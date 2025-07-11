Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Спортивные врачи назвали отличия крепатуры от мышечной травмы
Как наряд Бейонсе вдохновил русскоязычных поклонников
Орнитологи подтвердили круглогодичное обитание снегирей в средней полосе
Тайный рай в Греции: почему Алонисос — лучшее место для уединенного отдыха
Агрономы называют резкое похолодание главной причиной стрелкования лука
ГАИ напомнила о 10-дневном сроке регистрации авто после покупки
Домашний салат из помидоров, огурцов и сливок: лучшее сочетание
Экологи объяснили, как начать сортировать мусор без перепланировки
Микророботы против отита и синусита могут появиться в клиниках через 5–10 лет

Действительно ли упражнения улучшают психическое здоровье? Новое исследование раскрывает удивительную правду

Йога против физического труда: что лучше для психики
2:19
Недвижимость

Десятилетиями нам внушали: хочешь справиться с тревожностью или апатией — иди на пробежку или в зал. Но крупное исследование, проведённое в США с участием ведущих университетов, ставит под сомнение этот универсальный совет. Учёные выяснили, что связь между физической активностью и улучшением психического здоровья далеко не так прямолинейна, как казалось раньше.

Мужчина тренируется в зале
Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мужчина тренируется в зале

Да, тренировки действительно могут снижать уровень тревожности и депрессии. Но эффект оказывается намного слабее, чем принято считать, а иногда вовсе зависит не от самой физической активности, а от сопутствующих факторов: например, поддержки группы, квалификации тренеров или системы поощрений. В ряде случаев положительное влияние оказывается связано с эффектом плацебо — ожиданием, что спорт поможет, потому что об этом все говорят.

Особенно интересны данные о том, что разные виды активности дают принципиально разный результат. Досуг — игры, йога, спортзал — стабильно улучшают психологическое состояние. А вот работа по дому, физический труд и даже пешие маршруты на работу — нет. Более того, у отдельных групп такая "нагрузка" может ассоциироваться с ухудшением ментального состояния.

Так, латиноамериканцы в США, по данным фитнес-трекеров, являются самой активной этнической группой, но при этом показывают один из худших уровней рекреационной активности — и, соответственно, меньшие психологические дивиденды от движения, пишет studyfinds.org.

Всё чаще всплывает U-образная зависимость: немного активности полезно, но слишком много — может навредить. А в программах, ориентированных на детей с СДВГ, физические упражнения работали только в паре с поведенческими вмешательствами.

Учёные подчёркивают: нельзя относиться к физическим упражнениям как к "волшебной таблетке". Они полезны — но только в правильном контексте и как часть более широкой системы поддержки. Надежда на то, что спорт сам по себе решит проблемы психического здоровья, отвлекает от реальных социальных факторов — бедности, нестабильности, отсутствия доступа к терапии.

Уточнения

Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Туристы насторожены: гигантская белая акула вышла к пляжам Северной Каролины
Домашние животные
Туристы насторожены: гигантская белая акула вышла к пляжам Северной Каролины Аудио 
Учёные объяснили, почему в Чёрном море нет опасных акул
Домашние животные
Учёные объяснили, почему в Чёрном море нет опасных акул Аудио 
Справедливость на корте: Янник Синнер снялся с Уимблдона после отказа Димитрова
Новости спорта
Справедливость на корте: Янник Синнер снялся с Уимблдона после отказа Димитрова Аудио 
Популярное
Акулы разворачиваются у Босфора: что такого в Чёрном море, что даже хищники шарахаются

В Средиземном море акулы встречаются повсеместно, но Чёрное море они игнорируют. Разбираемся, какие факторы отпугивают морских хищников от этого региона.

Учёные объяснили, почему в Чёрном море нет опасных акул
Говяжий язык: секреты его полезности, о которых вы не знали
Бабушки знали, что готовят: забытый деликатес возвращается на столы — вкуснее колбасы и полезнее мяса
Слишком много боли: Синнер покидает Уимблдон, как и Григор Димитров
Завершение судебной саги: суд вынес решение по делу Прилучного и Муцениеце
Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев Рекламный фейерверк Трампа: как конфликты становятся частью шоу Юрий Бочаров Преимущества для России от признания Талибана: нюансы и возможности Любовь Степушова
ЕС хочет увеличить экспорт газа из Азербайджана. Но как это сделать без России?
Доехала до дома — и развалилась: после этого пробега машина становится миной замедленного действия
Царь саванны в панике: разбираемся, как обезьяны становятся опаснее львов
Царь саванны в панике: разбираемся, как обезьяны становятся опаснее львов
Последние материалы
Статистика рака желудка: почему мужчины заболевают вдвое чаще, чем женщины
Волосы перестают ломаться после сушки этим феном — проверено на опыте
Энтомологи подтвердили влияние запаха пота на выбор жертвы комара
В NASA заявили, что на Марсе из-за таяния льда возникла иллюзия деревьев
Йога против физического труда: что лучше для психики
Где Португалия звучит по-другому: туристы пока не добрались, а вы уже можете
Агрономы связывают заражение картофеля с отсутствием профилактической обработки
Сметанное яблоко: чудо-фрукт или миф? Узнайте все о его противораковых свойствах
Юлия Барановская делится впечатлениями о встрече с мадагаскарским тараканом
Способы маскировки водопроводных труб в ванной без нарушения закона
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.