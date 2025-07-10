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Тепло, влага, смерть гигиене: тряпка превращается в бомбу замедленного действия

Способы правильной сушки кухонных полотенец в домашних условиях
1:50
Недвижимость

Влажная кухонная тряпка, брошенная у раковины, выглядит безобидно. Но на деле — это настоящий инкубатор микробов. Влажность, остатки пищи, тепло — всё это создаёт идеальные условия для размножения бактерий, грибков и вирусов.

Газовая плита с духовкой
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Газовая плита с духовкой

Почему это опасно

Такая тряпка может легко переносить микробы на посуду, столешницы и даже на ваши руки. А если ею протирали что-то вроде сырого мяса, риски возрастают в разы. То же касается и кухонных полотенец — их редко кто стирает каждый день, но именно это и нужно делать.

Ошибки с сушкой

Некоторые сушат тряпки на батарее — казалось бы, логично. Но высокая температура не убивает бактерии — наоборот, они могут вместе с испарением попадать в воздух. Особенно это опасно для людей с аллергией и слабым иммунитетом.

Правильная сушка — на воздухе, рядом с окном или на балконе. Идеально, если тряпка хорошо отжата и разложена в расправленном виде, а не брошена комком. Можно повесить мини-вешалку или держатель, чтобы воздух свободно циркулировал.

Не сушкой единой

Даже при идеальных условиях сушки кухонные тряпки нужно регулярно менять. Лучше — каждый день. Особенно если ими вытирали мясо или рыбные продукты. Для тряпок, которые используются только для сухой посуды, частота замены может быть реже, но при условии постоянной чистоты и сухости.

Маленькие привычки — большой эффект

Регулярная смена и правильная сушка кухонного текстиля — это простое действие, которое реально снижает риск заражения и улучшает гигиену в доме. Ведь именно на таких мелочах строится безопасная среда, особенно на кухне.

Уточнения

Тря́пка — кусок материи (ткани), как правило, используемый для вытирания, уборки, очистки, мытья. 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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