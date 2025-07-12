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Маленькая, да удаленькая: тумба, которая удивит даже дизайнера

Дизайнеры объяснили, как тумба влияет на интерьер спальни
2:38
Недвижимость

Маленькая, но незаменимая — прикроватная тумбочка. Её можно использовать как подставку для ночника, как хранилище для документов или просто как красивый интерьерный акцент. Но выбрать подходящую — не так просто. И дело не только в размере.

Прикроватная тумба
Фото: https://www.freepik.com by pvproductions
Прикроватная тумба

Разбираемся, какие виды тумб бывают и на что ориентироваться при выборе.

Начните с главного: зачем вам тумбочка

Перед покупкой стоит задать себе простой вопрос — что вы хотите хранить в тумбе? Если только телефон и чашку чая на ночь — подойдёт лёгкий тумба-столик. Но если вам нужно спрятать документы, лекарства или даже нижнее бельё - придётся искать модель посолиднее.

Функциональность прежде всего

Тумба-столик — визуально лёгкий вариант, часто дешевле остальных. Хорош для тех, кто не планирует захламлять спальню мелочами. Но по размеру она ничем не отличается от обычной тумбы, просто внутри места меньше.

  • Навесная полка — находка для минималистов и тех, кто ценит каждый сантиметр пространства. Крепится к стене и визуально "разгружает" интерьер.
  • Угловая тумба — идеальна для тех, кто хочет задействовать каждый угол комнаты. Такие модели бывают разных форм и всегда смотрятся аккуратно и нестандартно.
  • Тумба с ящиками — must-have для любителей порядка и практичности. Особенно, если нужно хранить документы, технику или другие важные вещи "под рукой", но не на виду.

Стиль — не догма

Когда-то тумбу подбирали исключительно в тон кровати. Сегодня — наоборот: дизайнеры советуют делать на ней акцент.

  • Классика: резьба, дерево, выдвижные ящики — всё, как в старых добрых интерьерах.
  • Скандинавский стиль: простота форм, светлые оттенки, натуральные материалы.
  • Минимализм: ничего лишнего, максимум функциональности. Цвета — от белого до чёрного.
  • Модерн: странные формы, неожиданные материалы, но всё подчинено удобству.
  • Кантри: грубоватые деревянные модели, брутально и тепло.
  • Барокко: ковка, декор, золото — смело, дорого и не для всех.

Как выбрать и не пожалеть

Чтобы тумба служила долго и радовала глаз:

  • Определите её основное назначение.
  • Измерьте свободное пространство у кровати.
  • Выбирайте стиль не "в тон" мебели, а под атмосферу комнаты.

Небольшая тумбочка может стать настоящим героем интерьера — если подобрать её с умом.

Уточнения

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior - внутренний мир, из лат. intrа - внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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