Ни тентов, ни кирпичей: где жить летом, чтобы не страдать от жары

Архитектор Марти рекомендовал использовать лиственные деревья вместо тентов в жару

1:40 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Лето в России — это когда в квартире +30, вентиляторы не справляются, а на даче душ работает круглосуточно. Солнце палит, асфальт плавится, а мы спасаемся как можем: закрываем окна, вешаем плотные шторы, сидим без движения. Но всё это — лишь кратковременное облегчение.

Фото: commons.wikimedia.org by Joanbanjo, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Клен платан

Оказывается, по-настоящему эффективно охладить пространство можно не изнутри, а снаружи. Об этом говорит архитектор Хорди Марти в интервью испанскому журналу Ideas y Tendencias Interiores.

"Многие думают: если закрыться от солнца, то всё будет нормально. Но вы перекрываете и доступ воздуха. В итоге — парник. Навесы? Они часто греют, как плита. А вот дерево — другое дело. Оно и тень даёт, и охлаждает", — объясняет он.

Почему именно дерево? Всё просто: листья в процессе испарения выделяют влагу и понижают температуру воздуха вокруг. В отличие от тентов и навесов, дерево не аккумулирует жар — оно его рассеивает.

Если у вас есть дача, участок или просто солнечная сторона дома — это ваш шанс. Посадка дерева — это не только эстетика, но и реальная инвестиция в комфорт.

Что сажать

Черный тополь — быстро растёт, отлично затеняет.

Японский клен — красивый, аккуратный, для небольших пространств.

Дуб — классика, надёжный и мощный.

Тень от дерева — это не роскошь. Это простой и эффективный способ превратить ваш участок в оазис прохлады даже в самый знойный день.

Уточнения

Тент (от нидерл. tent) — навес для защиты от солнца или атмосферных осадков.



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