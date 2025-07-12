ЦБ готовит сюрприз: ипотека станет дешевле, чем вы думаете

Эксперт прогнозирует падение ипотечных ставок до 15% к 2025 году

1:17 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Инвестиционный стратег "Гарда Капитал" Александр Бахтин прогнозирует снижение ставок по ипотечным кредитам в российских банках до 15% к концу 2025 года. Это связано с ожидаемым снижением ключевой ставки Центрального банка (ЦБ), что делает фондирование для банков более дешевым и позволяет им уменьшать процентные ставки по ипотеке.

Фото: freepik.com by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ипотека

"В базовом сценарии до конца 2025 года рыночные ставки по ипотеке (без программ господдержки) вполне могут откатиться до 15%", — сказал Бахтин.

По данным компании "Ринзайм", текущие средние ставки по ипотеке в российских банках варьируются от 28% до 35%, а максимальные ставки могут достигать 40% и более, сообщает Газета.Ru.

6 июня ЦБ провел очередное снижение ключевой ставки с 21% до 20%. С апреля по начало июля средневзвешенная ставка по ипотеке на первичном рынке в России снизилась примерно на 4 процентных пункта, хотя снижение ключевой ставки составило всего 1 п. п. Крупнейшие российские банки активно снижали ставки по жилищным займам.

Уточнения

Ипоте́ка (от др.-греч. ὑποθήκη — подпорка, подставка) — вариант залога недвижимости, при котором объект недвижимости остаётся во владении и пользовании должника (в отличие от заклада), а кредитор, в случае невыполнения должником своего обязательства, приобретает право получить удовлетворение за счёт реализации данного имущества.



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