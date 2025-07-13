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Забудьте про бежевый: вот как создать атмосферу уюта и стиля

Серый, синий, зелёный: дизайнер назвала модные цвета
2:36
Недвижимость

Когда речь заходит о ремонте, большинство выбирает проверенный и, казалось бы, беспроигрышный вариант — белые или бежевые стены. Такие цвета воспринимаются как нейтральные, универсальные, "под всё подходящие”. Но именно в этом и кроется проблема: интерьер превращается в скучное, ничем не запоминающееся пространство.

Стильная гостиная с деревянными панелями и мхом на стене
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Стильная гостиная с деревянными панелями и мхом на стене

Если хочется по-настоящему стильной и "дорогой" атмосферы, стоит взглянуть в сторону неожиданных решений. Некоторые цвета моментально придают помещению характер и превращают типовой ремонт в дизайнерский.

Серый — небанальная классика

Не стоит путать серый с унылым. Наоборот, это универсальный и утончённый оттенок, который можно адаптировать под любую комнату:

  • Светло-серый идеально подойдёт для небольших помещений — он визуально расширяет пространство и не давит.

  • Тёмно-серый создаёт эффект глубины, делает комнату более элегантной, особенно в сочетании с матовой краской и акцентными деталями.

Этот цвет легко комбинировать с яркими или пастельными оттенками. Хотите добавить мягкости — выбирайте пудрово-розовый. Для контраста — бордовый или горчичный.

Синий — роскошь без вычурности

Синий цвет — это классика, которая при правильной подаче выглядит очень дорого. Особенно благородно смотрятся глубокие синие тона на матовых поверхностях. Такие стены не кричат, но сразу задают стиль.

Важно: синий лучше не разбавлять слишком активными цветами. Его пара — золото, бронза, белый и, конечно, тёплое дерево. Получается интерьер, в котором хочется остаться.

Зелёный — спокойствие и солидность

Если тянет к природным оттенкам — зелёный ваш выбор. Только избегайте кислотных или травяных тонов, они могут раздражать глаз. Идеальны изумрудный, оливковый или хвойный.

Зелёный создаёт уютную атмосферу, которую особенно ценят в спальнях и гостиных. Для контраста можно добавить элементы в розовом или жёлтом — такой союз выглядит живо и свежо.

Маленький совет: играйте с акцентами

Цвет стен — это только основа. Финальный штрих — грамотные акценты:

  • Серый + розовый или мятный

  • Синий + золотой или карамельный

  • Изумрудный + жёлтый или тёплое дерево

Даже один акцентный стул или картина могут "раскрыть" стены и оживить интерьер.

Уточнения

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior — внутренний мир, из лат. intrа — внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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