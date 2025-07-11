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Как неудачный декор убивает уют: 5 фатальных ошибок, которые делают квартиру безвкусной

5 ошибок в декоре, которые делают квартиру безвкусной
1:28
Недвижимость

Неудачный декор способен превратить даже уютную квартиру в безвкусное и устаревшее пространство. Часто именно аксессуары, которые кажутся модными или стильными, на деле нарушают гармонию интерьера и снижают его привлекательность.

Кухня
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Кухня

Проблемы с интерьером часто связаны с неправильным выбором украшений и переизбытком мелких деталей. Исследования показывают, что захламленность визуально снижает ценность жилья: пыльные безделушки, статуэтки и мелкие сувениры создают ощущение беспорядка и неопрятности. Такие детали отвлекают внимание от продуманного дизайна и удешевляют общий вид помещения.

Яркие пластиковые предметы или имитация дорогих материалов выглядят искусственно и дешево, разрушая целостность стиля. Тяжелый и пестрый текстиль в небольших комнатах создает эффект тесноты и перегруженности, тогда как легкие ткани в нейтральных тонах придают интерьеру свежесть и воздушность.

Пересмотр подхода к декору — это возможность вернуть квартире современный, стильный вид. Убирая лишние мелочи с видимых поверхностей, вы визуально расширяете пространство и акцентируете внимание на ключевых элементах дизайна.

Замена пластика на натуральные материалы, такие как дерево или керамика, добавляет интерьеру утонченности и эстетики.

Уточнения

Деко́р — в традиционном значении под декором понимают совокупность элементов, составляющих внешнее оформление архитектурного сооружения, его интерьеров, а также предметов быта, изделий декоративно-прикладного искусства.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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