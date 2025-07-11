Как спрятать трубы в санузле — но не нарушить закон

Способы маскировки водопроводных труб в ванной без нарушения закона

3:09 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Желание скрыть водопроводные трубы вполне понятно — вряд ли кто-то считает их украшением интерьера. Но тут есть подвох: по закону коммуникации нельзя изолировать наглухо. И на то есть веские причины — аварии случаются, и доступ к трубам должен быть лёгким и быстрым.

Фото: Wikimedia Commons by Anonimous, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Ванная

Но есть хорошие новости: трубы можно спрятать красиво, удобно и без юридических последствий. Главное — знать, как.

Идеи для разных стилей и бюджетов

Лофт: не прятать вовсе. Если вы поклонник индустриального стиля, трубы можно не скрывать. Только заменить их на металлические — чёрные, латунные или под медь. Вписываются в интерьер идеально.

Гипсокартон: просто и аккуратно. Самый доступный способ — обшить трубы гипсокартоном, а сверху — плитка или краска. Главное — сделать ревизионные окошки для доступа.

Пластиковые панели: удобно для ремонта. Панели легко крепятся и так же легко снимаются. Идеальны для санузлов, отделанных пластиком. Маскируют и в то же время оставляют возможность добраться до труб.

Рольставни: нестандартно, но удобно. Редкое, но практичное решение — установить рольставни. Получается стильно, плюс доступ к коммуникациям — по щелчку.

Шкаф: и спрятать, и использовать. Чаще всего трубы прячут в шкаф над унитазом. Это и эстетично, и функционально — полки пригодятся для хранения бытовых мелочей.

Как грамотно встроить шкаф

Полки в техническом коробе — спасение для маленьких квартир. Важно заранее замерить, что именно вы планируете там хранить. Так вы определите размеры ящиков и не перекроете доступ к счётчикам.

Даже если места немного, есть варианты. Иногда удаётся разместить не только туалетную бумагу, но и бойлер.

Трубы под ванной — место, которое все забывают

Не забывайте о пространстве под ванной. Закрыть экраном — уже хорошо. Но если позволяет длина помещения, можно сделать выдвижные ящики. Так дизайнер организовала два вместительных бокса, спрятав их в гипсокартонную конструкцию с подсветкой и полками сверху. Необычно — но очень удобно.

Советы по интерьеру санузла

Выдвижные ящики удобнее распашных шкафчиков.

Подвесная тумба проще в уборке.

Меньше металла — меньше налёта. Лучше встроенный душ и минимум профилей в ограждениях.

Настенные аксессуары — залог порядка: раковина остаётся свободной, уборка — проще.

Вывод

Полностью замуровывать трубы — не только неудобно, но и незаконно. Однако оставлять их на виду — тоже не выход. Современные дизайнерские решения позволяют спрятать коммуникации эстетично и грамотно, не нарушая правил. Самый популярный способ — встроенный шкаф. Но есть и другие варианты — подберите подходящий именно вам.

Уточнения

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior - внутренний мир, из лат. intrа - внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.



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