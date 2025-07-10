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Чистый бассейн без хлорки: один кухонный трюк, который работает лучше химии

Домашние средства для бассейна: как использовать соду и витамин С для чистой воды
3:17
Недвижимость

Летом так хочется освежиться в собственном бассейне, но мутная вода способна моментально испортить настроение. К тому же грязный бассейн — это не только неприятно на вид, но и небезопасно: в тёплой воде стремительно размножаются бактерии, грибок и водоросли, вызывая раздражение кожи и проблемы с дыханием. К счастью, есть простой способ поддерживать кристальную чистоту без химии.

Дачный бассейн
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Дачный бассейн

Не нужно химикатов — достаточно того, что есть дома

Оказывается, чтобы вода в бассейне оставалась чистой и прозрачной, можно использовать обычную… воду из-под крана. Звучит странно, но это только начало.

Главный секрет — в регулярности ухода и правильных добавках. Вот что действительно помогает:

  • Витамин С (аскорбиновая кислота): отлично борется с железом и другими примесями, вызывающими помутнение воды. Добавьте примерно 60 г на 1 м³ воды - и результат появится уже через пару часов.
  • Пищевая сода: помогает очистить дно и стенки бассейна от отложений. Достаточно 5 кг соды на средний бассейн, затем дайте ей раствориться и пропылесосьте дно.
  • Тёплая вода с содой для фильтров: снимите фильтры и замочите их на несколько часов в растворе. Это уничтожит бактерии и улучшит фильтрацию.

Как защитить воду от загрязнений

Домашние средства — это половина успеха. Важно не допустить того, чтобы грязь снова испортила воду. Вот несколько простых привычек, которые помогут:

  • Накрывайте бассейн после каждого купания. Используйте брезент или специальную защитную плёнку, особенно ночью и в ветреную погоду.
  • Мойте ноги перед заходом в бассейн — так вы избежите заноса песка и земли.
  • Собирайте волосы в пучок или надевайте шапочку — чтобы не засорять фильтры.
  • Убирайте листья и ветки с поверхности сачком ежедневно.

Почему это работает

Железо, которое попадает в воду с дождём или из водопровода, придаёт ей ржаво-коричневый оттенок. Витамин С окисляет железо, делая его невидимым, а сода регулирует уровень pH, предотвращая размножение микроорганизмов. Вместе они создают идеальные условия для чистой и безопасной воды — без запаха хлора и резкой химии.

Как часто проводить очистку

  • Добавлять витамин С можно раз в 5-7 дней — этого достаточно, чтобы поддерживать прозрачность.
  • Чистить фильтры — 1-2 раза в неделю.
  • Пылесосить дно бассейна — по мере появления осадка, в идеале — раз в несколько дней.
  • Контролировать уровень pH и щёлочности — с помощью тест-полосок или электронных измерителей.

Поддерживать чистоту легко — если знать секреты

Если сделать всё правильно, вода в вашем бассейне будет:

  • Без запаха и привкуса.
  • Безопасной для кожи и глаз.
  • Радовать вас своим кристальным видом.

И всё это — без дорогих очистителей и вредных химикатов. Просто немного витамина С, пищевая сода и дисциплина в уходе — и лето пройдёт идеально!

Уточнения

Водосборный бассейн (также водосборная площадь, водосбор, бассейн) — территория земной поверхности, с которой все поверхностные и грунтовые воды стекают в данный водоём или водоток, включая различные его притоки. Чаще всего речь идёт о бассейнах рек.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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