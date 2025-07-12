Микроклимат дома разрушает здоровье: вот как вы об этом даже не догадывались

Вы удивитесь, но даже идеальный рацион, спорт и закаливание не спасут, если "погода в доме" оставляет желать лучшего. Пыль, формальдегид и духота могут исподтишка влиять на самочувствие — от головных болей до обострения хронических заболеваний.
Разбираемся, как должен выглядеть микроклимат в квартире и что делать, если он далёк от нормы.
Микроклимат — это температура, влажность и чистота воздуха внутри помещения. Он зависит от условий на улице, но ведёт себя по своим законам. Например, в дождливый день влажность в квартире вырастет, но не дотянет до 90%, как на улице. И это — уже повод задуматься.
Если в комнате жарко, тело начинает защищаться: активнее работают потовые железы, учащается дыхание, сосуды расширяются. Всё это требует ресурсов, которые могли бы пойти на работу, спорт или отдых.
А вот что говорит врач:
"При высокой влажности (от 75%) в воздух попадают токсичные вещества из мебели и отделки — например, формальдегид. Он провоцирует аллергию, ухудшает состояние сердечно-сосудистой и дыхательной систем".
Пониженная влажность не лучше: слизистые пересыхают, обостряются фарингиты и ларингиты, кожа начинает шелушиться, а волосы — ломаться. Даже ногти становятся хрупкими.
По ГОСТу, влажность в квартире должна быть:
В спальне желательно поддерживать около 50%, в кабинете — до 40%, в детской — до 60%.
Чтобы повысить:
Чтобы понизить:
Оптимально — +20-22 °C. Если в доме жарко:
При холоде — выбирайте обогреватели с умом. Конвекторные не сушат воздух, но подходят для небольших комнат. Масляные мощнее, но горячие. Инфракрасные — точечные, быстро остывают.
Даже если за окном лес, воздух в квартире загрязняется из-за мебели и отделки. Поэтому важно:
Микрокли́мат (греч. μικρός (mikros) + κλίμα (klima)) — особенности климата на небольших пространствах, обусловленные особенностями местности (лес, поле, поляна, болото, берег, водоём, направление склона, защищённость от ветров и т. п.).
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