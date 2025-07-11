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Не мойте посуду, как раньше: от этих ошибок страдают даже дорогие кастрюли

Какие ошибки приводят к порче стеклянной и хрустальной посуды — рекомендации от производителей
2:10
Недвижимость

Каждая кастрюля и тарелка требует индивидуального подхода. Ухаживать за фарфором и стеклом нужно совсем не так, как за тефлоном и нержавейкой. Но если знать простые правила, сохранить посуду в идеальном виде — несложно.

Кухонная утварь
Фото: Designed be Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кухонная утварь

Эмаль: не трогай абразивами

Эмалированная посуда — идеальна для готовки: быстро нагревается, устойчива к перепадам температуры. Но берегите её от ударов и пригорания. Мойте мягкой губкой, а если что-то пригорело — подогрейте воду с содой или солью прямо в ёмкости и дайте остыть. Остатки удалятся без усилий.

Нержавеющая сталь: блеск и никакой ржавчины

"Нержавейка" не боится температуры и подходит аллергикам. Но царапается легко — забудьте об абразивах. Мойте мягкой губкой, сразу вытирайте насухо. Потемнения удаляет паста из активированного угля и воды.

Тефлон: готовим с осторожностью

Пища не прилипает, масло почти не нужно — за это тефлон и любим. Главное — не перегревать (до 260°C он начинает выделять токсины), не царапать и использовать мягкие лопатки.

Стекло и хрусталь: чистота без царапин

Не замачивайте в кипятке и не храните в них жидкость — будет налёт. Мыть лучше уксусом или нашатырём, а после — ставить на полотенце вверх дном. Микрофибра поможет избежать пятен.

Серебро: блеск праздников

Для возвращения блеска подойдут уксус, сода, лимонная кислота или зубная паста. После чистки обязательно промыть и насухо вытереть.

Керамика: без страха к абразивам

Глазурованную керамику можно мыть даже жёсткой губкой. Главное — не ронять. А если еда прилипла — замочите, ототрите. Смотрите значки: не вся керамика подходит для посудомоек.

Фарфор и фаянс: деликатность важна

Фарфор — только ручная мойка, мягкое средство, никаких температурных перепадов. Фаянс — ещё нежнее: пористый и боится влаги. После мытья — тщательно вытирать.

Уточнения

Политетрафторэтиле́н (ПТФЭ), фторопла́ст-4, известный под торговой маркой Тефлон - полимер тетрафторэтилена с формулой (-C2F4-)n, широко применяемый в технике и быту. Этот материал обладает редкими физическими и химическими свойствами — хорошим скольжением и химической инертностью.

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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