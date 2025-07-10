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Убираешь пол — уничтожаешь тараканов: неожиданный лайфхак из кладовки

Рецепт смеси из пищевой соды и сахара против тараканов — инструкция и эффект
2:02
Недвижимость

Если тараканы появились в доме, избавиться от них бывает непросто. Эти насекомые легко адаптируются к новым условиям и быстро размножаются. Но существует простое и доступное средство, которое можно приготовить из двух обычных ингредиентов — и оно действительно работает.

Рыжий таракан
Фото: https://www.flickr.com/photos/sarahcamp/316795518 by Sarah Camp, https://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.0/
Рыжий таракан

Почему тараканы так опасны

Помимо очевидного отвращения, которое вызывают тараканы, они представляют и прямую угрозу для здоровья. Эти насекомые способны переносить на себе патогенные бактерии, вирусы и аллергены. Их появление в квартире может стать причиной проблем с кожей, дыханием, ЖКТ.

Что их привлекает

Чаще всего тараканы появляются там, где есть тепло, влага и доступ к пище. Особенно "привлекательны" для них раковина, мусорное ведро, крошки под плитой или холодильником. А если вы часто видите насекомых днём — это уже сигнал тревоги: популяция, скорее всего, разрослась.

Простая домашняя смесь, которая срабатывает

Существует способ борьбы, не требующий покупных химикатов:

  • Смешайте в миске сахар и пищевую соду в равных пропорциях.
  • Добавьте немного воды до состояния пасты.
  • Нанесите смесь на участки пола — особенно в углы, под мебель, около труб и батарей.
  • Через пару часов промойте поверхность водой.

Сахар приманивает тараканов, а сода разрушает их пищеварительную систему — и результат не заставит себя ждать.

Альтернатива: раствор для швабры

Можно также растворить эту пасту в воде и использовать её для мытья полов. Однако учтите: после такой уборки пол может быть немного липким, поэтому его лучше промывать ещё раз чистой водой.

Важно: если в доме есть дети или животные, обязательно убирайте остатки пасты после обработки — несмотря на натуральность компонентов, проглатывание смеси может быть вредно.

Уточнения

Тарака́новые или тарака́ны (лат. Blattodea) — отряд насекомых из надотряда тараканообразных (Dictyoptera).

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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