Как охладить квартиру без кондиционера: секреты, о которых вы не знали

Летняя жара: как охладить квартиру с помощью простых лайфхаков

2:34 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Летняя жара с каждым годом становится все сильнее, и далеко не у всех есть дома кондиционеры. К счастью, существует множество умных и недорогих способов поддерживать комфортную температуру в квартире или доме без дорогостоящих приборов.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Кондиционер

Когда на улице поднимается температура выше 30 градусов, каждый лишний градус становится ощутимым. Торговые центры и офисы привлекают прохладой от кондиционеров, а дома многие сталкиваются с удушающей жарой. Но кондиционер — не единственное решение, и зачастую не самое бюджетное. Простые лайфхаки помогают создать свежий и приятный климат в помещении.

Ключевой момент — правильная вентиляция. Открывать окна в самый жаркий день — не лучшая идея. Лучше проветривать помещение вечером и ночью, когда воздух охлаждается. Утром окна и шторы нужно закрывать, чтобы сохранить прохладу. Еще лучше — использовать внешние жалюзи или шторы, которые блокируют солнечные лучи еще до того, как они проникнут через стекло.

Также важно, что происходит внутри дома. Приготовление пищи в духовке, работа посудомоечной машины, утюга и других бытовых приборов выделяет тепло и повышает температуру. Летом лучше готовить на гриле на улице или отдавать предпочтение холодным блюдам, чтобы не нагревать воздух дополнительно.

Вентиляторы тоже оказываются гораздо эффективнее, чем кажется. Если поместить перед вентилятором миску с льдом или холодной водой, воздушный поток станет прохладнее. Еще эффективнее работает перекрестная вентиляция — поставить два вентилятора так, чтобы один подавал свежий прохладный воздух снаружи, а другой выталкивал горячий из комнаты.

Не забывайте про герметизацию окон и дверей, особенно если они старые — простые уплотнительные полосы стоят недорого, но предотвращают попадание горячего воздуха внутрь и сохраняют прохладу. Выбор текстиля тоже влияет на микроклимат: легкие хлопковые ткани не задерживают тепло, а тяжелые шторы и покрывала лучше убирать в самые жаркие часы.

Если есть возможность, светлая крыша помогает отражать солнечные лучи, тогда дом нагревается меньше. Темные поверхности, напротив, поглощают тепло и излучают его внутрь. Для существующих крыш можно использовать отражающие покрытия, которые снижают нагрев.

Уточнения

Кондиционе́р (англ. conditioner) — устройство для поддержания оптимальных климатических условий в помещениях строительных сооружений, транспортных средств и другой техники.



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