Спальня, в которую влюбляешься с порога: всё это обошлось в 5000 рублей

После переезда или покупки квартиры не всегда остаются деньги на полноценный ремонт. Особенно если жильё съёмное и хозяин просит ничего не менять. Но и в таких условиях можно создать уютную спальню — тёплую, стильную и комфортную. Рассказываем, как уложиться в 5000 рублей и при этом сделать пространство по-настоящему домашним.
Дизайнерский лайфхак, который работает всегда — текстиль. Пледы, подушки, покрывала мгновенно добавляют уюта. Только не перегибайте с вычурностью: забудьте о блестящих розовых тканях или аляповатых принтах.
Выбирайте:
Важно: покрывало должно либо полностью закрывать матрас, либо прикрывать лишь 2/3 кровати. Никаких комплектов с наволочками из той же ткани — это уже давно не в моде.
Даже самая простая комната оживёт, если украсить стены. Это не обязательно дорого — гирлянду можно найти за 500 ₽, а атмосфера сразу станет сказочной.
Популярные решения:
Важно не переборщить: декор должен быть акцентом, а не визуальным шумом.
Растения освежают интерьер и стоят недорого. Но важно правильно подобрать кашпо и горшки — одинаковые формы и оттенки сделают даже простой цветок частью композиции.
Подходящие растения:
Комод или тумбочка могут стать центром уюта. Несколько деталей — и готова стильная композиция:
Главное — не захламлять. Лучше меньше, но со вкусом.
Деко́р (лат. decor - приличие, пристойность, совместимость) — в традиционном значении под декором понимают совокупность элементов, составляющих внешнее оформление архитектурного сооружения, его интерьеров, а также предметов быта, изделий декоративно-прикладного искусства.
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