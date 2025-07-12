Маленькая, да удаленькая: тумба, которая удивит даже дизайнера

Маленькая, но незаменимая — прикроватная тумбочка. Её можно использовать как подставку для ночника, как хранилище для документов или просто как красивый интерьерный акцент. Но выбрать подходящую — не так просто. И дело не только в размере.
Разбираемся, какие виды тумб бывают и на что ориентироваться при выборе.
Перед покупкой стоит задать себе простой вопрос — что вы хотите хранить в тумбе? Если только телефон и чашку чая на ночь — подойдёт лёгкий тумба-столик. Но если вам нужно спрятать документы, лекарства или даже нижнее бельё - придётся искать модель посолиднее.
Тумба-столик — визуально лёгкий вариант, часто дешевле остальных. Хорош для тех, кто не планирует захламлять спальню мелочами. Но по размеру она ничем не отличается от обычной тумбы, просто внутри места меньше.
Когда-то тумбу подбирали исключительно в тон кровати. Сегодня — наоборот: дизайнеры советуют делать на ней акцент.
Чтобы тумба служила долго и радовала глаз:
Небольшая тумбочка может стать настоящим героем интерьера — если подобрать её с умом.
Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior - внутренний мир, из лат. intrа - внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.
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