60% (максимум 65%).

В спальне желательно поддерживать около 50%, в кабинете — до 40%, в детской — до 60%.

Как повысить или понизить влажность

Чтобы повысить:

Поставьте увлажнитель (традиционный, паровой или ультразвуковой).

Развесьте мокрые полотенца.

Распыляйте воду из пульверизатора.

Поставьте аквариум или просто миску с водой.

Обзаведитесь комнатными растениями.

Чтобы понизить:

Чаще проветривайте.

Установите вытяжку в ванной и кухне.

Используйте осушитель — прибор, который собирает лишнюю влагу.

Температура: что нужно знать

Оптимально — +20-22 °C. Если в доме жарко:

Днём закройте шторы.

Наклейте на окна защитную плёнку.

Увлажняйте воздух.

Используйте кондиционер (не забывая чистить фильтры).

Проводите влажную уборку.

При холоде — выбирайте обогреватели с умом. Конвекторные не сушат воздух, но подходят для небольших комнат. Масляные мощнее, но горячие. Инфракрасные — точечные, быстро остывают.

Идеальный воздух — это не только "чисто"

Даже если за окном лес, воздух в квартире загрязняется из-за мебели и отделки. Поэтому важно:

Проветривать хотя бы 3-4 раза в день.

Следить за уровнем CO₂ - он не должен превышать 800 ppm.

Подумать о бризере или очистителе с HEPA-фильтром.

Отказаться от микропроветривания — оно почти бесполезно.

Возьмите на заметку

Открывайте окна утром или вечером, если живёте у дороги.

При проветривании открывайте входную дверь — это улучшит циркуляцию воздуха.

Не сидите на сквозняке — можно заболеть.

Уточнения

Микрокли́мат (греч. μικρός (mikros) + κλίμα (klima)) — особенности климата на небольших пространствах, обусловленные особенностями местности (лес, поле, поляна, болото, берег, водоём, направление склона, защищённость от ветров и т. п.).



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