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Микроклимат дома разрушает здоровье: вот как вы об этом даже не догадывались

Оптимальные параметры микроклимата для дома названы врачом-терапевтом
3:34
Недвижимость

Вы удивитесь, но даже идеальный рацион, спорт и закаливание не спасут, если "погода в доме" оставляет желать лучшего. Пыль, формальдегид и духота могут исподтишка влиять на самочувствие — от головных болей до обострения хронических заболеваний.

Девушка с веером
Фото: Freepik by stefamerpik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка с веером

Разбираемся, как должен выглядеть микроклимат в квартире и что делать, если он далёк от нормы.

Что вообще такое микроклимат

Микроклимат — это температура, влажность и чистота воздуха внутри помещения. Он зависит от условий на улице, но ведёт себя по своим законам. Например, в дождливый день влажность в квартире вырастет, но не дотянет до 90%, как на улице. И это — уже повод задуматься.

Почему микроклимат так важен для здоровья

Если в комнате жарко, тело начинает защищаться: активнее работают потовые железы, учащается дыхание, сосуды расширяются. Всё это требует ресурсов, которые могли бы пойти на работу, спорт или отдых.

А вот что говорит врач:

"При высокой влажности (от 75%) в воздух попадают токсичные вещества из мебели и отделки — например, формальдегид. Он провоцирует аллергию, ухудшает состояние сердечно-сосудистой и дыхательной систем".

Пониженная влажность не лучше: слизистые пересыхают, обостряются фарингиты и ларингиты, кожа начинает шелушиться, а волосы — ломаться. Даже ногти становятся хрупкими.

Какая влажность считается нормальной

По ГОСТу, влажность в квартире должна быть:

  • Зимой: 30-45% (максимум 60%);
  • Летом: 30-60% (максимум 65%).

В спальне желательно поддерживать около 50%, в кабинете — до 40%, в детской — до 60%.

Как повысить или понизить влажность

Чтобы повысить:

  • Поставьте увлажнитель (традиционный, паровой или ультразвуковой).
  • Развесьте мокрые полотенца.
  • Распыляйте воду из пульверизатора.
  • Поставьте аквариум или просто миску с водой.
  • Обзаведитесь комнатными растениями.

Чтобы понизить:

  • Чаще проветривайте.
  • Установите вытяжку в ванной и кухне.
  • Используйте осушитель — прибор, который собирает лишнюю влагу.

Температура: что нужно знать

Оптимально — +20-22 °C. Если в доме жарко:

  • Днём закройте шторы.
  • Наклейте на окна защитную плёнку.
  • Увлажняйте воздух.
  • Используйте кондиционер (не забывая чистить фильтры).
  • Проводите влажную уборку.

При холоде — выбирайте обогреватели с умом. Конвекторные не сушат воздух, но подходят для небольших комнат. Масляные мощнее, но горячие. Инфракрасные — точечные, быстро остывают.

Идеальный воздух — это не только "чисто"

Даже если за окном лес, воздух в квартире загрязняется из-за мебели и отделки. Поэтому важно:

  • Проветривать хотя бы 3-4 раза в день.
  • Следить за уровнем CO₂ - он не должен превышать 800 ppm.
  • Подумать о бризере или очистителе с HEPA-фильтром.
  • Отказаться от микропроветривания — оно почти бесполезно.

Возьмите на заметку

  • Открывайте окна утром или вечером, если живёте у дороги.
  • При проветривании открывайте входную дверь — это улучшит циркуляцию воздуха.
  • Не сидите на сквозняке — можно заболеть.

Уточнения

Микрокли́мат (греч. μικρός (mikros) + κλίμα (klima)) — особенности климата на небольших пространствах, обусловленные особенностями местности (лес, поле, поляна, болото, берег, водоём, направление склона, защищённость от ветров и т. п.).

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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