Делаете ремонт? Вот главная ошибка, о которой все жалеют спустя год

Какие отделочные материалы устарели и портят интерьер — мнение эксперта по дизайну

3:30 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Много лет спустя именно такие детали определяют, доволен ли человек своей квартирой. Выгорание от ремонта часто начинается не с обоев — с неудобных розеток, тёмной ванной или раздражающего глянца на потолке. Мы собрали советы дизайнера, которые помогут вам не пожалеть о своём ремонте спустя годы.

Фото: Designed by Freepik by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Липкая лента

Начните с главного: планировка

Грамотная планировка — это не только красота, но и ликвидность квартиры. Подумайте, где будут храниться пылесос, чемодан, велосипед. Иногда лучше отказаться от ванны в пользу душа, а шкафов — в пользу гардеробной.

Составьте список реальных нужд и забудьте о "прихотях". Вам не нужно биде, если вы им не пользуетесь. И не пытайтесь узаконить то, что по закону запрещено — это усложнит продажу квартиры. Например, нельзя расширять ванную за счёт жилых комнат или переносить мокрые зоны.

Цвета, которые не наскучат

Светлые оттенки визуально расширяют пространство, особенно в небольших квартирах. Тёмные тона можно использовать точечно, как акценты. Принты допустимы, но только в меру — перебор превращает интерьер в хаос.

Пол — тоже важен: на слишком тёмном и слишком светлом видна каждая пылинка. Оптимальный выбор — нейтральный тон.

Электрика и сантехника: экономия опасна

Хороший ремонт может обойтись без мрамора, но не без надёжной электрики. Проводка, освещение, розетки — это безопасность. Используйте качественные материалы и специалистов с сертификатами. Запланируйте мастер-выключатель — удобная вещь, чтобы отключить свет во всей квартире одним щелчком.

То же и с сантехникой: дешевая ванна может пожелтеть или деформироваться за пару месяцев. Не пожалейте денег на известные бренды.

Устаревшие решения, от которых стоит отказаться

Лепнина, колонны, глянец на потолке, цветочные бордюры в ванной — всё это давно ушло в прошлое. Сейчас в тренде простота и тактильность: дерево, камень, кожа, текстиль. Вместо роскоши — уют и функциональность.

Как правильно вдохновляться чужими интерьерами

Не пытайтесь собрать интерьер из случайных элементов. Лучше взять готовую картинку и воссоздать её целиком. В итоге всё равно получится по-своему, но гармоничнее.

Кухня и мебель: внимание к деталям

Столешница — главный элемент кухни. Не берите акрил: на нём остаются царапины и пятна. Кварц и керамогранит — надёжнее.

Фурнитура должна быть прочной, иначе со временем дверцы перекосятся. Перед покупкой дивана — протестируйте его лично. А при выборе кровати смотрите на каркас: хлипкие конструкции быстро разваливаются.

И, наконец, освещение

Оно формирует настроение. Используйте свет средней температуры — 3000-3500 К. Он создаёт комфорт без ощущения "больничной палаты" или "жёлтой лампы в коридоре".

Не бойтесь дизайнеров

Если есть возможность — обратитесь к профессионалу. Он предупредит ошибки и поможет довести идею до результата. А если решите делать всё сами — запаситесь терпением и планом. У вас всё получится.

Уточнения

Диза́йн (от англ. design - рисовать, чертить, задумывать, а также проект, план, рисунок) — деятельность по проектированию эстетических свойств промышленных изделий ("художественное конструирование"), а также результат этой деятельности (например, в таких словосочетаниях, как "дизайн автомобиля").



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