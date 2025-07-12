Маленькая, да удаленькая: тумба, которая удивит даже дизайнера

Дизайнеры объяснили, как тумба влияет на интерьер спальни

2:38 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Маленькая, но незаменимая — прикроватная тумбочка. Её можно использовать как подставку для ночника, как хранилище для документов или просто как красивый интерьерный акцент. Но выбрать подходящую — не так просто. И дело не только в размере.

Фото: https://www.freepik.com by pvproductions Прикроватная тумба

Разбираемся, какие виды тумб бывают и на что ориентироваться при выборе.

Начните с главного: зачем вам тумбочка

Перед покупкой стоит задать себе простой вопрос — что вы хотите хранить в тумбе? Если только телефон и чашку чая на ночь — подойдёт лёгкий тумба-столик. Но если вам нужно спрятать документы, лекарства или даже нижнее бельё - придётся искать модель посолиднее.

Функциональность прежде всего

Тумба-столик — визуально лёгкий вариант, часто дешевле остальных. Хорош для тех, кто не планирует захламлять спальню мелочами. Но по размеру она ничем не отличается от обычной тумбы, просто внутри места меньше.

Навесная полка — находка для минималистов и тех, кто ценит каждый сантиметр пространства. Крепится к стене и визуально "разгружает" интерьер.

Угловая тумба — идеальна для тех, кто хочет задействовать каждый угол комнаты. Такие модели бывают разных форм и всегда смотрятся аккуратно и нестандартно.

Тумба с ящиками — must-have для любителей порядка и практичности. Особенно, если нужно хранить документы, технику или другие важные вещи "под рукой", но не на виду.

Стиль — не догма

Когда-то тумбу подбирали исключительно в тон кровати. Сегодня — наоборот: дизайнеры советуют делать на ней акцент.

Классика: резьба, дерево, выдвижные ящики — всё, как в старых добрых интерьерах.

Скандинавский стиль: простота форм, светлые оттенки, натуральные материалы.

Минимализм: ничего лишнего, максимум функциональности. Цвета — от белого до чёрного.

Модерн: странные формы, неожиданные материалы, но всё подчинено удобству.

Кантри: грубоватые деревянные модели, брутально и тепло.

Барокко: ковка, декор, золото — смело, дорого и не для всех.

Как выбрать и не пожалеть

Чтобы тумба служила долго и радовала глаз:

Определите её основное назначение.

Измерьте свободное пространство у кровати.

Выбирайте стиль не "в тон" мебели, а под атмосферу комнаты.

Небольшая тумбочка может стать настоящим героем интерьера — если подобрать её с умом.

Уточнения

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior - внутренний мир, из лат. intrа - внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.



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