Убираешь пол — уничтожаешь тараканов: неожиданный лайфхак из кладовки

Если тараканы появились в доме, избавиться от них бывает непросто. Эти насекомые легко адаптируются к новым условиям и быстро размножаются. Но существует простое и доступное средство, которое можно приготовить из двух обычных ингредиентов — и оно действительно работает.
Помимо очевидного отвращения, которое вызывают тараканы, они представляют и прямую угрозу для здоровья. Эти насекомые способны переносить на себе патогенные бактерии, вирусы и аллергены. Их появление в квартире может стать причиной проблем с кожей, дыханием, ЖКТ.
Чаще всего тараканы появляются там, где есть тепло, влага и доступ к пище. Особенно "привлекательны" для них раковина, мусорное ведро, крошки под плитой или холодильником. А если вы часто видите насекомых днём — это уже сигнал тревоги: популяция, скорее всего, разрослась.
Существует способ борьбы, не требующий покупных химикатов:
Сахар приманивает тараканов, а сода разрушает их пищеварительную систему — и результат не заставит себя ждать.
Можно также растворить эту пасту в воде и использовать её для мытья полов. Однако учтите: после такой уборки пол может быть немного липким, поэтому его лучше промывать ещё раз чистой водой.
Важно: если в доме есть дети или животные, обязательно убирайте остатки пасты после обработки — несмотря на натуральность компонентов, проглатывание смеси может быть вредно.
Тарака́новые или тарака́ны (лат. Blattodea) — отряд насекомых из надотряда тараканообразных (Dictyoptera).
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