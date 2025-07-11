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Без лишних запахов и жары: как создать идеальную кухню на даче

Бытовая техника для летней кухни зависит от типа постройки и наличия утепления
2:11
Недвижимость

Готовить на свежем воздухе приятно не только летом — это способ разгрузить основной дом от запахов, жары и суеты. А ещё летняя кухня становится местом встреч, уютных посиделок и кулинарных экспериментов.

Столовая
Фото: commons.wikimedia.org by Светлана Глазкина, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Столовая

Но с чего начать, чтобы пространство получилось комфортным, а не временным компромиссом?

Открытая или закрытая

Если важна простота, выбирайте открытую кухню — навес с крышей, зоной для готовки и умывальником. Она обходится дешевле, не требует фундамента, а пол можно выложить плиткой. Но в непогоду техника отсыревает, и есть риск кражи.

Закрытая кухня — это уже мини-дом с фундаментом, стенами, окнами и дверями. Она защищает от дождя и ветра, но потребует вложений и продуманного проекта.

Вода и свет — без них никак

Для электрики используйте защищённые уличные розетки и освещение. В закрытых кухнях важно заранее рассчитать мощность всей техники и продумать щит с автоматами — это обезопасит от перегрузки.

С водой проще: автономный рукомойник с нагревом, бак на крыше или подключение к водопроводу. Но даже самый простой вариант всё равно требует фильтрации или кулера для питья.

Где готовить

Мангал, печь, тандыр или компактная плита — всё зависит от бюджета и предпочтений. В открытых кухнях оборудование нужно хранить в сухом месте. В закрытых — свобода полная: хоть микроволновка, хоть мультиварка.

Мебель и техника

Открытому пространству подойдут пластиковые и стальные шкафы, уличные стулья. Внутри — можно позволить себе всё: холодильник, кондиционер, телевизор.

Готовимся к строительству: с чего начать

Сначала решите: это зона отдыха, полноценная кухня или временный уголок? Ответы помогут понять:

  • Какой тип кухни выбрать.
  • Сколько места выделить.
  • Какие материалы использовать.
  • Как организовать водоотведение и вентиляцию.
  • Какой бюджет закладывать.

И главное — часть работ можно сделать своими руками и сэкономить.

Уточнения

Да́ча - загородный дом, используемый его владельцами для проживания, отдыха, выращивания сельскохозяйственной продукции.

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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