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Бутылка, лёд и немного хитрости: как остудить спальню, не включая технику

Прощай, сон с кондиционером – трюк с немецкой бутылкой решает проблему летних ночей
1:42
Недвижимость

Летом даже ночь не даёт передышки. Особенно когда температура в спальне не падает ниже 25°C — уснуть в такой духоте непросто, особенно без кондиционера. А он шумит, сушит воздух и многократно увеличивает счета за электричество.

Кондиционер
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Кондиционер

В Германии уже давно нашли выход: замороженная бутылка с водой. Простое, но гениальное решение — и ни шума, ни проводов.

Как всё устроено

Метод называется Flaschenkühlung и набирает популярность как экономичная альтернатива кондиционеру. Всё, что нужно:

  • пластиковая бутылка на 1,5 л;
  • вода (налить на 3/4);
  • морозильник.

Через несколько часов бутылка превращается в портативный источник холода. Поставьте её повыше — на полку, тумбу или стул у кровати. Подложите поддон или тарелку: лёд будет таять, и важно не устроить потоп.

Как это работает

Когда лёд плавится, он поглощает тепло — именно за счёт этого принципа температура воздуха в комнате может снизиться на 1-3 °C. Особенно заметен эффект в небольших помещениях.

Прощайте, долгие часы с кондиционером: трюк с немецкой бутылкой решит проблему летних ночей. Один ледяной блок даёт эффект до 5 часов. Хотите усилить охлаждение? Направьте на бутылку вентилятор — поток воздуха станет ощутимо прохладнее.

Бонус-советы

  • Используйте сразу несколько бутылок в разных зонах комнаты.
  • Закрывайте окна и шторы днём.
  • Надевайте льняную пижаму и постелите светлое бельё.
  • Не берите в спальню включённые гаджеты.

Уточнения

Кондиционе́р (англ. conditioner) — устройство для поддержания оптимальных климатических условий в помещениях строительных сооружений, транспортных средств и другой техники.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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