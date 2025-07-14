Тепло есть, окна новые, а подоконник мокрый? Виновато то, что стоит рядом

Каждое утро начинаете с луж на подоконнике? А по углам уже появилась плесень? Не спешите бежать за новыми стеклопакетами — возможно, проблема вовсе не в окнах.
Ваши любимые герань, фикус и монстера могут оказаться источником повышенной сырости. Растения испаряют влагу, особенно ночью, и та оседает на стекле. Просто переставьте горшки подальше от окон, и уже через пару дней заметите: капель стало гораздо меньше.
Один из простых, но эффективных способов — обычная свеча в стеклянном стакане. Зажгите её вечером, и тёплый воздух будет препятствовать образованию конденсата на стекле. Это старый, проверенный метод, которым пользовались ещё наши бабушки.
Не хотите иметь дело с огнём? Тогда попробуйте этот трюк:
Возьмите силикагель — те самые шарики, что кладут в коробки с обувью.
Насыпьте их в чистый носок или тканевый мешочек.
Положите на подоконник, ближе к углу окна.
За ночь он впитает лишнюю влагу, и утром подоконник будет сухим.
В деревнях ещё с советских времён пользовались гениальным способом: мешочки с солью, подвешенные на оконные рамы. Соль отлично впитывает влагу и обходится дешевле любых современных поглотителей.
Часто причина сырости кроется в плохой циркуляции воздуха. Особенно в холодное время года:
Убедитесь, что вытяжка на кухне работает исправно.
После душа оставляйте дверь в ванную открытой.
И включайте вентилятор хотя бы на 30 минут — это помогает избавиться от лишнего пара.
Ещё одна распространённая ошибка: плотно придвинутая к радиаторам мебель. Из-за этого нарушается циркуляция тепла, и окна начинают "плакать". Достаточно отодвинуть шкафы и столы хотя бы на 10 см — и проблема исчезнет сама собой.
Конденса́т (лат. condensatus — уплотнённый, сгущённый) — продукт конденсации парообразного состояния жидкостей, то есть продукт перехода вещества при охлаждении из газообразной в жидкую форму.
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