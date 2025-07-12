Делаете ремонт впервые? Одна ошибка — и вы потеряете сотни тысяч

Что входит в обязанности дизайнера при ремонте квартиры — объяснила Светлана Зилева

3:29 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Ремонт — это не просто пыль, грязь и вечная нехватка денег. Это испытание на прочность, в котором побеждает тот, кто заранее всё просчитал.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Удлинитель

С чего начать? С дизайнером или без

Если вы хотите не просто покрасить стены, а получить функциональное и красивое пространство, начните с дизайнера. Он не только нарисует вам уютную картинку, но и создаст полный проект с чертежами и 3D-визуализацией, по которым будут работать строители. Это поможет избежать хаоса на стройке и лишних трат.

Но важно понимать: дизайнер не занимается технической реализацией. Он скажет, где нужна розетка, но не проложит провод. Ответственность за стройку — у подрядчиков.

Кто главный на стройке

В идеале дизайнер работает в связке со строительной компанией. Иногда он сам становится руководителем проекта — вы общаетесь только с ним. Но чаще — два договора: с дизайнером и со строителями. Дизайнер отвечает за чистовые материалы, планировку и эстетику, а строители — за техническую часть и черновые работы.

Важно: строитель делает, как сказано в проекте. Возник вопрос — дизайнер подключается, вносит правки, помогает с чертежами и материалами.

Готовьтесь к сюрпризам

Ремонт — это всегда импровизация. Захотели поменять ламинат — значит, дизайнеру снова на стройку. Выровняли стены — потеряли 5 см пространства. Это нормально. Главное — не терять связь с проектом и контролировать каждый этап.

Надзор — не формальность. Дизайнер приходит на объект 1-2 раза в неделю, отвечает на вопросы, подбирает подрядчиков, если что-то идёт не так.

Как выбрать строителей

Идите смотреть их текущие объекты. Если отказали — тревожный сигнал. Хорошие бригады работают сразу на 3-4 объектах. Если у компании один заказ — это странно, спрос сейчас высокий.

Контроль и приёмка — ключевые слова

Каждый этап ремонта нужно принимать вместе: дизайнер, строитель и заказчик. Пропустили мелочь — получите переделку или перерасход.

Хотите стать своим прорабом? Тогда для каждого этапа наймите узких специалистов: одни сделают пол, другие — электрику. Так надёжнее, но дороже. Если бюджет ограничен (например, 3 млн руб. на квартиру), придётся нанимать одну бригаду на всё.

Не тратьте деньги зря

Идёте в магазин — берите список. Не ведитесь на эмоции. Не упирайтесь в один бренд — есть аналоги не хуже. Не бойтесь магазинов типа "Леруа" — они дешёвые, потому что закупают объёмы, а не потому что у них плохие материалы.

Экономия? Только разумная

Не экономьте на:

Полах (их потом сложно менять).

Сантехнике и трубах (протечка — дорогое удовольствие).

Дверях (они формируют "лицо" квартиры).

Остальное можно сделать бюджетно и красиво.

Заложите +30% к смете

В любом ремонте есть "непредвиденное". Курс доллара, закончившаяся плитка, внезапные идеи — всё это влияет на итоговую цену. Лучше сразу добавить 30% в резерв. Возможно, вы их не потратите, но нервы сбережёте.

Уточнения

Диза́йн (от англ. design - рисовать, чертить, задумывать, а также проект, план, рисунок) — деятельность по проектированию эстетических свойств промышленных изделий ("художественное конструирование"), а также результат этой деятельности (например, в таких словосочетаниях, как "дизайн автомобиля").



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.