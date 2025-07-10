Ослепительно белое — это не цвет, а хитрый приём, доступный каждой хозяйке

Лучшие способы стирки белого белья без использования отбеливателя: перкарбонат, сода и замачивание

2:07 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Со временем даже самая аккуратная белая одежда теряет свой сияющий вид: ткань тускнеет, желтеет и выглядит неопрятно. Чаще всего это происходит из-за пота, жёсткой воды и слишком частых стирок. Но вместо того чтобы прощаться с любимыми рубашками или простынями, стоит попробовать эффективное и безопасное средство — перкарбонат натрия.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Соль в стиральной машине

Что это за вещество

Многие хозяйки до сих пор не знакомы с этим "секретным оружием". Перкарбонат натрия — это экологичное соединение, которое при температуре выше 60°C выделяет активный кислород. Он глубоко проникает в ткань, расщепляя загрязнения, следы пота и жирные пятна, не повреждая структуру волокон.

Его можно засыпать прямо в барабан стиральной машины или в отсек для порошка. Эффект особенно заметен на полотенцах, футболках и постельном белье.

Альтернатива из кухни

Если под рукой нет перкарбоната, выручат пищевая сода или даже разрыхлитель теста. Хотя по своему составу и действию они отличаются, оба варианта тоже могут помочь вернуть белизну ткани:

Пищевая сода нейтрализует запахи, устраняет лёгкое потемнение и подходит для стирки при низких температурах.

Разрыхлитель теста содержит щелочь и кислоту, что делает его слабее, но вполне пригодным для "аварийной" чистки.

Их можно добавлять в воду для замачивания или прямо в отсек стиральной машины.

Как выбрать режим стирки

Идеальный вариант — программа с замачиванием или длительным циклом при 60°C. Такая температура помогает активировать компоненты чистящих средств и уничтожает микробы. Особенно это важно для нательного белья, наволочек и полотенец.

Не стирайте белое с цветным

Даже светло-бежевые вещи с яркой отделкой могут окрасить белую ткань. Чтобы избежать серого оттенка, белые изделия лучше стирать отдельно от любых цветных — даже если они кажутся безопасными.

Уточнения

Сти́рка — физико-химический процесс очистки текстильных изделий (одежда, постельное бельё, занавески и т. д.), использующий водные растворы детергентов: поверхностно-активных веществ (ПАВ), энзимов, пигментов, отбеливателей и т. д.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.