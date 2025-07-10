Скандал вокруг Tefal: экологические организации подали в суд за обман покупателей

Сковородки с антипригарным покрытием, которыми пользуются миллионы людей по всему миру, оказались в центре громкого судебного разбирательства. Французские экологи обвинили знаменитый бренд Tefal в мошеннической коммерческой практике: якобы компания вводит потребителей в заблуждение относительно безопасности своей продукции.
Неправительственные организации France Nature Environnement (FNE), Générations Futures и Ассоциация потребителей ACLC подали жалобу в прокуратуру Парижа на концерн SEB, которому принадлежит бренд Tefal. Поводом стала рекламная кампания 2024 года, в которой производитель утверждал, что его сковородки безопасны, так как не содержат ПФОА — запрещённого вещества из группы ПФАС.
Однако, как утверждают истцы, в продукции по-прежнему используется ПТФЭ (тефлон), который:
ПТФЭ (политетрафторэтилен) — это то самое антипригарное покрытие, которым хвастается большинство производителей посуды. Хотя он формально не запрещён, входит в ту же химическую группу, что и ПФОА — печально известные "вечные загрязнители".
Tefal, как и другие производители, активно лоббировали исключение кухонной посуды из нового закона о запрете продукции с ПФАС. В 2025 году парламент Франции действительно оставил сковородки вне закона, несмотря на давление экологов.
Юрист FNE Анн Рокес заявила:
"Недопустимо успокаивать людей словами о "безопасности", когда на самом деле продукт может представлять угрозу здоровью и окружающей среде".
ПФАС (пер- и полифторалкильные вещества) — это обширная группа химикатов, которые:
Именно за устойчивость и долговечность в окружающей среде их и называют "вечными загрязнителями".
Эксперты не дают однозначного ответа. Пока формальных запретов на ПТФЭ нет, но внимание к нему растёт. Если вы хотите подстраховаться:
И, как показывает судебная практика, "антипригарное" будущее может оказаться далеко не безупречно чистым.
Tefal (от Teflon и aluminium) — французская торговая марка, под которой производят бытовые приборы и посуду.
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