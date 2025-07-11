Петербург без офисов: что стоит за внезапным спадом сделок

Аренда офисов в Петербурге упала до 120,8 тыс. кв. м — данные Bright Rich

2:15 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В первом полугодии 2025 года рынок офисной недвижимости Санкт-Петербурга резко замедлил темпы: объем сделок обрушился почти в 2,5 раза. Это самый резкий спад за последние годы.

Фото: unsplash.com by Alesia Kazantceva saltnstreets, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Офис

Что происходит на рынке

По данным консалтинговой компании Bright Rich | CORFAC International, с января по июнь 2025 года заключено сделок всего на 120,8 тыс. кв. м офисных площадей. Для сравнения: за аналогичный период 2024 года этот показатель достигал почти 290 тыс. кв. м.

Аренда по-прежнему доминирует:

79% сделок пришлись на аренду (95,4 тыс. кв. м).

21% — на покупку (25,4 тыс. кв. м).

Офисов почти не осталось

На начало июля свободными оставались лишь 3% офисных площадей (около 228,7 тыс. кв. м) — это рекордно низкий уровень. Главная причина — резкое сокращение строительства в 2024 году. Рост цен на стройматериалы и работы сделал возведение новых бизнес-центров крайне затратным.

Интересно, что ещё в прошлом году арендаторы были крайне активны: объем спроса тогда достиг впечатляющих 717,4 тыс. кв. м. Многие успели "схватить" лучшие предложения, что и повлияло на сегодняшнюю статистику.

Цены пошли вверх — и это ещё не предел

Нехватка помещений закономерно вызвала рост цен. За год арендные ставки поднялись во всех сегментах:

Класс А: +11%, теперь около 3 000 руб./кв. м.

Класс B+: +25%, до 2 000 руб./кв. м.

Класс B: +33,3%, до 1 600 руб./кв. м.

Такой рост ставок делает переезд или расширение для многих компаний невыгодным, что, в свою очередь, снижает активность рынка.

Уточнения

Аре́нда (лат. arrendare - отдавать внаём) — форма имущественного договора, при которой собственность передаётся во временное владение и пользование (или только во временное пользование) арендатору за арендную плату другому собственнику.



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