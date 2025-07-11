Не мойте посуду, как раньше: от этих ошибок страдают даже дорогие кастрюли

Каждая кастрюля и тарелка требует индивидуального подхода. Ухаживать за фарфором и стеклом нужно совсем не так, как за тефлоном и нержавейкой. Но если знать простые правила, сохранить посуду в идеальном виде — несложно.
Эмалированная посуда — идеальна для готовки: быстро нагревается, устойчива к перепадам температуры. Но берегите её от ударов и пригорания. Мойте мягкой губкой, а если что-то пригорело — подогрейте воду с содой или солью прямо в ёмкости и дайте остыть. Остатки удалятся без усилий.
"Нержавейка" не боится температуры и подходит аллергикам. Но царапается легко — забудьте об абразивах. Мойте мягкой губкой, сразу вытирайте насухо. Потемнения удаляет паста из активированного угля и воды.
Пища не прилипает, масло почти не нужно — за это тефлон и любим. Главное — не перегревать (до 260°C он начинает выделять токсины), не царапать и использовать мягкие лопатки.
Не замачивайте в кипятке и не храните в них жидкость — будет налёт. Мыть лучше уксусом или нашатырём, а после — ставить на полотенце вверх дном. Микрофибра поможет избежать пятен.
Для возвращения блеска подойдут уксус, сода, лимонная кислота или зубная паста. После чистки обязательно промыть и насухо вытереть.
Глазурованную керамику можно мыть даже жёсткой губкой. Главное — не ронять. А если еда прилипла — замочите, ототрите. Смотрите значки: не вся керамика подходит для посудомоек.
Фарфор — только ручная мойка, мягкое средство, никаких температурных перепадов. Фаянс — ещё нежнее: пористый и боится влаги. После мытья — тщательно вытирать.
Политетрафторэтиле́н (ПТФЭ), фторопла́ст-4, известный под торговой маркой Тефлон - полимер тетрафторэтилена с формулой (-C2F4-)n, широко применяемый в технике и быту. Этот материал обладает редкими физическими и химическими свойствами — хорошим скольжением и химической инертностью.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
В Средиземном море акулы встречаются повсеместно, но Чёрное море они игнорируют. Разбираемся, какие факторы отпугивают морских хищников от этого региона.