Как неудачный декор убивает уют: 5 фатальных ошибок, которые делают квартиру безвкусной

5 ошибок в декоре, которые делают квартиру безвкусной

1:28 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Неудачный декор способен превратить даже уютную квартиру в безвкусное и устаревшее пространство. Часто именно аксессуары, которые кажутся модными или стильными, на деле нарушают гармонию интерьера и снижают его привлекательность.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Кухня

Проблемы с интерьером часто связаны с неправильным выбором украшений и переизбытком мелких деталей. Исследования показывают, что захламленность визуально снижает ценность жилья: пыльные безделушки, статуэтки и мелкие сувениры создают ощущение беспорядка и неопрятности. Такие детали отвлекают внимание от продуманного дизайна и удешевляют общий вид помещения.

Яркие пластиковые предметы или имитация дорогих материалов выглядят искусственно и дешево, разрушая целостность стиля. Тяжелый и пестрый текстиль в небольших комнатах создает эффект тесноты и перегруженности, тогда как легкие ткани в нейтральных тонах придают интерьеру свежесть и воздушность.

Пересмотр подхода к декору — это возможность вернуть квартире современный, стильный вид. Убирая лишние мелочи с видимых поверхностей, вы визуально расширяете пространство и акцентируете внимание на ключевых элементах дизайна.

Замена пластика на натуральные материалы, такие как дерево или керамика, добавляет интерьеру утонченности и эстетики.

Уточнения

Деко́р — в традиционном значении под декором понимают совокупность элементов, составляющих внешнее оформление архитектурного сооружения, его интерьеров, а также предметов быта, изделий декоративно-прикладного искусства.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.