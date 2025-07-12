Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Садоводы считают июль оптимальным временем для щадящей обрезки кустарников
Зоологи зафиксировали первую за 5000 лет пятнистую гиену на юго-востоке Египта
Компания Colossal вложила 235 млн долларов в воскрешение тасманского тигра
Забудь про загар: этот страх рушит идеальные каникулы до посадки в самолёт
Отказ передать карту памяти инспектору может повлечь юридические последствия
Кардиологи назвали арахис продуктом, полезным для контроля давления
Как легко удивить гостей: куриные рулетики, которые готовятся быстро и просто
Диетолог назвал овощи, которые очищают и восстанавливают печень
Как работают таблетки для похудения: от жиросжигания до гормональной регуляции

Спальня, в которую влюбляешься с порога: всё это обошлось в 5000 рублей

Что купить для уютной спальни за 5000 рублей — советы дизайнера интерьера
2:32
Недвижимость

После переезда или покупки квартиры не всегда остаются деньги на полноценный ремонт. Особенно если жильё съёмное и хозяин просит ничего не менять. Но и в таких условиях можно создать уютную спальню — тёплую, стильную и комфортную. Рассказываем, как уложиться в 5000 рублей и при этом сделать пространство по-настоящему домашним.

Уютная спальня
Фото: flickr.com by FlooringClarity, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Уютная спальня

Пледы и подушки — мгновенное тепло

Дизайнерский лайфхак, который работает всегда — текстиль. Пледы, подушки, покрывала мгновенно добавляют уюта. Только не перегибайте с вычурностью: забудьте о блестящих розовых тканях или аляповатых принтах.

Выбирайте:

  • Пледы естественных оттенков — серый в клетку можно найти всего за 699 ₽.
  • Яркие акценты — бирюзовые и медовые покрывала до 1300 ₽.
  • Наволочки вместо новых подушек — 400-600 ₽ за комплект, и спальня меняется на глазах.

Важно: покрывало должно либо полностью закрывать матрас, либо прикрывать лишь 2/3 кровати. Никаких комплектов с наволочками из той же ткани — это уже давно не в моде.

Стены больше не будут скучными

Даже самая простая комната оживёт, если украсить стены. Это не обязательно дорого — гирлянду можно найти за 500 ₽, а атмосфера сразу станет сказочной.

Популярные решения:

  • Постеры, картины, фото в рамках.
  • Панно и декоративные гирлянды.
  • Одна акцентная стена (например, у изголовья кровати) — идеальный ход.

Важно не переборщить: декор должен быть акцентом, а не визуальным шумом.

Растения — живой уют

Растения освежают интерьер и стоят недорого. Но важно правильно подобрать кашпо и горшки — одинаковые формы и оттенки сделают даже простой цветок частью композиции.

Подходящие растения:

  • Сциндапсус (лиана, можно подвесить).
  • Драцена — классика жанра.
  • Замиокулькас и сансевиерия — не убьёте, даже если забудете полить.

Мелочи, которые всё меняют

Комод или тумбочка могут стать центром уюта. Несколько деталей — и готова стильная композиция:

  • Ваза с сухими веточками.
  • Маленькая ароматическая свеча.
  • Обычное блюдце для колец.
  • Мини-рамка с любимым фото.

Главное — не захламлять. Лучше меньше, но со вкусом.

Уточнения

Деко́р (лат. decor - приличие, пристойность, совместимость) — в традиционном значении под декором понимают совокупность элементов, составляющих внешнее оформление архитектурного сооружения, его интерьеров, а также предметов быта, изделий декоративно-прикладного искусства.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Как понять, что кошка умирает: ключевые физиологические симптомы
Домашние животные
Как понять, что кошка умирает: ключевые физиологические симптомы Аудио 
Рецепт самой вкусной овсянки, которую съедят за секунду
Еда и рецепты
Рецепт самой вкусной овсянки, которую съедят за секунду Аудио 
Удаление Луны от Земли на 3,8 см в год подтвердили в NASA
Наука и техника
Удаление Луны от Земли на 3,8 см в год подтвердили в NASA Аудио 
Популярное
Мышь на подушке — это не любовь: почему коты приносят домой добычу

Почему коты приносят домой мёртвых мышей или игрушки? Это вовсе не знак любви. За этим кроется древний инстинкт, и его логика вас точно удивит.

Поведение домашних кошек при охоте связано с инстинктами
Как понять, что кошка умирает: ключевые физиологические симптомы
Пять последних просьб кошки: как понять, что конец близок
Пока мы спали, на Марсе выросло нечто: от этого события даже у учёных мороз по коже
Он весил, как слон: кабан-монстр, которого не утащила даже машина
Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев Рекламный фейерверк Трампа: как конфликты становятся частью шоу Юрий Бочаров Преимущества для России от признания Талибана: нюансы и возможности Любовь Степушова
Этот нейтральный ответ может спасти вас от штрафа: водителям стоит его запомнить
Что означает постукивание по шлему: язык байкеров на дороге
Всё пошло не так после удара: Луна уходит от Земли, и никакая сила не способна её удержать
Всё пошло не так после удара: Луна уходит от Земли, и никакая сила не способна её удержать
Последние материалы
Садоводы считают июль оптимальным временем для щадящей обрезки кустарников
Зоологи зафиксировали первую за 5000 лет пятнистую гиену на юго-востоке Египта
Компания Colossal вложила 235 млн долларов в воскрешение тасманского тигра
Забудь про загар: этот страх рушит идеальные каникулы до посадки в самолёт
Отказ передать карту памяти инспектору может повлечь юридические последствия
Кардиологи назвали арахис продуктом, полезным для контроля давления
Как легко удивить гостей: куриные рулетики, которые готовятся быстро и просто
Что купить для уютной спальни за 5000 рублей — советы дизайнера интерьера
Диетолог назвал овощи, которые очищают и восстанавливают печень
Как работают таблетки для похудения: от жиросжигания до гормональной регуляции
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.