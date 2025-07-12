Секрет экономии на капитальном ремонте: когда можно не платить взносы

По закону все, кто живёт в многоквартирных домах, должны платить деньги на ремонт общего имущества. Это называется взносами на капитальный ремонт. Если вы не будете платить, вам могут начислить штрафы, через суд могут потребовать вернуть долг, а в крайнем случае даже арестовать квартиру. Но есть некоторые случаи, когда платить не нужно. Об этом рассказала адвокат Оксана Грикевич.
Когда можно не платить за ремонт
Если вы купили новую квартиру в новостройке, то в течение определённого времени вы не обязаны платить за капитальный ремонт. В Москве и Санкт-Петербурге это 8 месяцев, а, например, в Липецкой области — 5 лет. В этот период за ремонт отвечает застройщик и гарантийные организации.
Если жильцы сами сделали капитальный ремонт и у них есть документы (чеки, акты выполненных работ), они могут временно не платить взносы. Для этого нужно подать заявление в региональный фонд.
В некоторых регионах есть льготы для особых домов, например, памятников архитектуры или домов, которые финансируются из бюджета. Но такие случаи редки и зависят от местных законов.
Нельзя отказаться от ремонта
Отказаться от капитального ремонта нельзя, если дом старый и нуждается в обновлении. Это нужно не только по закону, но и для того, чтобы дом был безопасным и комфортным.
Общее собрание жильцов может решать, когда и что ремонтировать, но не может отменить ремонт совсем, сообщает Газета.Ru.
Как уменьшить расходы на ремонт
Полностью отказаться от оплаты взносов нельзя, но можно уменьшить расходы. Для этого нужно:
Можно создать ТСЖ (товарищество собственников жилья), которое будет самостоятельно распоряжаться деньгами на ремонт. Если вы считаете, что вам начислили лишние деньги или сделали некачественный ремонт, вы можете подать в суд.
Кому положены льготы по оплате ремонта
Некоторые люди могут платить меньше за ремонт:
Что будет, если не платить за ремонт
Если вы не платите за ремонт без уважительной причины, вам начислят пени (штрафы). Также долг могут взыскать через суд. Если у вас есть долг, вам могут ограничить регистрацию сделок с квартирой или лишить права голоса на общих собраниях. Поэтому лучше не уклоняться от оплаты.
Капита́льный ремо́нт (существует сокращение капремонт) — плановый ремонт, выполняемый для восстановления исправности и полного или близкого к полному ресурса объекта с заменой или восстановлением любых его частей, включая базовые.
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