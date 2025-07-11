Дарственная без лишних затрат: кого освободят от половины госпошлины

В России утвердили 50% скидку на госпошлину при дарении жилья близким

1:57 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

С 2025 года близким родственникам станет легче оформить дарственную на недвижимость — государственная пошлина за нотариальное удостоверение договора снизится вдвое. Это решение Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях.

Фото: unsplash.com by Jakub Żerdzicki is licensed under Free to use under the Unsplash License Ключи

Теперь, если вы хотите передать квартиру, дом или землю своим детям, родителям, супругу или даже бабушке с внуками — заплатите лишь половину стандартной пошлины. Такая норма закреплена в новой редакции статьи 333.38 Налогового кодекса РФ. Напомним, с января 2025 года оформление договоров дарения недвижимости у нотариуса становится обязательным, вне зависимости от родства сторон.

Кого коснётся льгота:

Супругов.

Родителей и детей (в том числе усыновителей и усыновлённых).

Бабушек, дедушек и внуков.

Родных и сводных братьев и сестёр.

Средняя стоимость нотариального удостоверения договора дарения — 25-30 тысяч рублей. Авторы закона подчёркивают, что пожилые граждане, особенно пенсионеры, часто не могут себе позволить такие расходы, несмотря на желание передать жильё детям или внукам.

"В налоговом праве уже есть примеры особого статуса для близких родственников — например, они не платят НДФЛ при дарении имущества", — поясняется в документе.

Кроме того, принятый закон освобождает от госпошлины родителей детей-инвалидов и инвалидов с детства при подаче исков о лишении или ограничении дееспособности, а также по делам, связанным с распоряжением доходами несовершеннолетних.

Этот шаг — не просто снижение финансовой нагрузки, а реальная поддержка семей, которым сложно покрыть расходы на обязательные юридические процедуры.

Уточнения

По́шлина - денежный сбор, взимаемый уполномоченными официальными органами при выполнении ими определённых функций в размерах, предусмотренных законодательством государства.



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