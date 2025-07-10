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Скандал вокруг Tefal: экологические организации подали в суд за обман покупателей

НПО подали в суд на Tefal за сокрытие экологических рисков антипригарных сковородок
3:16
Недвижимость

Сковородки с антипригарным покрытием, которыми пользуются миллионы людей по всему миру, оказались в центре громкого судебного разбирательства. Французские экологи обвинили знаменитый бренд Tefal в мошеннической коммерческой практике: якобы компания вводит потребителей в заблуждение относительно безопасности своей продукции.

Сковорода Tefal на плите
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Сковорода Tefal на плите

В чём суть претензий

Неправительственные организации France Nature Environnement (FNE), Générations Futures и Ассоциация потребителей ACLC подали жалобу в прокуратуру Парижа на концерн SEB, которому принадлежит бренд Tefal. Поводом стала рекламная кампания 2024 года, в которой производитель утверждал, что его сковородки безопасны, так как не содержат ПФОА — запрещённого вещества из группы ПФАС.

Однако, как утверждают истцы, в продукции по-прежнему используется ПТФЭ (тефлон), который:

  • Может выделять вредные микрочастицы при нагревании и износе.
  • Не разлагается в природе.
  • Связан с рисками для здоровья, особенно у работников производств.

Что не так с тефлоном

ПТФЭ (политетрафторэтилен) — это то самое антипригарное покрытие, которым хвастается большинство производителей посуды. Хотя он формально не запрещён, входит в ту же химическую группу, что и ПФОА — печально известные "вечные загрязнители".

Ассоциации ссылаются

  • На исследование из Южной Кореи (2023), показавшее, что микрочастицы ПТФЭ могут вызывать воспаления и раздражения;
  • На позицию МАИР (Международное агентство по изучению рака), которое не признало ПТФЭ безопасным, а лишь отметило недостаток данных.

Производитель пока не сдаётся

Tefal, как и другие производители, активно лоббировали исключение кухонной посуды из нового закона о запрете продукции с ПФАС. В 2025 году парламент Франции действительно оставил сковородки вне закона, несмотря на давление экологов.

Юрист FNE Анн Рокес заявила:

"Недопустимо успокаивать людей словами о "безопасности", когда на самом деле продукт может представлять угрозу здоровью и окружающей среде".

Что такое ПФАС и почему их боятся

ПФАС (пер- и полифторалкильные вещества) — это обширная группа химикатов, которые:

  • Содержатся в посуде, текстиле, упаковке, косметике;
  • Не разлагаются в природе и накапливаются в живых организмах;
  • Связаны с онкологией, нарушением гормонального фона, бесплодием, снижением иммунитета.

Именно за устойчивость и долговечность в окружающей среде их и называют "вечными загрязнителями".

Стоит ли волноваться из-за тефлона

Эксперты не дают однозначного ответа. Пока формальных запретов на ПТФЭ нет, но внимание к нему растёт. Если вы хотите подстраховаться:

  • Не перегревайте сковороду выше 230-250 °C;
  • Не используйте повреждённую или поцарапанную посуду;
  • Рассмотрите альтернативы — например, керамическое или чугунное покрытие.

И, как показывает судебная практика, "антипригарное" будущее может оказаться далеко не безупречно чистым.

Уточнения

Tefal (от Teflon и aluminium) — французская торговая марка, под которой производят бытовые приборы и посуду.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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