Чистый бассейн без хлорки: один кухонный трюк, который работает лучше химии

Летом так хочется освежиться в собственном бассейне, но мутная вода способна моментально испортить настроение. К тому же грязный бассейн — это не только неприятно на вид, но и небезопасно: в тёплой воде стремительно размножаются бактерии, грибок и водоросли, вызывая раздражение кожи и проблемы с дыханием. К счастью, есть простой способ поддерживать кристальную чистоту без химии.
Оказывается, чтобы вода в бассейне оставалась чистой и прозрачной, можно использовать обычную… воду из-под крана. Звучит странно, но это только начало.
Главный секрет — в регулярности ухода и правильных добавках. Вот что действительно помогает:
Домашние средства — это половина успеха. Важно не допустить того, чтобы грязь снова испортила воду. Вот несколько простых привычек, которые помогут:
Железо, которое попадает в воду с дождём или из водопровода, придаёт ей ржаво-коричневый оттенок. Витамин С окисляет железо, делая его невидимым, а сода регулирует уровень pH, предотвращая размножение микроорганизмов. Вместе они создают идеальные условия для чистой и безопасной воды — без запаха хлора и резкой химии.
Если сделать всё правильно, вода в вашем бассейне будет:
И всё это — без дорогих очистителей и вредных химикатов. Просто немного витамина С, пищевая сода и дисциплина в уходе — и лето пройдёт идеально!
Водосборный бассейн (также водосборная площадь, водосбор, бассейн) — территория земной поверхности, с которой все поверхностные и грунтовые воды стекают в данный водоём или водоток, включая различные его притоки. Чаще всего речь идёт о бассейнах рек.
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