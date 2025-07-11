Действительно ли упражнения улучшают психическое здоровье? Новое исследование раскрывает удивительную правду

Йога против физического труда: что лучше для психики

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Десятилетиями нам внушали: хочешь справиться с тревожностью или апатией — иди на пробежку или в зал. Но крупное исследование, проведённое в США с участием ведущих университетов, ставит под сомнение этот универсальный совет. Учёные выяснили, что связь между физической активностью и улучшением психического здоровья далеко не так прямолинейна, как казалось раньше.

Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Мужчина тренируется в зале

Да, тренировки действительно могут снижать уровень тревожности и депрессии. Но эффект оказывается намного слабее, чем принято считать, а иногда вовсе зависит не от самой физической активности, а от сопутствующих факторов: например, поддержки группы, квалификации тренеров или системы поощрений. В ряде случаев положительное влияние оказывается связано с эффектом плацебо — ожиданием, что спорт поможет, потому что об этом все говорят.

Особенно интересны данные о том, что разные виды активности дают принципиально разный результат. Досуг — игры, йога, спортзал — стабильно улучшают психологическое состояние. А вот работа по дому, физический труд и даже пешие маршруты на работу — нет. Более того, у отдельных групп такая "нагрузка" может ассоциироваться с ухудшением ментального состояния.

Так, латиноамериканцы в США, по данным фитнес-трекеров, являются самой активной этнической группой, но при этом показывают один из худших уровней рекреационной активности — и, соответственно, меньшие психологические дивиденды от движения, пишет studyfinds.org.

Всё чаще всплывает U-образная зависимость: немного активности полезно, но слишком много — может навредить. А в программах, ориентированных на детей с СДВГ, физические упражнения работали только в паре с поведенческими вмешательствами.

Учёные подчёркивают: нельзя относиться к физическим упражнениям как к "волшебной таблетке". Они полезны — но только в правильном контексте и как часть более широкой системы поддержки. Надежда на то, что спорт сам по себе решит проблемы психического здоровья, отвлекает от реальных социальных факторов — бедности, нестабильности, отсутствия доступа к терапии.

Уточнения

Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.



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