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Тепло есть, окна новые, а подоконник мокрый? Виновато то, что стоит рядом

Мешочек соли против влаги: старый способ снова в моде
2:13
Недвижимость

Каждое утро начинаете с луж на подоконнике? А по углам уже появилась плесень? Не спешите бежать за новыми стеклопакетами — возможно, проблема вовсе не в окнах.

конденсат
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
конденсат

Цветы — скрытая причина влаги

Ваши любимые герань, фикус и монстера могут оказаться источником повышенной сырости. Растения испаряют влагу, особенно ночью, и та оседает на стекле. Просто переставьте горшки подальше от окон, и уже через пару дней заметите: капель стало гораздо меньше.

Свеча, которая спасает от сырости

Один из простых, но эффективных способов — обычная свеча в стеклянном стакане. Зажгите её вечером, и тёплый воздух будет препятствовать образованию конденсата на стекле. Это старый, проверенный метод, которым пользовались ещё наши бабушки.

Силикагель, носок и немного магии

Не хотите иметь дело с огнём? Тогда попробуйте этот трюк:

  • Возьмите силикагель — те самые шарики, что кладут в коробки с обувью.

  • Насыпьте их в чистый носок или тканевый мешочек.

  • Положите на подоконник, ближе к углу окна.

За ночь он впитает лишнюю влагу, и утром подоконник будет сухим.

Старый добрый метод с солью

В деревнях ещё с советских времён пользовались гениальным способом: мешочки с солью, подвешенные на оконные рамы. Соль отлично впитывает влагу и обходится дешевле любых современных поглотителей.

Проверьте вентиляцию — это важно

Часто причина сырости кроется в плохой циркуляции воздуха. Особенно в холодное время года:

  • Убедитесь, что вытяжка на кухне работает исправно.

  • После душа оставляйте дверь в ванную открытой.

  • И включайте вентилятор хотя бы на 30 минут — это помогает избавиться от лишнего пара.

Мебель у батарей? Ошибка

Ещё одна распространённая ошибка: плотно придвинутая к радиаторам мебель. Из-за этого нарушается циркуляция тепла, и окна начинают "плакать". Достаточно отодвинуть шкафы и столы хотя бы на 10 см — и проблема исчезнет сама собой.

Уточнения

Конденса́т (лат. condensatus — уплотнённый, сгущённый) — продукт конденсации парообразного состояния жидкостей, то есть продукт перехода вещества при охлаждении из газообразной в жидкую форму.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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