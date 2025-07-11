Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Многоступенчатый уход за кожей: что делает корейский уход таким эффективным
Кардиолог Кондрахин: применение витаминных капельниц может нанести здоровью вред
Депутат Лобач: Крым остается самым популярным туристическим направлением у россиян
Макрон говорит о войсках на Украине: 50 тысяч солдат готовятся к отправке
Обрезка вишни без лишних слов: один шаг, который меняет всё урожайное лето
Назван простой способ заготовки кабачков с горчицей без стерилизации
Агрессивный медведь выгнал туристов с маршрута в Прибайкалье
Селфи обезьяны признано общественным достоянием — решение суда США
Права водителя при остановке ГИБДД: можно ли отказать инспектору в доступе в салон

Ни тентов, ни кирпичей: где жить летом, чтобы не страдать от жары

Архитектор Марти рекомендовал использовать лиственные деревья вместо тентов в жару
1:40
Недвижимость

Лето в России — это когда в квартире +30, вентиляторы не справляются, а на даче душ работает круглосуточно. Солнце палит, асфальт плавится, а мы спасаемся как можем: закрываем окна, вешаем плотные шторы, сидим без движения. Но всё это — лишь кратковременное облегчение.

Клен платан
Фото: commons.wikimedia.org by Joanbanjo, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Клен платан

Оказывается, по-настоящему эффективно охладить пространство можно не изнутри, а снаружи. Об этом говорит архитектор Хорди Марти в интервью испанскому журналу Ideas y Tendencias Interiores.

"Многие думают: если закрыться от солнца, то всё будет нормально. Но вы перекрываете и доступ воздуха. В итоге — парник. Навесы? Они часто греют, как плита. А вот дерево — другое дело. Оно и тень даёт, и охлаждает", — объясняет он.

Почему именно дерево? Всё просто: листья в процессе испарения выделяют влагу и понижают температуру воздуха вокруг. В отличие от тентов и навесов, дерево не аккумулирует жар — оно его рассеивает.

Если у вас есть дача, участок или просто солнечная сторона дома — это ваш шанс. Посадка дерева — это не только эстетика, но и реальная инвестиция в комфорт.

Что сажать

  • Черный тополь — быстро растёт, отлично затеняет.
  • Японский клен — красивый, аккуратный, для небольших пространств.
  • Дуб — классика, надёжный и мощный.

Тень от дерева — это не роскошь. Это простой и эффективный способ превратить ваш участок в оазис прохлады даже в самый знойный день.

Уточнения

Тент (от нидерл. tent) — навес для защиты от солнца или атмосферных осадков. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Сейчас читают
ЕС хочет увеличить экспорт газа из Азербайджана. Но как это сделать без России?
Экономика и бизнес
ЕС хочет увеличить экспорт газа из Азербайджана. Но как это сделать без России? Аудио 
Названы породы собак, которые не лают и подходят для квартиры
Домашние животные
Названы породы собак, которые не лают и подходят для квартиры Аудио 
Ученые Ocearch исследуют белую акулу весом 750 кг у берегов Флориды
Домашние животные
Ученые Ocearch исследуют белую акулу весом 750 кг у берегов Флориды Аудио 
Популярное
Акулы разворачиваются у Босфора: что такого в Чёрном море, что даже хищники шарахаются

В Средиземном море акулы встречаются повсеместно, но Чёрное море они игнорируют. Разбираемся, какие факторы отпугивают морских хищников от этого региона.

Учёные объяснили, почему в Чёрном море нет опасных акул
Говяжий язык: секреты его полезности, о которых вы не знали
Бабушки знали, что готовят: забытый деликатес возвращается на столы — вкуснее колбасы и полезнее мяса
Слишком много боли: Синнер покидает Уимблдон, как и Григор Димитров
Завершение судебной саги: суд вынес решение по делу Прилучного и Муцениеце
Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев Рекламный фейерверк Трампа: как конфликты становятся частью шоу Юрий Бочаров Преимущества для России от признания Талибана: нюансы и возможности Любовь Степушова
ЕС хочет увеличить экспорт газа из Азербайджана. Но как это сделать без России?
Доехала до дома — и развалилась: после этого пробега машина становится миной замедленного действия
Он весил, как слон: кабан-монстр, которого не утащила даже машина
Он весил, как слон: кабан-монстр, которого не утащила даже машина
Последние материалы
Кардиолог Кондрахин: применение витаминных капельниц может нанести здоровью вред
Депутат Лобач: Крым остается самым популярным туристическим направлением у россиян
Макрон говорит о войсках на Украине: 50 тысяч солдат готовятся к отправке
Обрезка вишни без лишних слов: один шаг, который меняет всё урожайное лето
Назван простой способ заготовки кабачков с горчицей без стерилизации
Агрессивный медведь выгнал туристов с маршрута в Прибайкалье
Селфи обезьяны признано общественным достоянием — решение суда США
Раскопки опровергли тысячелетнюю веру в христианское происхождение святыни
Права водителя при остановке ГИБДД: можно ли отказать инспектору в доступе в салон
Не извинюсь и не откажусь: Багима Мухитденова высказалась о неудачной песне Димаша Кудайбергена
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.