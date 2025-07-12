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Секрет экономии на капитальном ремонте: когда можно не платить взносы

Как уменьшить расходы на капитальный ремонт и можно ли не платить совсем — отвечает эксперт
3:11
Недвижимость

По закону все, кто живёт в многоквартирных домах, должны платить деньги на ремонт общего имущества. Это называется взносами на капитальный ремонт. Если вы не будете платить, вам могут начислить штрафы, через суд могут потребовать вернуть долг, а в крайнем случае даже арестовать квартиру. Но есть некоторые случаи, когда платить не нужно. Об этом рассказала адвокат Оксана Грикевич.

новостройка
Фото: web.archive.org by alzium, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
новостройка

Когда можно не платить за ремонт

Если вы купили новую квартиру в новостройке, то в течение определённого времени вы не обязаны платить за капитальный ремонт. В Москве и Санкт-Петербурге это 8 месяцев, а, например, в Липецкой области — 5 лет. В этот период за ремонт отвечает застройщик и гарантийные организации.

Если жильцы сами сделали капитальный ремонт и у них есть документы (чеки, акты выполненных работ), они могут временно не платить взносы. Для этого нужно подать заявление в региональный фонд.

В некоторых регионах есть льготы для особых домов, например, памятников архитектуры или домов, которые финансируются из бюджета. Но такие случаи редки и зависят от местных законов.

Нельзя отказаться от ремонта

Отказаться от капитального ремонта нельзя, если дом старый и нуждается в обновлении. Это нужно не только по закону, но и для того, чтобы дом был безопасным и комфортным.

Общее собрание жильцов может решать, когда и что ремонтировать, но не может отменить ремонт совсем, сообщает Газета.Ru.

Как уменьшить расходы на ремонт

Полностью отказаться от оплаты взносов нельзя, но можно уменьшить расходы. Для этого нужно:

  • Участвовать в общих собраниях жильцов.
  • Следить за тем, как расходуются деньги на ремонт.
  • Требовать отчёты от управляющей компании.
  • Жаловаться в контролирующие органы, если есть нарушения.

Можно создать ТСЖ (товарищество собственников жилья), которое будет самостоятельно распоряжаться деньгами на ремонт. Если вы считаете, что вам начислили лишние деньги или сделали некачественный ремонт, вы можете подать в суд.

Кому положены льготы по оплате ремонта

Некоторые люди могут платить меньше за ремонт:

  • Пенсионеры старше 70 лет могут платить только половину суммы. Это касается тех, кто не работает, живёт один или вместе с другими пенсионерами или инвалидами.
  • Пенсионеры старше 80 лет полностью освобождаются от оплаты.
  • Инвалиды I и II групп тоже платят только половину.
  • В некоторых регионах льготы могут получать ветераны труда, инвалиды и участники войны, а также многодетные семьи.

Что будет, если не платить за ремонт

Если вы не платите за ремонт без уважительной причины, вам начислят пени (штрафы). Также долг могут взыскать через суд. Если у вас есть долг, вам могут ограничить регистрацию сделок с квартирой или лишить права голоса на общих собраниях. Поэтому лучше не уклоняться от оплаты.

Уточнения

Капита́льный ремо́нт (существует сокращение капремонт) — плановый ремонт, выполняемый для восстановления исправности и полного или близкого к полному ресурса объекта с заменой или восстановлением любых его частей, включая базовые.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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